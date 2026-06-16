Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură S5 S.A. finalizează lucrările la trotuarele de pe Intrarea Teremia

(P) Infrastructură S5 S.A. finalizează lucrările la trotuarele de pe Intrarea Teremia

(P) Infrastructură S5 S.A. finalizează lucrările la trotuarele de pe Intrarea Teremia
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Societatea Infrastructură S5 S.A. anunță că lucrările de amenajare a trotuarelor de pe Intrarea Teremia, din zona Parcului Ing. Dumitru Teodor, vor fi finalizate în cel mult 3 zile.

Intervențiile vizează îmbunătățirea condițiilor de circulație pietonală și creșterea siguranței pentru locuitorii din zonă, precum și pentru persoanele care tranzitează sau frecventează parcul.

Infrastructură S5 S.A. continuă lucrările de reparații locale și modernizare a infrastructurii pietonale din Sectorul 5, cu obiectivul de a oferi spații publice mai sigure, accesibile și bine întreținute.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă din Germania
Click
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Neuroștiința despărțirilor. De ce creierul simte o ruptură ca pe o durere fizică și o dependență
ȘTIINȚĂ Cea mai veche piramidă din lume, construită acum 25.000 de ani, nu ar fi fost realizată de oameni, susțin arheologii
13:50
Cea mai veche piramidă din lume, construită acum 25.000 de ani, nu ar fi fost realizată de oameni, susțin arheologii
NEWS ALERT Trump anunță, de la summit-ul G7, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului. Noi detalii despre acordul cu Teheranul
13:35
Trump anunță, de la summit-ul G7, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului. Noi detalii despre acordul cu Teheranul
ULTIMA ORĂ Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
13:34
Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: O țară pe umerii lui Hunor
13:24
Cațavencii.ro: O țară pe umerii lui Hunor
REACȚIE CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
13:23
CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
FLASH NEWS Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
13:22
Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe