Rodica Crăescu, o româncă ajunsă la conducerea unui penitenciar american de maximă siguranță, a explicat în emisiunea „Martorii” cum sunt identificați deținuții care fac parte din diferite bande. Invitata lui Andrei Dumitrescu spune că tatuajele reprezintă unul dintre indiciile folosite pentru stabilirea apartenenței la o grupare. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

Fostă ingineră în București, Rodica Crăescu a emigrat în Statele Unite după ce a câștigat la loteria vizelor. A intrat ulterior în sistemul penitenciar american. Acolo a lucrat cu deținuți condamnați pentru infracțiuni grave.

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Cum sunt identificați membrii bandelor din penitenciarele americane

Andrei Dumitrescu a întrebat-o pe Rodica Crăescu cum arăta mediul în care lucra. Moderatorul a adus în discuție imaginea penitenciarelor americane prezentată în filme, unde apar frecvent deținuți tatuați, membri ai cartelurilor și persoane implicate în conflicte violente. Fosta directoare a confirmat că în penitenciar existau numeroase bande. Potrivit acesteia, apartenența deținuților la diferite grupări era verificată încă de la intrarea în unitate.

„Da, deci spectrul cam acesta este, pe care îl descrieți dumneavoastră. Ganguri diferite… Adică bande. Și sunt identificați de la intrarea în închisoare, sunt inspectați și, în funcție de tatuajele pe care le au, atunci se determină afilierea la un gang sau altul, la o bandă sau alta. Unele sunt ganguri foarte periculoase, altele mai puțin.”

Rodica Crăescu: „Cei mai periculoși veneau de pe Coasta de Vest”

Andrei Dumitrescu a vrut să afle ce înseamnă o bandă foarte periculoasă și ce grupări întâlnise invitata în timpul activității sale. Rodica Crăescu a vorbit despre Coasta de Vest a Statelor Unite. California este una dintre zonele de proveniență ale membrilor unor grupări pe care le considera foarte periculoase.

„Păi, cei mai periculoși veneau de pe Coasta de Vest, din California, pentru că acolo intră populație mexicană și din alte țări, care emigrează ilegal și așa mai departe.”

În penitenciarele de maximă siguranță, identificarea legăturilor dintre deținuți poate conta pentru prevenirea conflictelor și organizarea măsurilor de securitate.