(P) Infrastructură S5. Lucrările la Școala „Grigore Tocilescu” intră în faza finală

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a fost din nou pe șantierul Școlii Gimnaziale „Grigore Tocilescu” pentru a verifica evoluția lucrărilor. Inspecțiile periodice pe teren rămân cea mai sigură cale de a ne asigura că proiectul înaintează în ritmul dorit și la standardele de calitate asumate.

Lucrările avansează excelent la această clădire istorică, complet consolidată și modernizată. Pe lângă izolarea termică și dotările moderne cu aer condiționat în fiecare sală, clădirea a fost extinsă prin mansardare, câștigând noi săli de clasă, un laborator și o bibliotecă.

Suntem pe linie dreaptă, iar în luna decembrie șantierul va fi gata! Verificările vor continua până la deschiderea oficială, pentru ca elevii și profesorii să beneficieze de o școală modernă, sigură și complet pregătită.