(P) Perete textil și steag publicitar: pachetul expo de bază pentru orice afacere

Participarea la târguri și expoziții presupune, pe lângă pregătirea ofertei, amenajarea unui spațiu în care vizitatorii să poată identifica afacerea și să afle ce produse sau servicii prezintă. Pentru firmele care participă ocazional la evenimente, transportul, timpul de montaj și posibilitatea de reutilizare sunt criterii importante în alegerea materialelor.

Un perete textil și un steag publicitar pot forma baza unei amenajări simple. Cele două elemente au roluri complementare: peretele oferă fundalul prezentării, iar steagul semnalizează amplasamentul. Dimensiunile și accesoriile pot fi alese în funcție de spațiul disponibil și de buget.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce ar trebui să conțină un pachet expo de bază

Necesarul de materiale publicitare pentru evenimente diferă în funcție de activitate. Un producător alimentar are nevoie de spațiu pentru mostre, o firmă de servicii poate organiza o zonă de discuții, iar un distribuitor poate expune câteva produse reprezentative.

Totuși, partea de identificare vizuală are câteva cerințe comune: numele afacerii trebuie să fie lizibil, domeniul de activitate ușor de înțeles, iar mesajul vizibil fără să încarce amenajarea.

Un pachet de început poate include un perete textil, un steag și o masă pentru prezentări. Mobilierul poate proveni din dotarea firmei sau poate fi pus la dispoziție de organizator. Ulterior, amenajarea poate fi completată în funcție de experiența de la primele participări.

Peretele textil expozițional: rol, montaj și avantaje

Un perete textil expozițional este un sistem de afișaj alcătuit dintr-un cadru din aluminiu și un material textil imprimat. Acesta poate fi amplasat în spatele mesei de prezentare sau al zonei în care au loc discuțiile cu vizitatorii.

Există variante drepte, curbate și cu volum, precum și modele de diferite lățimi. Unele permit imprimarea pe ambele fețe, opțiune utilă atunci când amenajarea este vizibilă din mai multe direcții.

Avantajele practice ale acestor sisteme includ:

• Asamblarea fără unelte suplimentare, în cazul modelelor prevăzute cu elemente interconectabile.

• Transportul în formă demontată, cu geantă inclusă pentru anumite produse.

• Înlocuirea graficii, prin comandarea unui material imprimat compatibil cu structura existentă.

• Adaptarea la suprafața rezervată, prin alegerea unui format compact sau a unui perete de dimensiuni mari.

Grafica trebuie raportată la distanța de citire. Un mesaj scurt și o imagine relevantă pot fi urmărite mai ușor decât o enumerare amplă de produse. Informațiile detaliate își pot găsi locul într-un catalog sau în prezentarea susținută de reprezentanții firmei.

Repere de preț pentru un perete textil

Vrei să știi cât te-ar putea costa un perete publicitar? Cel mai mic preț este în jur de 400 de lei, buget accesibil oricărei firme. Prețurile se stabilesc în funcție de mărimea peretelui, cadrul metalic, accesorii și print și pot ajunge până la câteva mii de lei.

Steagul publicitar: semnalizarea spațiului de prezentare

Steagul completează peretele prin afișarea mesajului pe verticală. Poate fi poziționat lateral față de stand, lângă intrare sau în apropierea unei zone de demonstrații, în limitele stabilite de organizator.

Categoria de steaguri publicitare personalizate cuprinde forme de lacrimă, velă și dreptunghi. Alegerea formei și a înălțimii depinde de amplasament, de grafică și de distanța de la care trebuie observat mesajul.

Principalele avantaje practice sunt:

• Transportul și mutarea relativ simple, datorită structurii demontabile și greutății reduse.

• Utilizarea la interior și exterior, cu un suport adecvat suprafeței de montaj.

• Mai multe opțiuni de înălțime, pentru spații cu cerințe diferite.

• Reutilizarea în alte contexte, precum prezentări la sediu, demonstrații sau evenimente locale.

Într-un pavilion expozițional, înălțimea steagului trebuie corelată cu plafonul și cu regulamentul evenimentului. În exterior, alegerea bazei și stabilitatea ansamblului sunt criterii esențiale.

Repere de preț pentru un steag publicitar

Prețul unui steag dreptunghiular pornește de la aproximativ 180 de lei pentru dimensiunea S și poate ajunge la câteva sute de lei pentru varianta XL. La acest tip de produs sunt necesare și accesorii, iar acestea se achiziționează separat.

Cum amenajezi un stand la târg cu două elemente de afișaj

Pentru a stabili cum amenajezi un stand la târg, primul pas este verificarea suprafeței rezervate, a laturilor deschise către public și a regulilor de amplasare. Un perete prea lat sau un steag poziționat în zona de acces poate îngreuna utilizarea spațiului.

Peretele se poate așeza în partea din spate, astfel încât grafica să rămână vizibilă deasupra mesei și a produselor. Steagul poate ocupa o poziție laterală, fără să depășească suprafața alocată și fără să blocheze culoarul.

În fața amenajării este util să rămână loc pentru oprirea vizitatorilor. Produsele expuse trebuie selectate în funcție de scopul participării: prezentarea unei noutăți, demonstrații, degustări sau discuții comerciale.

Poate cel mai cunoscut stand, datorită mediatizării, este standul expozițional al Ministerului Turismului la târgurile de turism, care are amploare. Însă amenajarea trebuie raportată la activitatea desfășurată efectiv la stand. Pentru o firmă de consultanță poate fi suficientă o zonă de discuții; pentru un producător, spațiul de expunere și accesul la produse vor avea prioritate.

Folosirea la interior și exterior

Versatilitatea unui pachet expo depinde de caracteristicile fiecărui sistem. Steagurile pot utiliza țăruși pentru fixare în sol, baze în cruce sau baze cu apă, în funcție de model și de suprafață.

Pentru peretele textil, utilizarea la exterior trebuie confirmată pentru configurația aleasă. Suprafața mare a materialului poate prelua forța vântului, astfel încât amplasarea și stabilizarea nu pot fi tratate la fel ca într-o sală.

La alegerea materialelor publicitare pentru exterior, trebuie luate în calcul suprafața de montaj, expunerea la vânt, posibilitatea de ancorare și condițiile admise de producător. Un sistem destinat în principal prezentărilor interioare nu trebuie considerat automat potrivit pentru orice eveniment în aer liber.

Cum se adaptează pachetul la bugetul disponibil

Bugetul pentru materiale pentru târguri și expoziții poate fi construit în etape. La primele participări, un format compact și un singur steag pot acoperi partea de identificare vizuală. Extinderea poate urma după evaluarea spațiului utilizat și a nevoilor observate la eveniment.

Un pachet expo de bază nu acoperă toate cerințele unei participări, dar poate organiza partea de afișaj într-o formă reutilizabilă. Alegerea dimensiunilor potrivite și verificarea condițiilor de utilizare sunt mai relevante decât numărul de materiale expuse.