(P) Infrastructură S5. Lucrările la școala „I.G. Duca” avansează în ritm rapid

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a fost din nou pe șantierul Școlii Gimnaziale „I.G. Duca” pentru a verifica personal stadiul lucrărilor și modul în care echipele își respectă angajamentele. Astfel de inspecții pe teren au loc periodic la toate obiectivele aflate în execuție, pentru că urmărirea directă a etapelor este cea mai sigură cale de a garanta că termenul promis este respectat, iar calitatea lucrărilor nu este compromisă.

Cum arată lucrările în acest moment pe șantier:

Vechile corpuri 1 și 2 au fost demolate complet, eliberând spațiul necesar construirii noilor clădiri;

Noile fundații sunt deja gata în proporție de 80%;

Echipele de muncitori înaintează într-un ritm susținut cu armarea pereților;

Infrastructură S5 construiește de la zero și o sală de sport modernă.

Graficul de execuție este respectat, iar verificările neanunțate vor continua constant până la finalizarea proiectului. Obiectivul rămâne clar: copiii din Sectorul 5 trebuie să beneficieze de un spațiu educațional modern, sigur și construit la cele mai înalte standarde.