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O fata de 13 ani agresată sexual de un bărbat în Cluj. Suspectul de 47 de ani a fost arestat

O fata de 13 ani agresată sexual de un bărbat în Cluj. Suspectul de 47 de ani a fost arestat
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O fată de 13 ani ar fi fost agresată sexual de două ori de un bărbat de 47 de ani, într-o rulotă aflată pe o pășune din județul Cluj. Faptele s-ar fi petrecut atât luna aceasta cât și luna trecută, în apropierea localității Sânpaul. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru viol și agresiune sexuală asupra unui minor.

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Cele două agresiuni ar fi avut loc în nopți diferite

Autoritățile din Cluj au relatat că primul incident ar fi avut loc în noaptea de 12 spre 13 septembrie, când bărbatul ar fi constrâns-o pe fată să întrețină acte de natură sexuală, în timp ce se aflau într-o rulotă amplasată pe o pășune, în afara localității Sânpaul.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei și de relația de apropiere dintre cei doi. Fapta ar fi avut loc după ce bărbatul ar fi consumat alcool. O a doua agresiune ar fi avut loc în noaptea de 7 spre 8 octombrie, în aceeași rulotă.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

După strângerea probelor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore, vineri, 16 octombrie, sub coordonarea procurorului de caz.

Bărbatul a fost dus astăzi în fața Judecătoriei Cluj-Napoca, unde procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Instanța a admis solicitarea și a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru viol săvârșit asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele

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