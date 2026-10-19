(P) Salubrizare S5: Noi acțiuni pentru eliberarea spațiului în Sectorul 5

S-a intervenit astăzi pe teren pentru a demola două garaje ridicate ilegal pe domeniul public, dintre care unul funcționa ca restaurant. Construcțiile neautorizate au fost dărâmate, iar zona a fost curățată complet, astfel încât terenul să poată fi din nou folosit de toți locatarii din zonă.

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„Astfel de intervenții sunt necesare pentru a pune capăt ocupării abuzive a spațiului care ne aparține tuturor. Regulile trebuie respectate de fiecare persoană, iar trotuarele, locurile de parcare și spațiile verzi trebuie să fie libere și folosite corect de întreaga comunitate”, spun autoritățile.

Pe spațiul proaspăt eliberat urmează să fie amenajate 20 de noi locuri de parcare, atât de necesare cartierului. Se continuă aceste acțiuni pe toate străzile din Sectorul 5, până când fiecare bucată de teren ocupată fără drept va fi redată cetățenilor. Străzile pe care s-a intervenit sunt: Baltagului și Radu Constantin.