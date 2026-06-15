(P) Testul recomandat atunci când PSA crește după tratament

În anumite situații, după operația pentru cancer de prostată sau după tratamentul prin radioterapie, nivelul antigenului specific prostatic (PSA) poate crește din nou. Acest lucru poate indica o recidivă biochimică a cancerului, pentru care medicul poate recomanda investigații imagistice avansate, cu scopul de a localiza o eventuală recidivă, dacă aceasta este vizibilă imagistic.

O examinare imagistică avansată care poate fi indicată în această situație, respectiv pentru restadializarea unui cancer prostatic, este examenul PET-CT PSMA. Acesta este o investigație PET-CT realizată după administrarea intravenoasă a unui radiotrasor special, care se leagă de celule care exprimă PSMA, adică antigenul membranar specific prostatic, o proteină frecvent exprimată în cantitate crescută în cancerul de prostată.

Proteina PSMA este supraexprimată pe celulele cancerului de prostată, dar captarea radiotrasorului poate apărea și fiziologic în anumite țesuturi sau în unele leziuni benigne ori maligne, care nu au legătură cu cancerul de prostată. De aceea, rezultatul investigației trebuie analizat întotdeauna în context clinic și corelat cu nivelul PSA, istoricul tratamentului și celelalte investigații.

În mod normal, după un tratament cu intenție curativă pentru cancerul de prostată, prin radioterapie sau prostatectomie, nivelul PSA scade. Dacă acest lucru nu se întâmplă conform așteptărilor sau dacă PSA începe ulterior să crească, medicul poate suspecta persistența sau recidiva bolii la nivel local sau la distanță. De aceea, monitorizarea periodică prin test PSA este esențială după finalizarea tratamentului, pentru a descoperi din timp eventuale probleme.

Investigațiile avansate, precum PET-CT PSMA, pot ajuta la localizarea unei recidive în loja prostatică, la nivelul ganglionilor sau al oaselor și pot ghida radioterapia. În acest fel, poate fi stabilit un tratament personalizat, pentru obținerea unor rezultate bune. În funcție de caz, comisia oncologică multidisciplinară poate recomanda monitorizare, chimioterapie, radioterapie sau intervenție chirurgicală, ori diferite combinații terapeutice.

Este important de precizat că rezultatul PET-CT PSMA nu trebuie interpretat niciodată singur, ci doar împreună cu valoarea și evoluția PSA și cu alte investigații recomandate de medic.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de urologie, la analize de laborator precum testul PSA, la RMN multiparametric de prostată și, atunci când există indicație, la biopsie prostatică de fuziune, pentru confirmarea histopatologică a diagnosticului.

Pentru stadializare și restadializare, atunci când există indicație, pacienții au acces la examen PET-CT PSMA, disponibil la Centrul Oncologic SANADOR, în premieră pentru România. Examinarea este realizată cu respectarea protocoalelor specifice și este interpretată în contextul clinic al fiecărui pacient.

De asemenea, în funcție de recomandarea medicală, la Centrul Oncologic SANADOR pacienții beneficiază și de alte investigații avansate și de metode moderne de tratament pentru cancerul de prostată, prin abordare multimodală.