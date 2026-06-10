EXCLUSIV. Cum l-a păcălit penalul Bogdan Buzăianu (Energy Holding) cu 100,000 € pe proprietarul Nordis, cu Codrin Ștefănescu garant. IMAGINI EXCLUSIVE de la „întâlnirea de taină”

Omul de afaceri Bogdan Buzăianu, aflat în faliment și având mari datorii, a ajuns „eroul” unei păcăleli cu iz de BD, chiar la București. Victima? Nimeni altul decât proprietarul Nordis, care căuta un „credit de dezvoltare”. Acțiunea s-a desfășurat anul trecut, în Capitală.

Buzăianu a renunțat la cetățenia română în anul 2008 – o acțiune extrem de controversată, ținând cont că era investigat de autorități – și are acum cetățenie elvețiană. Numele său a fost legat de dosare grele de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Totuși, după 11 ani de anchetă, speța complicată – cu prejudiciu uriaș – a fost clasată.

Surse GÂNDUL confirmă ca actiunea de scăpare a sa a fost condusă de Marius Stoica, zis Suflețel, care se laudă cu relații top level în sistemul judiciar.

Intermezzo. Buzăianu a jucat tare de la bun început

Afaceristul Bogdan Buzăianu a jucat tare de la bun început pe piața de energie din România și a controlat compania Energy Holding. În luna mai a anului 2017, companiaa intrat în insolvență.

Gândul prezintă, punctual, acuzațiile care au fost aduse omului de afaceri.

În anul 2004 compania Energy Holding, controlată de Bogdan Buzăianu, a încheiat cel mai mare contract de energie cu Hidroelectrica, cu o valoare a energiei tranzacționate de aproape 1 miliard de dolari.

Contractul dintre Energy Holding și Hidroelectrica a reprezentat mai mult de 1 la sută din PIB-ul României de la acea vreme.

Bogdan Buzăianu a fost acuzat că și-ar fi delapidat compania – Energy Holding – cu aproape 64 de milioane de lei, adică aproape 14 milioane de euro.

Procurorii au acuzat o evaziune fiscală de peste 6 milioane de lei (aproape 1,3 milioane de euro), rambursare ilegală de TVA de 17 de milioane de lei (3,5 milioane de euro) și spălare de bani de peste 6 milioane de euro.

După sesizarea din oficiu a Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel București, a fost declanșată ancheta. Însă, la finalul anului 2024, dosarul a fost clasat, pentru că faptele s-au prescris sau că nu mai există probe care să susțină acuzațiile procurorilor.

Afacerea „Alston Capital Sàrl” și păcăleala de 100.000 de euro

Potrivit surselor Gândul, în calitate de reprezentant al firmei Alston Capital Sàrl din Geneva, Buzăianu a promis proprietarului Nordis Vladimir Ciorbă un credit de zeci de milioane de euro, pentru ca acesta să „dezvolte” businessul.

Trebuie menționat că Alston Capital Sàrl este o firmă de administrare a activelor și consultanță financiară din Elveția, cu sediul central la Geneva.

A fost fondată în anul 2017.

Alston Capital Sàrl este specializată în servicii financiare personalizate, inclusiv mandate de investiții discreționare, consultanță corporativă, finanțare ipotecară și servicii de tip family office pentru clienți privați și instituționali.

Discuția cu reprezentantul Nordis a fost că dacă operațiunea reușeste și creditul va fi acordat, Buzăianu să mai primească un comision suplimentar. Avansul – doar 100.000 euro. Aceasta ar fi trebuit să fie doar prima treaptă a scenariului.

După încheierea acest pas, ar fi urmat să să mai primească încă 1,2 milioane euro, la acordarea creditului.

„Afaceristul Bogdan Buzăianu a cerut înainte de contractare 100.000 euro. A emis factura de la societatea Alston Capital Sàrl și a încasat banii. Conform contractului , după ce se incasa creditul se mai achitau încă 1,2 milioane de euro”, au dezvăluit sursele Gândul, în exclusivitate.

În scenă intră și fostul deputat Codrin Ștefănescu

Sursele Gândul au mai dezvăluit că multimilionarul Bogdan Buzăianu nu ar fi „jucat” singur sceneta „elvețiană” . Alături de el s-ar fi aflat un „garant” puternic, respectiv fostul deputat Codrin Ștefănescu, în casa căruia din Cotroceni s-au desfășurat toate discuțiile.

„Toate discuțiile s-au purtat acasă la Codrin Ștefănescu, în Cotroceni”, au mai declarat sursele Gândul.

Conform acelorași surse, controversatul afacerist Bogdan Buzăianu spune, de mult timp, că lucrează de vreme îndelungată cu compania elvețiană Alston Capital Sàrl.

Potrivit surselor Gândul, suma de 100.000 euro ar fi ajuns la Bogdan Buzăianu, dar restul de 1.2 milioane nu.

Scenariul inițial nu s-ar fi concretizat, iar promisiunea omului de afaceri nu s-a îndeplinit. Proprietarul Nordis a pierdut banii, fiind însă într-o situatie complexă, neputând face o acțiune de recuperare deoarece documentele erau bine „pregătite” de Buzăianu.

Întâlnirea dintre Bogdan Buzăianu și Codrin Ștefănescu

Gândul, prezintă, în exclusivitate, imagini realizate chiar cand aveau loc aceste întâlniri în casa lui Codrin Stefănescu. În imagini, Bogdan Buzăianu, Vladimir Ciorbă și Codrin Ștefănescu.

Locația – chiar casa fostului deputat Codrin Ștefănescu din Cotroceni.

După întâlnire, Bogdan Buzăianu a ieșit primul și a rămas câteva minute în fața ușii de la intrare.

Ulterior a apărut și Codrin Ștefănescu, iar cei doi s-au îmbrățișat amical.

După ce a fost condus la poartă de Codrin Ștefănescu, omul de afaceri s-a urcat la volanul mașinii sale și a părăsit zona.

Codrin Ștefănescu l-a condus la poartă și apoi până la mașină, pe Vladimir Ciorbă.

Mine de aur și criptomonede în Republica Centrafricană, persona non grata în Gambia

În Republica Centrafricană, omul de afaceri Bogdan Buzăianu s-a orientat către exploatarea minelor de aur și promovarea criptomonedelor.

Și-a clădit o influență puternică prin coruptie direct la nivelul palatului prezidențial din Bangui, capitala țării, unde ar fi colaborat strâns chiar cu președintele Faustin-Archange Touadéra.

Finalul a fost prost. Bogdan Buzăianu a fost declarat persona non grata și are interdicție în Gambia, în urma implicării sale într-o rețea masivă de trafic ilegal cu palisandru (lemn de trandafir).

Acesta ar fi acționat în complicitate cu fostul dictator al țării, Yahya Jammeh.

„Cel mai deștept băiat din Energie” a reușit imposibilul – clasare și „certificat de bună purtare”

Prin ordonanța procurorilor din luna decembrie 2024, s-a dispus clasarea cauzei față de cei implicați, inclusiv față de controversatul Bogdan Buzăianu.

Afaceristul Bogdan Buzăianu pare a fi reușit imposibilul, având în vedere toate acuzațiile care i-au fost aduse de la bun început. (informații uluitoare AICI)

El a avut în mai multe dosare aflate în lucru fie la DNA, fie la alte Parchete, rolul de martor sub acoperire (nume de cod Gelu Alexandru) și denunțător, ceea ce i-a conferit, într-un final, un „certificat de bună purtare”.

De la bun început, Bogdan Buzăianu a fost acuzat de:

instigare la evaziune fiscală – diminuarea impozitului pe profit datorat de societatea Energy Holding cu suma de 6.182.417,34 lei;

instigarea la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, în scopul obținerii fără drept a unor sume de bani cu titlul de rambursări de la bugetul general consolidat – rambursare de TVA în valoare de 17.045.300,60 lei;

instigare la delapidare – prejudiciu de 699.040 lei; societatea Energy Holding ar fi fost prejudiciată chiar de cel care o controla, Bogdan Buzăianu, cu 63.687.208,40 lei;

instigare la spălarea banilor.

Bunuri imobile ale lui Bogdan Buzăianu, puse sub sechestru încă din 2016

„Saga” juridică în care Bogdan Buzăianu a fost „actorul” principal s-a întins pe mai mult de un deceniu.

Încă din 14 septembrie 2016 s-a dispus și instituirea măsurii asigurătorii „până la concurența sumelor de 82.063.086,34 lei și 5.735.488,87 euro”.

Astfel, la acea dată, au fost sechestrate următoarele bunuri aparținând lui Bogdan Buzăianu:

un imobil situat în București + un teren de 502 metri pătrați;

construcție – 196 metri pătrați – situată tot în București, Sectorul 1;

construcție situată în București, în Sectorul 2;

un apartament situat în București, Sector 2.

Mai mult, în august 2016, ANAF instituise sechestru și cu privire la bunuri ale companiei Energy Holding.

un avion de tip business jet marca Bombardier Challenger CL-600 estimat la 27,4 milioane de lei (circa 6 milioane de euro);

șalupă sport Gladiator 36T (estimată la circa 690.000 de lei);