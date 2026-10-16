Tânăra care a agresat cinci femei în Constanța a fost arestată. Mărturiile tulburătoare făcute în fața judecătorilor:

Tânăra din Constanța, acuzată că a agresat mai multe persoane, a ajuns, vineri 16 octombrie, în fața magistraților de la Judecătoria Constanța. În spatele comportamentului agresiv al femeii stă o adevărată dramă: aceasta a crescut la orfelinat, nu are unde să locuiască, iar în contextul unui anturaj neprielnic, a început să consume droguri. Tânăra a mărturisit, de asemenea, că regretă fapta și dorește să fie reabilitată, transmite Focus Press. Aceasta a fost arestată preventiv, însă decizia nu e definitivă.

UPDATE: În urma prezentării acesteia instanței cu propunere de arestare preventivă, judecătorii au admis, vineri, acțiunea Parchetului și au emis mandat de arestare pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă.

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Știrea inițială.

„Substanțe interzise am consumat. Am fost într-un grup care m-a influențat, nu am vrut…”, a declarat Amet Narcis, femeia din Constanța, arestată preventiv.

Potrivit tinerei, a fost crescută, pentru scurt timp, și de o familie. Cu toate acestea, în ultimii doi ani femeia trăiește sub cerul liber și se luptă să supraviețuiască de pe o zi pe alta.

”Aș putea să vă spun ce s-a întâmplat atunci… Deci treceam prin niște situații mai grele, în care eu… nu am părinți. Am crescut la cămin până la vârsta de 18 ani, am crescut și într-o familie… Bun, eu de 2 ani mă tot chinui, nu aveam locuință, nu aveam unde să stau și așa mai departe. Drept pentru care, pe mine aceste chestii m-au afectat destul de tare, frustrări, am acumulat niște chestii”, a declarat tânăra, în fața instanței, potrivit sursei citate.

Aceasta a precizat în fața instanței că, la un moment dat, a luat tratament medicamentos, cu rețetă de la medic, însă a fost nevoită să-l întrerupă, din cauza lipsei de bani.

„Am luat un tratament, nu am reușit să mă duc să îmi fac consultația, costând foarte mult, 200 – 400 de lei. Am tot încercat să cer ajutor, ducându-mă la familia care m-a crescut, spunându-le că eu am nevoie de acel tratament… să fiu bine în societate, să mă duc să muncesc, să fiu un om normal…”, a mai menționat femeia.

În prezent, aceasta beneficiază de tratament psihiatric și a declarat că dorește să se integreze în societate.

„Regret foarte tare pentru ce s-a întâmplat, chiar îmi pare nespus de rău… Acum îmi iau tratamentul, sunt ok, medicul meu psihiatru mi-a făcut programare… Am urmărit imaginile cu mine și nu mi se pare ok ce am făcut”, a mai adăugat tânăra.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, tânăra „avea un istoric medical de specialitate” și a fost transportată la un spital.

„Persoana în cauză figurând cu un istoric medical de specialitate a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluări de specialitate, iar, la data de 15 octombrie, a fost supusă unei expertize medico – legale, unde s-a stabilit că avea discernământ la momentul săvârşirii faptelor”, au precizat poliţiştii.

Ea a fost reţinută pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere şi va fi prezentată procurorului de caz pentru luarea unei măsuri preventive.