(P) Super-computerul Opta a ales favorita Cupei Mondiale după 25 de mii de simulări

Super-computerul Opta, firmă care are unul dintre cele mai apreciate servicii de date statistice din lume, a realizat predicțiile pentru Cupa Mondială 2026, pe baza a 25 de mii de simulări. Astfel, Spania este văzută ca fiind echipa cu cele mai mari șanse la câștigarea Cupei Mondiale, chiar dacă a remizat în primul duel din grupă, 0-0 cu Capul Verde.

Conform simulărilor efectuate, Spania a ieșit câștigătoare în 16.1% din cele 25 de mii de scenarii. Franța se află pe locul al doilea în clasamentul favoritelor la câștigarea trofeului, potrivit simulărilor. Campioana mondială din 2018 are o probabilitate estimată la 13%, fiind considerată principala urmăritoare a Spaniei.

La mică distanță se află Anglia și deținătoarea trofeului, Argentina, ambele depășind pragul de 10% dintre simulările efectuate.

Top 5 este următorul:

Spania – 16.1% Franța – 13% Anglia – 11.2% Argentina – 10.4% Portugalia – 7%

Spania, favorită și la pariuri

Nu doar simulările efectuate de Opta dau Spania ca fiind favorită la câștigarea Cupei Mondiale, ci și previziunile făcute de agențiile de pariuri. În stabilirea cotelor se ține cont, în mare măsură, de criterii similare celor folosite de Opta, astfel că Spania are cele mai mari șanse să câștige turneul, lista favoritelor fiind asemănătoare cu cea prezisă de Opta. Cotele mrbit.ro arată astfel:

Spania – 5.50 Franța – 6.00 Anglia – 7.50 Portugalia – 8.50 Brazilia – 10.00

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Ce șanse are Spania în fiecare fază a turneului

Cei de la Opta au făcut simulări pentru parcursul echipelor în fiecare fază a turneului. Astfel, Spania are următoarele șanse:

Să câștige grupa – 75.3%

Să ajungă în 16-imi – 98.5%

Să ajungă în optimi – 72.7%

Să ajungă în sferturile de finală 52.1%

Să ajungă în semifinale – 39.0%

Să ajungă în finală – 25.6%

Să câștige trofeul – 16.1%

Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

Portari: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)

Fundași: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico), Aymeric Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Mijlocași: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atletico)

Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic), Víctor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Spania are un singur titlu mondial în palmares, câștigat la ediția din 2010, în Africa de Sud. De atunci, ibericii au părăsit Cupa Mondială 2014 în faza grupelor, iar în 2018 și 2022 au fost eliminați în optimile de finală.

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Spania a debutat la Cupa Mondială pe 15 iunie, într-un meci cu selecționata Capului Verde, încheiat în mod surprinzător la egalitate. În lotul adversarei se află și Joao Paulo, jucător legitimat la FCSB. Ibericii vor da apoi piept cu Arabia Saudită pe 21 iunie, de la aceeași oră, urmând să încheie faza grupelor cu cel mai dificil test, împotriva Uruguayului, într-o partidă ce va avea loc pe 27 iunie, de la ora 03:00 a României.