(P) Vitalitas anunță primul studiu de longevitate din România realizat într-un centru pentru seniori. Cel mai longeviv participant are 104 ani

Vitalitas anunță primul studiu științific de longevitate din România realizat într-un centru rezidențial pentru seniori. Cel mai longeviv participant are 104 ani

Cel mai mare centru privat pentru seniori din Europa analizează factorii care contribuie la îmbătrânirea sănătoasă, pornind de la realitatea rezidenților săi. Centrul de excelență pentru seniori Vitalitas, cel mai mare centru rezidențial privat pentru seniori din Europa, anunță lansarea unui studiu de longevitate menit să identifice și să documenteze factorii medicali, nutriționali, psihologici, sociali și spirituali care influențează calitatea vieții și longevitatea activă în rândul rezidenților săi. Studiul reprezintă o premieră în România și va genera un set de date longitudinale valoroase pentru cercetarea în domeniu. Studii similare desfășurate în SUA, Japonia și Suedia au produs unele dintre cele mai importante descoperiri despre longevitate din ultimele trei decenii. Studiul New England Centenarian a stabilit că 90% dintre seniorii care au intrat în analiză au rămas independenți funcțional până la vârsta medie de 92 de ani. Tokyo Centenarian Study a concluzionat că pragul longevității excepționale nu este 100, ci 105 ani. România intră acum în acest perimetru de cercetare.

România se confruntă cu un deficit major de date privind îmbătrânirea sănătoasă în context instituționalizat. Vitalitas , care funcționează de 4 ani și găzduiește în prezent rezidenți cu vârste cuprinse între 60 și peste 95 de ani – cel mai înaintat rezident al centrului având 104 ani -, dispune de o bază de date medicale, comportamentale și sociale unică în România. Studiul propus va valorifica această resursă pentru a înțelege mai bine ce anume face diferența între o bătrânețe activă și una marcată de declin accelerat.

“Am gândit și am construit Vitalitas ca un pariu pe demnitatea bătrâneții, un pariu pe care îl facem în fiecare zi, cu resurse, cu echipă și cu investiție. Într-o industrie care operează preponderent în logica reactivă a îngrijirii, am ales de la bun început pentru Vitalitas o poziționare diferită: anticipăm și construim sisteme. Studiul de longevitate pe care îl anunțăm azi este expresia acestei filosofii aplicată la cercetare: trecem de la a îngriji bine la a înțelege sistematic ce înseamnă să îmbătrânești bine. Avem la dispoziție o cohortă excepțională, o infrastructură medicală completă și o bază de date comportamentale și clinice unică în România și simt că am responsabilitatea de a le pune în slujba unui scop mai larg. Intenția este să transformăm aceste active într-o contribuție concretă la standardul național de îngrijire pentru seniori, ca o obligație față de cei pe care îi servim și față de cei care vor urma. Studiul este răspunsul nostru la un deficit real: România nu dispune de date longitudinale solide despre îmbătrânirea sănătoasă în mediu rezidențial. Dacă rezultatele acestui studiu vor contribui la nivel de industrie, aceasta va fi, pentru mine, cea mai valoroasă rentabilitate a acestei investiții”, declară Dragoș Dobrescu, fondatorul Vitalitas.

Studiul examinează date din nouă domenii interdependente: profilul demografic și medical al rezidenților, starea de sănătate și istoricul afecțiunilor cronice, calitatea și structura alimentației, nivelul de activitate fizică și mobilitate, viața socială și cognitivă, calitatea somnului și rutinele zilnice, factorii de mediu, istoricul familial de longevitate și dimensiunea spirituală. Datele colectate relevă tablouri de viață complexe care vor fi dezvăluite după analiză. Alimentația structurată de trei mese principale și două gustări pe zi, elaborată de un medic nutriționist; acces zilnic la kinetoterapie, balneofizioterapie, activități de dans, gimnastică și plimbări și activități în aer liber – inclusiv pentru rezidenți de peste 90 de ani, susțin date clinice și comportamentale importante.

“Managementul unui centru de această dimensiune implică responsabilități care depășesc cu mult operarea curentă. Una dintre ele este aceea de a contribui la progresul domeniului, nu doar de a beneficia de el. Studiul de longevitate la care lucrăm este concret în această direcție: punem la dispoziția comunității profesionale date reale, dintr-o cohortă reală, cu metodologie transparentă. Nu avem interesul să validăm ce funcționează deja, ci să aflăm ce poate funcționa mai bine. Acesta este, din punctul meu de vedere, singurul tip de cercetare care justifică resursele implicate. Vitalitas are un slogan pe care îl respectăm zilnic: longevitate de calitate. Centrul funcționează cu o infrastructură medicală completă – geriatrie, psihiatrie, psihologie, neurologie, kinetoterapie, recuperare medicală, logopedie și stomatologie, toate sub același acoperiș, 24/7. Această integrare este condiția care face posibil un studiu de longevitate cu adevărat multidisciplinar. Putem urmări simultan starea medicală, nutriția, mobilitatea, cogniția, viața socială și dimensiunea spirituală a fiecărui rezident, în timp real, cu echipă proprie. Aceasta este baza pe care construim un studiu cu ambiția de a deveni un reper metodologic pentru domeniu și de a genera recomandări aplicabile dincolo de granițele unui singur centru”, completează Răzvan Rădescu, director general Vitalitas.

Una dintre dimensiunile distincte ale studiului este legată de rolul spiritualității și al implicării comunitare în calitatea îmbătrânirii. Observațiile echipei multidisciplinare a centrului, care include psihologi cu program permanent, arată că rezidenții cu o formă activă de viață spirituală sau comunitară manifestă o mai bună adaptare emoțională și mai multă reziliență. Centrul dispune de o capelă proprie și activități religioase integrate în calendarul anual. Mare parte din rezidenți participă activ la activitățile ocupaționale și culturale organizate zilnic: pictură, dans, jocuri de societate, exerciții cognitive, lecturi de cultură generală, recitaluri.

“Coordonarea acestui studiu reprezintă o oportunitate rară: aceea de a lucra cu o cohortă reală, longitudinală, în care observațiile clinice pot fi validate prin date structurate. Ceea ce vedem zilnic în practica noastră cu rezidenții Vitalitas va deveni evidență documentată. Studiul ne oferă cadrul metodologic pentru a face exact acest lucru. Aducem date acolo unde, până acum, existau doar intuiții clinice bune. În România avem practică clinică solidă, dar puțin transferată în date. Studiul de longevitate Vitalitas este construit cu intenția explicită de a umple acest gol: nouă dimensiuni de analiză, o cohortă reprezentativă demografic și o echipă multidisciplinară cu acces permanent la participanți. Am privilegiul de a observa în timp real cum se manifestă longevitatea sănătoasă, cu toate variabilele ei psihologice, relaționale și contextuale. Responsabilitatea mea este să transform aceste observații în date robuste, utile atât comunității profesionale, cât și factorilor de decizie din sănătatea publică. Studiul va oferi, pentru prima oară în România, o analiză integrată a factorilor psihosociali în contextul îngrijirii rezidențiale pentru seniori”, explică Roxana Pănoiu, psiholog Vitalitas, coordonator științific al studiului de longevitate.

Vitalitas este cel mai mare centru privat rezidențial pentru seniori din Europa, în București, amplasat în zona Snagov, la marginea pădurii, într-un mediu natural propice recuperării și relaxării. Fondat de omul de afaceri Dragoș Dobrescu, cu o investiție totală de 23 de milioane de euro, centrul a fost proiectat să găzduiască până la 700 de rezidenți, cu infrastructură medicală completă, permanentă, 24/7. Este singurul centru de rezidenți pentru seniori din România care deține toate autorizațiile ISU, inclusiv adăpost ALA, precum și medicină integrată completă sub același acoperiș.

Centrul Vitalitas invită universități, instituții de cercetare și specialiști în gerontologie să se alăture proiectului în calitate de parteneri academici. Studiul este deschis colaborărilor internaționale.