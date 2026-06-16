(P) Infrastructură S5 S.A. finalizează lucrările la trotuarele de pe Intrarea Teremia

Societatea Infrastructură S5 S.A. anunță că lucrările de amenajare a trotuarelor de pe Intrarea Teremia, din zona Parcului Ing. Dumitru Teodor, vor fi finalizate în cel mult 3 zile.

Intervențiile vizează îmbunătățirea condițiilor de circulație pietonală și creșterea siguranței pentru locuitorii din zonă, precum și pentru persoanele care tranzitează sau frecventează parcul.

Infrastructură S5 S.A. continuă lucrările de reparații locale și modernizare a infrastructurii pietonale din Sectorul 5, cu obiectivul de a oferi spații publice mai sigure, accesibile și bine întreținute.