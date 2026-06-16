Salubrizarea Sectorului 1: Justiția a confirmat că serviciul prestat de Romprest continuă până în 2033. Primăria ignoră hotărârea

Compania Romprest transmite că, potrivit unei decizii a instanței Tribunalului București, continuă să ofere servicii de salubrizare în sectorul 1 până în 2033. Romprest, acuză, însă, că Primăria sectorului 1 alege să ignore acest aspect.

„Bucureștenii din Sectorul 1 au dreptul să știe cine le asigură curățenia și pe ce temei legal. Răspunsul l-a dat o instanță de judecată – și este lipsit de echivoc”, se menționează în comunicatul transmis de Romprest Service S.A.

„Prin hotărârea din 12 iunie 2026, Tribunalul București a anulat actul prin care Primarul Sectorului 1 anunțase încetarea contractului de salubrizare al Compania Romprest Service SA la 30 iunie 2026.

Motivarea instanței este clară, în sensul că actul adițional pe care se sprijinea această încetare nu a intrat niciodată în vigoare, pentru că o condiție contractuală esențială, asumată chiar de către părți, nu s-a îndeplinit. Concluzia instanței, pe scurt, este următoarea: contractul de delegare încheiat între Consiliul Local Sector 1 și Compania Romprest Service SA rămâne valabil și produce efecte până la 30 iunie 2033.

Redăm, mai jos, extrase din considerentele hotărârii, relevante în acest sens:

Aceasta este singura hotărâre a unei instanțe care se pronunță asupra valabilității duratei contractului și se bucură de autoritate de lucru judecat provizorie.

Primăria Sectorului 1 ignoră complet actul de justitie și continua in mod abuziv demersurile pentru înlocuirea operatorului Romprest. Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti intenționează să atribuie serviciul către o altă companie (Blue Planet Services SA), folosind o procedură de achiziție contestată la CNSC și care nu a primit încă o soluționare pe fond. Contestațiile Romprest se află acum pe rolul Tribunalului București (dosar nr. 23995/3/2026), inclusiv cererea de suspendare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare inițiată de Primăria Sectorului 1, fiind interzisa perfectarea unui nou contract de delegare in conditiile existentei acestui litigiu.

În acest context, orice contract semnat acum cu un alt operator este lovit de nulitate absolută (art. 9 alin. (4) și alin. (5) și art. 58 din Legea nr. 101/2016). Mai exact, pe înțelesul tuturor: Primăria Sector 1 direcționează bani publici către un contract nul prin însăși puterea legii, iar prejudiciile vor fi suportate integral de cetățenii Sectorului 1 al Bucureștiului.

„Respectăm legea și respectăm hotărârile instanțelor judecătorești și cerem același lucru de la Primăria Sectorului 1. Asigurăm continuitatea prestării serviciului pentru partenerul contractual și pentru oamenii din Sectorul 1.

Dar nu putem accepta ca o hotărâre a justiției să fie ignorată, prevederile contractuale încălcate, iar banii publici să fie direcționați către proceduri și angajamente de cheltuieli a căror bază a fost anulată de instanță, cu eludarea flagrantă a prevederilor legale și ale contractului încheiat cu Romprest.”

— reprezentanții Compania Romprest Service SA

Compania Romprest Service continuă să presteze serviciul de salubrizare pe raza Sectorului 1, în condiții de deplină legalitate, orice manifestare de voință, acțiune contrară a Sectorului 1 al Municipiului București fiind un abuz de drept”, conchide compania în comunicat.