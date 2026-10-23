(P) Infrastructură S5. Intervenție pe străzile Antim Ivireanu și Baltagului

Infrastructură S5 S.A. desfășoară, în această perioadă, o serie de intervenții pe străzile Antim Ivireanu și Baltagului, în cadrul programului de întreținere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere din Sectorul 5.

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Pe strada Antim Ivireanu, echipele operative execută lucrări complexe, care presupun pregătirea amplasamentului, refacerea carosabilului și schimbarea bordurilor degradate.

Pe strada Baltagului, intervențiile au vizat demolarea unei construcții amplasate pe spațiul public fără autorizație, iar ulterior operațiunii, zona a fost asfaltată și s-au creat noi locuri de parcare pentru cetățeni.

„Fiecare intervenție reprezintă un pas concret către un Sector 5 mai sigur, mai bine întreținut și mai accesibil pentru cetățeni”, se arată într-un comunicat.