EXCLUSIV. Cum l-a păcălit penalul Bogdan Buzăianu (Energy Holding) cu 100,000 € pe proprietarul Nordis, cu Codrin Ștefănescu garant. IMAGINI EXCLUSIVE de la „întâlnirea de taină”

Omul de afaceri Bogdan Buzăianu, aflat în faliment și având mari datorii, a ajuns „eroul” unei păcăleli cu iz de BD, chiar la București. Victima? Nimeni altul decât proprietarul Nordis, care căuta un „credit de dezvoltare”. Acțiunea s-a desfășurat anul trecut, în Capitală.
Buzăianu a renunțat la cetățenia română în anul 2008 – o acțiune extrem de controversată, ținând cont că era investigat de autorități – și are acum cetățenie elvețiană. Numele său a fost legat de dosare grele de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Totuși, după 11 ani de anchetă, speța complicată – cu prejudiciu uriaș – a fost clasată.
Surse GÂNDUL confirmă ca actiunea de scăpare a sa a fost condusă de Marius Stoica, zis Suflețel, care se laudă cu relații top level în sistemul judiciar.
Afaceristul Bogdan Buzăianu a jucat tare de la bun început pe piața de energie din România și a controlat compania Energy Holding. În luna mai a anului 2017, companiaa intrat în insolvență.
Gândul prezintă, punctual, acuzațiile care au fost aduse omului de afaceri.
După sesizarea din oficiu a Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel București, a fost declanșată ancheta. Însă, la finalul anului 2024, dosarul a fost clasat, pentru că faptele s-au prescris sau că nu mai există probe care să susțină acuzațiile procurorilor.
Potrivit surselor Gândul, în calitate de reprezentant al firmei Alston Capital Sàrl din Geneva, Buzăianu a promis proprietarului Nordis Vladimir Ciorbă un credit de zeci de milioane de euro, pentru ca acesta să „dezvolte” businessul.
Discuția cu reprezentantul Nordis a fost că dacă operațiunea reușeste și creditul va fi acordat, Buzăianu să mai primească un comision suplimentar. Avansul – doar 100.000 euro. Aceasta ar fi trebuit să fie doar prima treaptă a scenariului.
După încheierea acest pas, ar fi urmat să să mai primească încă 1,2 milioane euro, la acordarea creditului.
„Afaceristul Bogdan Buzăianu a cerut înainte de contractare 100.000 euro. A emis factura de la societatea Alston Capital Sàrl și a încasat banii. Conform contractului , după ce se incasa creditul se mai achitau încă 1,2 milioane de euro”, au dezvăluit sursele Gândul, în exclusivitate.
Sursele Gândul au mai dezvăluit că multimilionarul Bogdan Buzăianu nu ar fi „jucat” singur sceneta „elvețiană” . Alături de el s-ar fi aflat un „garant” puternic, respectiv fostul deputat Codrin Ștefănescu, în casa căruia din Cotroceni s-au desfășurat toate discuțiile.
„Toate discuțiile s-au purtat acasă la Codrin Ștefănescu, în Cotroceni”, au mai declarat sursele Gândul.
Conform acelorași surse, controversatul afacerist Bogdan Buzăianu spune, de mult timp, că lucrează de vreme îndelungată cu compania elvețiană Alston Capital Sàrl.
Potrivit surselor Gândul, suma de 100.000 euro ar fi ajuns la Bogdan Buzăianu, dar restul de 1.2 milioane nu.
Scenariul inițial nu s-ar fi concretizat, iar promisiunea omului de afaceri nu s-a îndeplinit. Proprietarul Nordis a pierdut banii, fiind însă într-o situatie complexă, neputând face o acțiune de recuperare deoarece documentele erau bine „pregătite” de Buzăianu.
Gândul, prezintă, în exclusivitate, imagini realizate chiar cand aveau loc aceste întâlniri în casa lui Codrin Stefănescu. În imagini, Bogdan Buzăianu, Vladimir Ciorbă și Codrin Ștefănescu.
Locația – chiar casa fostului deputat Codrin Ștefănescu din Cotroceni.
După întâlnire, Bogdan Buzăianu a ieșit primul și a rămas câteva minute în fața ușii de la intrare.
Ulterior a apărut și Codrin Ștefănescu, iar cei doi s-au îmbrățișat amical.
După ce a fost condus la poartă de Codrin Ștefănescu, omul de afaceri s-a urcat la volanul mașinii sale și a părăsit zona.
Codrin Ștefănescu l-a condus la poartă și apoi până la mașină, pe Vladimir Ciorbă.
În Republica Centrafricană, omul de afaceri Bogdan Buzăianu s-a orientat către exploatarea minelor de aur și promovarea criptomonedelor.
Și-a clădit o influență puternică prin coruptie direct la nivelul palatului prezidențial din Bangui, capitala țării, unde ar fi colaborat strâns chiar cu președintele Faustin-Archange Touadéra.
Finalul a fost prost. Bogdan Buzăianu a fost declarat persona non grata și are interdicție în Gambia, în urma implicării sale într-o rețea masivă de trafic ilegal cu palisandru (lemn de trandafir).
Acesta ar fi acționat în complicitate cu fostul dictator al țării, Yahya Jammeh.
Prin ordonanța procurorilor din luna decembrie 2024, s-a dispus clasarea cauzei față de cei implicați, inclusiv față de controversatul Bogdan Buzăianu.
Afaceristul Bogdan Buzăianu pare a fi reușit imposibilul, având în vedere toate acuzațiile care i-au fost aduse de la bun început. (informații uluitoare AICI)
El a avut în mai multe dosare aflate în lucru fie la DNA, fie la alte Parchete, rolul de martor sub acoperire (nume de cod Gelu Alexandru) și denunțător, ceea ce i-a conferit, într-un final, un „certificat de bună purtare”.
De la bun început, Bogdan Buzăianu a fost acuzat de:
„Saga” juridică în care Bogdan Buzăianu a fost „actorul” principal s-a întins pe mai mult de un deceniu.
Încă din 14 septembrie 2016 s-a dispus și instituirea măsurii asigurătorii „până la concurența sumelor de 82.063.086,34 lei și 5.735.488,87 euro”.
Astfel, la acea dată, au fost sechestrate următoarele bunuri aparținând lui Bogdan Buzăianu:
Mai mult, în august 2016, ANAF instituise sechestru și cu privire la bunuri ale companiei Energy Holding.
Suplimentar, a fost pus sechestru și pe trei autoturisme – Mercedez Benz (an de fabricație 2011, estimat la 478.409 lei), Skoda Superb (an de fabricație 2012, 115.387 lei) și Skoda Octavia (an de fabricație 2012, 70.700 lei).