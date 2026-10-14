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Ce înseamnă, de fapt, verbul „a abera” – cel mai nou cuvânt introdus în limba română

Ce înseamnă, de fapt, verbul
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Ce înseamnă, de fapt, verbul „a abera” – cel mai nou cuvânt introdus în limba română.

Ce înseamnă, de fapt, verbul „a abera” – cel mai nou cuvânt introdus în limba română

Recent, 3.500 de cuvinte noi au fost introduse în limba română, mai exact în DOOM3.

Unul din ele este verbul „a abera”, definit ca „a se depărta de adevăr sau de bunul-simț”.

Cum s-a format? Este un derivat regresiv românesc, creat de vorbitori în limba română direct din substantivul „aberație”.

A fost recunoscut oficial ca verb din registrul familial („a abera” – eu aberez).

Lista cuvintelor noi din DOOM3

Nr. Cuvânt / expresie
1 abaca
2 abera (a ~)
3 abhaz
4 abhază
5 abia-abia
6 abia ce
7 abietin
8 abord
9 Abu Dhabi
10 abule
11 abundență (din ~)
12 aburind
13 abuzator
14 accelerare
15 accelerat1
16 accelerat2
17 acceptabilitate
18 accesoriza (a ~)
19 aceea (după ~)/dup-aceea
20 acest chip (în ~)
21 acidifiant
22 acri2 (a i se ~)
23 acut2
24 adagietto2
25 adagio1
26 adaptativ
27 adânc2
28 adducție
29 adecvat2
30 adevărat2
31 adică (la o ~)
32 adnominal1
33 adnominal2
34 a doua oară
35 adresabilitate
36 aduce aminte (a-și ~)
37 adversativă
38 advertorial
39 aequo (ex ~)
40 aerosolizare
41 afara- (din ~)
42 afara- (în ~)
43 afară că (în ~)
44 afirma2 (a se ~)
45 afixoid
46 afrikaans1
47 afro-american
48 afro-americancă
49 afro-jazz
50 afterschool
51 ageuzie
52 aghiuță
53 agregator
54 agroforestier
55 agropensiune
56 aikido
57 aisfild
58 ajunge1 (a ~)
59 ajunge3 (a se ~)
60 akadiană
61 alături de
62 alb-albaștri
63 alb-negru2
64 alb-roșii
65 alb-violeți
66 alcooltest
67 alergologic
68 ales (mai ~)
69 algoritmică
70 alia2 (a se ~)
71 alicot
72 aliturgic
73 allegretto2
74 all-inclusive
75 altă dată1
76 Alteța Sa Regală
77 Alteța Sa Regală Principele
78 Alteța Sa Regală Principesa
79 Alteța Voastră Regală
80 Alteță Regală
81 Altețele Lor Regale
82 Altețele Lor Regale Principesele
83 Altețele Lor Regale Principii
84 Altețele Voastre Regale
85 alt fel de
86 alt fel (de ~ )
87 Alzheimer
88 amantlâc
89 amar2
90 amar3
91 amazonian
92 ambulanțier
93 ameliorator2
94 americano – nord-coreean
95 amerindiancă
96 Amor
97 amprenta (a ~)
98 analgosedare
99 Anamaria/Ana-Maria/Ana Maria
100 anavirus
101 ancilar
102 andantino2
103 andoca (a ~)
104 andrea2
105 androcentrism
106 anduranță
107 angajator
108 anginos
109 an-iarnă
110 anima2 (a ~)
111 animat1
112 animat2
113 Anina
114 Ankara
115 anno Domini
116 anonimiza (a ~)
117 anorectal
118 anorexic
119 antama (a ~)
120 antemergător1
121 antemergător2
122 ante-mortem
123 antepreșcolar
124 antepronunța (a se ~)
125 anterior2
126 anti1
127 anti2
128 antiacid
129 antialgic1
130 antialgic2
131 antiamerican
132 antiavort
133 antibioticoterapie
134 antiblocare
135 antibullying1
136 antibullying2
137 anticalcar
138 anticearcăn1
139 anticearcăn2
140 anticeaușism
141 anticeaușist
142 anticelulitic
143 anticipat
144 anticipate
145 anticoronavirus
146 anticorupție2
147 antidogmatic
148 antidumping2
149 antieuropean
150 antievreiesc
151 antifraudă
152 antifumat
153 antifungic
154 antihipertensiv1
155 antihipertensiv2
156 antiimigrație
157 antiincendiu
158 antiîmbătrânire
159 antiîngheț
160 antimeridian
161 antimicotic1
162 antimicotic2
163 antimigrație
164 antimoralism
165 antinazist
166 antiparalelă
167 antiparazitar1
168 antiparazitar2
169 antiperspirant
170 antipornografic
171 antipsihotic1
172 antipsihotic2
173 antiquo (ab ~)
174 antirabic2
175 antireformă1
176 antireformă2
177 antireformist
178 antiretroviral2
179 antirid1
180 antirid2
181 antisovietic
182 antistatic1
183 antistreptolizina O
184 antitotalitar
185 antitrafic
186 antițigănism
187 antițigănist
188 antivaccinist
189 antivirus1
190 antivirus2
191 antrenorat
192 antreprenoriat
193 anvelopa (a ~)
194 anvelopare
195 anxiogen
196 anxiolitic1
197 aparținător
198 apatozaur
199 apio
200 aplecate
201 apozitivă
202 apropiat
203 apucat1
204 arbitrajist
205 arbitrajistă
206 Arcaș
207 Arctica
208 arde2 (a-i ~)
209 argentiniancă
210 argotism
211 argumental
212 arhiaglomera (a ~)
213 arhiconcept
214 arhiva (a ~)
215 armonică2
216 ARN
217 arpagic1
218 arș
219 artist-cetățean
220 Art Nouveau
221 asexual
222 Asia Mică
223 asiguratoare
224 asigurator
225 asimptomatic
226 asist
227 asoma (a ~)
228 asta (de ~)/de-asta
229 astfel că
230 Astrahan
231 așa încât
232 așram
233 aștepta2 (a se ~)
234 atât… cât și
235 aterosclerotic
236 athonit
237 ATI
238 ATM
239 atotbiruitor
240 atotcunoscător
241 atrial
242 atribuibil
243 atributivă
244 ATV
245 Auchan
246 auctorial
247 audiobook
248 auto2
249 autoaccidenta (a se ~)
250 autoadeziv
251 autoadministra (a-și ~)
252 autoamfibie
253 autobloca (a se ~)
254 autocarantina (a se ~)
255 autocitare
256 autocitire
257 autocorecta (a se ~)
258 autocunoaștere
259 autodeclara (a se ~)
260 autodenunț
261 autodesemna (a se ~)
262 autodetermina (a se ~)
263 autodezvolta (a se ~)
264 autodirija (a se ~)
265 autodistruge (a se ~)
266 autoevalua (a ~)
267 autoimun
268 autoinjector
269 autoizola (a se ~)
270 autoizolare
271 automarfar
272 automatizabil
273 autonomiza
274 autoperfecționa (a se ~)
275 autopromova (a se ~)
276 autopropune (a se ~)
277 autoprotecție
278 autoproteja (a se ~)
279 autorecenza (a se ~)
280 autoreglementare
281 autosesiza (a se ~)
282 autospecială
283 autosusține (a se ~)
284 auzitor
285 avânta1 (a se ~)
286 AVC
287 avea a face (a ~)
288 avea de-a face (a ~)
289 avertizor2
290 aviofobie
291 ayahuasca
292 azi-iarnă
293 azi-vară
294 Babbit
295 baby-boom
296 babysitting
297 baby spanac
298 backup
299 ba da
300 badantă
301 badge
302 Baia Sprie
303 Balanța
304 Balanță
305 Balboa
306 balneofizioterapeut
307 balneofizioterapeută
308 Baltica
309 bam
310 bancabil
311 bandană
312 bandeletă
313 ba nu
314 barbecue
315 baric2
316 barter
317 baștină
318 batardă
319 batăr că/batăr să
320 bate joc (a-și ~)
321 baza2 (a se ~)
322 bază (de ~)
323 bază (pe ~ de)
324 bazinal
325 băga în seamă (a ~)
326 băi2
327 băiețică
328 băscuță
329 băsmăluță
330 bătaie de cap
331 bătaie de inimă
332 băută
333 bâlbă
334 BBC1/bbc
335 beachbar
336 béchamel
337 belugă
338 Bemberg
339 Bengal
340 berăreasă
341 berăriță
342 Berbec
343 Berlinul de Est
344 Berlinul de Vest
345 Berlinul Occidental
346 Bermuda
347 best of
348 betablocant
349 betacoronavirus
350 BIC
351 bidimensional
352 bidirecțional
353 bine, de rău (de ~)
354 bine, mersi
355 bine1
356 bine (de ~)
357 bine-mersi
358 binișorul (cu ~)
359 binominal
360 bio
361 bioactiv
362 biocid
363 biocombustibil
364 biodegrada (a se ~)
365 biodegradare
366 bioenergetic
367 bioetică
368 biogeografă
369 biomedicină
370 biometric
371 bionic
372 biorezonanță
373 biosecuritate
374 biosiguranță
375 biostatistician
376 biostatisticiană
377 biotehnologie
378 bioterorism
379 bipartidism
380 birasial
381 bis2
382 Bistrița-Năsăud
383 biștar
384 bitcoin
385 bivalență
386 bla-bla2
387 Black Friday
388 blatist
389 blatistă
390 blat (pe ~)
391 blender
392 blockbuster
393 blog
394 blogger
395 bloggeriță
396 blogging
397 blura (a ~)
398 blush
399 boarding pass
400 boberă
401 bocnă2
402 bodaproste2
403 bodaproste (de ~)
404 Bodoni
405 Boghead
406 Bogomil
407 bold3
408 Boldești-Scăeni
409 Bolintin-Vale
410 boliviancă
411 bono (pro ~)
412 bonsai
413 booking
414 borda (a ~)
415 bordare
416 borfașă
417 borșar
418 boschetizare
419 Bosfor
420 botoș
421 botox
422 botul (la ~ calului)
423 boul-babei
424 bovaric
425 boxeri
426 bozgor
427 Braille
428 brand2
429 brandui (a ~)
430 branulă
431 Brasilia
432 brasilian
433 brasiliancă
434 bravos
435 Brazilia
436 brânci (pe ~)
437 breaking news
438 Brexit
439 brici1
440 Bricodépôt
441 briliant1
442 brizbriz
443 broder
444 bronhoalveolar
445 bronhopneumopatie
446 browser
447 bruschetă
448 buco-maxilo-facial
449 Buda
450 Budapesta
451 bugeta (a ~)
452 buletă
453 bulgăreală
454 bull-terrier
455 bullying
456 buluc1
457 Bumbești-Jiu
458 bună dispoziție
459 bună seamă (de ~)
460 bună vecinătate
461 bun-găsit
462 bungee-jumping
463 bunică-miu
464 bunică-su
465 bunică-tu
466 burka
467 Burkina Fasso
468 burnout
469 bus
470 bustieră
471 buștean1
472 buticar
473 buy-back
474 buzuki
475 cache
476 cache-pot
477 cadra1 (a ~)
478 CAER
479 cafeniu2
480 caju
481 call center
482 cameramană
483 canadiană
484 Canberra
485 cancel
486 cancelară
487 Cancer
488 Cancerul
489 capabilitate
490 capacita (a ~)
491 cap-coadă
492 capete (pe ~)
493 capita (per ~)
494 capricorn
495 Capricorn
496 Caraibe
497 caraliu
498 carantina (a ~)
499 carantinar
500 carantinare
501 Caraș-Severin
502 carbohidrat
503 carceral
504 carcinogen
505 cardamom
506 cardigan
507 cardiologic
508 carmin1
509 carpaccio
510 Carrefour
511 carul (cu ~)
512 car-wash
513 CAS
514 Casanova
515 casanova
516 Casco1
517 Casco2
518 cash and carry
519 cashflow
520 CASS
521 castaniu2
522 casual
523 cataroi1
524 catwalk
525 cauza (din ~)
526 cauză că (din ~)
527 cauză de (din ~)
528 cazul (în ~)
529 cădea2 (a se ~)
530 cămășoaie
531 căpșunar
532 căpșunăriță
533 căpușa (a ~)
534 căsători2 (a se ~)
535 cășar
536 Câmpulung
537 Câmpulung Moldovenesc
538 când (din ~ în ~)
539 când și când
540 cârpișoară
541 cât despre
542 cât pentru
543 cât privește
544 câtva2
545 ceapă albă/galbenă/roșie/verde
546 ceapă de apă
547 ceapă-franțuzească
548 ceas de ceas
549 ce Dumnezeu
550 ce fel de
551 ce-i2
552 cel care
553 ce mai
554 Centaurul
555 centrafricancă
556 central-european
557 centrul (în ~)
558 cerb-lopătar
559 cervu
560 cetonic
561 ceva-ceva
562 ceva (mai ~)
563 CFR
564 chakra
565 challenge
566 chatbot
567 check-in
568 checklist
569 cheesecake
570 chef1
571 chema2 (a se ~)
572 cherry1
573 chia
574 chiar dacă
575 chiar de/chiar să
576 chiaun
577 chif-chif
578 chihuahua
579 chili
580 chimico-farmaceutic
581 chip de (în ~)
582 chip (în ce ~)
583 chipul (în ~)
584 chipurile (în toate ~)
585 chiră
586 chirurgă
587 chirurgical2
588 Chișinău
589 chișinăuian
590 chișinăuiancă
591 Chișineu-Criș
592 chitic1
593 CIA
594 ciabatta
595 ciclicitate
596 cifă
597 CIM
598 cinci1
599 Cincizecimea
600 cine știe când
601 cine știe cât
602 cine știe ce
603 cine știe cine
604 cine știe cum
605 cine știe de când
606 cine știe de unde
607 cine știe până când
608 cine știe până unde
609 cine știe pe unde
610 cine știe unde
611 cinste (cu ~)
612 cinste (pe ~)
613 ciorchine1
614 ciorditor
615 ciotcă1
616 circumstanția (a ~)
617 circumstanțială
618 circumstanțiere
619 Cirenaica
620 cisgen
621 ci și
622 citat1
623 citochină
624 citochinic
625 citostatic1
626 City
627 city-break
628 ciuciulete1
629 civil2
630 claie peste grămadă
631 clar2
632 clar3
633 clarifia (a ~)
634 clarinet1
635 clawback
636 clătitărie
637 cleistogamică
638 clementină
639 click
640 clinic2
641 clipboard
642 clișeiza
643 clitic1
644 clitic2
645 clitoridian
646 clo
647 clocitor
648 clopapir
649 closed
650 cloț1
651 cloud
652 Cluj-Napoca/Cluj2
653 cluster
654 clusteriza (a ~)
655 cneaghină
656 CNP
657 coach
658 coaching
659 coafor2
660 Coasta de Fildeș
661 coautorat
662 cobăit2
663 cobot
664 cobză1
665 cocalar
666 cochet2
667 codat2
668 codecizie
669 codependent
670 coedita (a ~)
671 coeditare
672 coerent2
673 cofactor
674 cofăriță
675 cofondator
676 cogenerare
677 cogniție
678 coifură
679 coinfecție
680 coîmprumuta (a ~)
681 colapsa (a ~)
682 colindeț2
683 colivăreasă
684 colocație
685 colo-colo (de ~)
686 colonat1
687 Colonia
688 colorectal
689 Colt
690 comiliton
691 comisară
692 comorbiditate
693 compatibiliza (a ~)
694 comporta2 (a se ~)
695 comportamental
696 compostare
697 compostat
698 compozitor1
699 compulsiv
700 comunicatoare
701 comunicator
702 concentrator
703 concesivă
704 concitadin
705 concluzie (în ~)
706 concluziona (a ~)
707 concluzivă
708 concomitent2
709 condeiaș2
710 condensat2
711 condiția ca/să (cu ~)
712 condiția (cu ~)
713 condițională
714 condiționalitate
715 condițional-optativ
716 conga
717 conjunctiv2
718 consecință1 (în ~)
719 consecință2 (în ~)
720 consecutivă
721 conspiraționism
722 conspiraționist
723 constatator
724 consumerism
725 consumerist
726 conștiență
727 contabilicește
728 contact2
729 contacta (a ~)
730 contactless
731 contagiozitate
732 Conté
733 contenție
734 contenționa (a ~)
735 contextualiza (a ~)
736 continuativ
737 contrabas1
738 contracarare
739 contradictoriu (în ~)
740 contrafagotist
741 contramanifestant
742 contramanifestantă
743 contramanifestație
744 contramăsură
745 contraplan
746 contraprotest
747 contrario (per a ~)
748 contratenor
749 contribuitor
750 contributivitate
751 contributoare
752 contributor
753 conveni2 (a ~)
754 convocator1
755 convocator2
756 cookie
757 cool2
758 cooperant
759 cooperativ
760 coordonat1
761 coordonat2
762 copiator2
763 copil4
764 copil-minune
765 copil-problemă
766 copiuță
767 coprezent
768 coprezență
769 Copșa Mică
770 copt2
771 copy-paste
772 corb1
773 Cordilieri (Anzii ~)
774 Cordoba2
775 cordon bleu
776 corect2
777 corectiv1
778 corgi
779 coriambic
780 corijabil
781 corintic2
782 corneean
783 corolar1
784 coronal2
785 coronasceptic
786 coronavirus
787 corporal2
788 corporal3
789 corsetier
790 corso
791 corticosteroid
792 cosemnatar
793 cosemnatară
794 cositor2
795 coslujitor
796 coson
797 costiș2
798 coșmaresc
799 cotar2
800 Côte dʼIvoire
801 Coulomb
802 coup de foudre
803 coupe-papier
804 covăsit2
805 cover
806 COVID-19
807 covidic
808 covrig1
809 coxartroză
810 cracoviană
811 crainic1
812 crai-vechi
813 crash
814 cravatieră
815 crazy
816 crăciuniță
817 crâșmar
818 crâșmăriță
819 credențial
820 credibiliza (a ~)
821 cremșnit
822 crepdeșin
823 creștin-democrat
824 criminalist1
825 criminogen
826 cripta (a ~)
827 criptomonedă
828 crist
829 cristic
830 crivac1
831 cronc2
832 croncar
833 cronic2
834 cronicară
835 croniciza (a se ~)
836 cronicizare
837 CT
838 cteno
839 cuantificabil
840 cuban
841 cubebă
842 cuc1
843 cu chiu, cu vai
844 cu chiu și vai
845 cucurigu2
846 cucurigu-gagu
847 cui1
848 culbuta (a ~)
849 culcuși (a se ~)
850 culturist
851 culturistă
852 cum că
853 cumințel
854 cumnatu-miu
855 cumnatu-su
856 cumnatu-tu
857 cum-necum/cum, necum
858 cum se cade
859 cum și
860 cupaja (a ~)
861 cupidon
862 Cupidon
863 cuptor2
864 curariza (a ~)
865 curat2
866 curatoriat
867 curcuma
868 curierat
869 curmeziș (în ~)
870 cursieră
871 curvăsăreală
872 curviștină
873 cusător
874 cuscus
875 cuveni2 (a se ~)
876 cu voie, fără voie
877 cvasinormal
878 daco-get
879 daco-getă
880 dacomanie
881 dactila (a ~)
882 dactilem
883 da de gol (a ~)
884 da de știre (a ~)/da de veste (a ~)
885 daʼ de unde
886 da foc (a ~)
887 daiboj (pe ~)
888 damă (de ~)
889 da năvală (a ~)
890 dară
891 dar (de ~)
892 dar și
893 darts
894 da seama (a-și ~)
895 da seamă (a ~)
896 datorită a
897 dărăpăna2 (a se ~)
898 de a2/de-a2
899 de-a3
900 de-a curmeziș
901 deadline
902 deal1
903 de-a moaca (pe ~)
904 deasupra (pe ~)
905 debate
906 decarbonificare
907 decât1
908 decerebrat
909 deceuri
910 decident
911 declasifica (a ~)
912 declasificare
913 decomitere
914 deconcentra (a ~)
915 deconcentrate
916 decontabil
917 decredibiliza (a ~)
918 decredibilizare
919 decrețel
920 decurs (în ~ de)
921 decursu- (în ~)
922 decursul (în ~)
923 dedicat
924 de două ori
925 dedramatiza (a ~)
926 de după
927 de fel
928 deferla
929 defibrila (a ~)
930 defibrilare
931 de grabă
932 de ieri, de azi
933 dejean
934 dejeancă
935 de lângă
936 delegare
937 delete
938 delfin2
939 deliberat1
940 deliberat2
941 demarca2 (a se ~)
942 demidulce
943 de milă, de silă
944 demo
945 demografă
946 demonim
947 demonstrativ2
948 demotiva (a ~)
949 dendrocronologic
950 denim
951 dente (al ~)
952 de nu știu când
953 de nu știu unde
954 de ochi
955 deonomastic
956 deontic
957 depilat
958 de plin
959 deplin2
960 deplin3 (pe ~)
961 depresoriu
962 de prin
963 deputățime
964 deranjant
965 deresponsabilizare
966 derivativ2
967 dermato-cosmetic
968 dermatoveneric
969 descalificant
970 descăpăcire
971 -deschis2
972 descrescendo1
973 descrescendo2
974 desecretiza (a ~)
975 desicant
976 designeră
977 desțăra (a se ~)
978 detectivă
979 detentoare
980 detentor2
981 determinativ2
982 detimbra (a ~)
983 detox
984 detoxifia (a ~)
985 detoxificare
986 detoxifiere
987 detresă
988 deținută politic
989 deținut politic
990 deverbal1
991 deverbal2
992 device
993 de voie, de nevoie
994 dezadaptativ
995 dezescaladare
996 dezindustrializare
997 dezvoltator
998 diaboliza (a ~)
999 dializat
1000 diametral2
1001 diasporean
1002 diastratic
1003 diatopic
1004 dicendi
1005 dicționar-tezaur
1006 Dido/Didona
1007 diferențiator
1008 diferit1
1009 digestiv2
1010 digitaliza (a ~)
1011 digitalizare
1012 digitiza (a ~)
1013 digliceridă
1014 dildo
1015 dimineață1
1016 diminețile
1017 dinadinsul (cu ~)
1018 dinadinsul (cu tot ~)
1019 dinafara (pe ~)
1020 dinapoia-
1021 dining
1022 dintâi1
1023 dintr-a
1024 dintr-acei
1025 dintr-acele
1026 dintr-aceste
1027 dintr-acestea
1028 dintr-acești
1029 dintr-aceștia
1030 dintr-ai
1031 dintr-al
1032 dintr-ale
1033 dintr-alt
1034 dintr-altă
1035 dintr-alte
1036 dintr-alți
1037 dintr-atât2
1038 dintr-atâta2
1039 dintr-atâtea
1040 dintr-atâția
1041 diplomat2
1042 discipolă
1043 discreditant
1044 disfuncțional
1045 disilabic
1046 disjunctivă
1047 dismatur
1048 dispeceră
1049 dispenser
1050 displăcea2 (a-i ~)
1051 disponibil2
1052 disponibilizare
1053 distopic
1054 distopie
1055 dizolvabil
1056 Doamne
1057 Doamne-ajută
1058 Doamne-Doamne
1059 Doamne ferește
1060 doară (într-o ~)
1061 doar că1
1062 doar că2
1063 doar și poate (fără ~)
1064 doborâtură
1065 dobru
1066 docudramă
1067 doi1
1068 Dolby
1069 domʼle/domnʼe
1070 domnia-ei
1071 domnia ei
1072 domnia lor
1073 domnia lui
1074 domnia-lui
1075 Domnia Mea
1076 domnia-sa
1077 domnia-ta
1078 domnia-voastră
1079 domniile-lor
1080 domniile-voastre
1081 domnule
1082 dopamină
1083 doric2
1084 doruleț1
1085 doruleț2
1086 dosar-plic
1087 două puncte
1088 douăzecimiilea (al ~)
1089 douăzeci și doi
1090 dovedibil
1091 downloada (a ~)
1092 draft
1093 drag3
1094 dragă1
1095 dragă3
1096 dragă Doamne
1097 Dragobete
1098 dramatic2
1099 dramaturgă
1100 dramoletă
1101 Drăgănești-Olt
1102 dreapta1 (în ~)
1103 dreapta1 (la ~)
1104 dreapta2 (în ~)
1105 dreapta2 (la ~)
1106 dreapta (de ~)
1107 dreapta (de la ~)
1108 dreapta (din ~)
1109 dreapta (dinspre ~)
1110 dreapta (înspre ~)
1111 dreapta (prin ~)
1112 dreapta (spre ~)
1113 drege-strică
1114 drept4
1115 drept (în ~)
1116 drepți
1117 drift
1118 Drobeta-Turnu Severin/Severin
1119 drogtest
1120 dronă
1121 DSP
1122 dual1
1123 dubiță
1124 dublu2
1125 dublu click
1126 dublu mixt
1127 dublu ve/dublu vî
1128 duce2 (a se ~)
1129 duct
1130 ductor1
1131 ductor2
1132 due diligence
1133 duhovnicie
1134 duiumul (cu ~)
1135 dulce2
1136 dulce-acrișor
1137 dulcic
1138 dulgheriță
1139 duminicile
1140 Dumnezeule
1141 dunavăț
1142 dunăre1
1143 după amiază
1144 după masa
1145 după-mesele
1146 duplex1
1147 duplicitarism
1148 dus-întors1
1149 dus-întors2
1150 dus și întors (cu ~)/cu dus și-ntors
1151 ebola
1152 e-book
1153 Echidna
1154 echinacea
1155 Ecleziastul1
1156 eco
1157 ecocardiograf
1158 ecograf
1159 e-comerț
1160 ecosez2
1161 ecotichet
1162 ecotoxicitate
1163 ecoturism
1164 ecstasy
1165 Ecuador
1166 Edam
1167 editabil
1168 ego
1169 ehehe
1170 ei aș
1171 ei bine
1172 ei na
1173 eject
1174 e-learning
1175 electrocasnice
1176 electronice
1177 elevă-model
1178 elev-model
1179 El Salvador/Salvador
1180 Elzevir
1181 emmental
1182 emoji
1183 emoticon
1184 empatiza (a ~)
1185 emulsifiant
1186 enclaviza (a ~)
1187 enclavizare
1188 enclavizat
1189 endecasilab1
1190 endo-exocrin
1191 endorfină
1192 enduro
1193 eneasilab1
1194 enter
1195 entertainment
1196 en-titre
1197 entopic1
1198 epistemic
1199 epitrahil
1200 erinie
1201 Eritreea
1202 escalada1 (a ~)
1203 escape-room
1204 espresor
1205 establishment
1206 estoniancă
1207 Eswatini
1208 eșalotă
1209 ete/iete
1210 ete fleoșc/iete fleoșc
1211 ete na/iete na
1212 eterat2
1213 ete scârț/iete scârț
1214 etete/ietete
1215 e-ticketing
1216 etilotest
1217 etiopiancă
1218 etnicitate
1219 etnobotanic2
1220 eubiotic
1221 eurobarometru
1222 eurobond
1223 eurodeputat
1224 eurodeputată
1225 eurojargon
1226 Europa
1227 europarlamentar
1228 europenism
1229 Europol
1230 eurosceptic
1231 euroscepticism
1232 eutrofizare
1233 eventual2
1234 evidențiator
1235 evreime
1236 ex ante
1237 excepția (cu ~)
1238 excepție (de ~)
1239 exegetă
1240 exempli gratia
1241 exemplu (de ~)
1242 exit
1243 exo-endocrin
1244 expat
1245 expatriat
1246 exploratoriu
1247 ex post
1248 expre
1249 expres2
1250 expressis verbis
1251 ex-sovietic
1252 extenso (in ~)
1253 externaliza (a ~)
1254 extracarpatic
1255 extracomunitar
1256 extracurricular
1257 extra-extrafin
1258 extraliterar
1259 extraopțiune
1260 extrareducere
1261 extremă dreapta/extremă stânga
1262 extremis (in ~)
1263 exuvie
1264 fabulatoriu
1265 Facebook
1266 facelift
1267 face to face
1268 facilitatoare
1269 facilitator
1270 facondă
1271 factual
1272 faeton1
1273 fain-frumos
1274 fake1
1275 fake2
1276 fake news
1277 falafel
1278 falimenta (a ~)
1279 fanfare (en ~)
1280 fantomatic2
1281 fapt (de ~)
1282 fapt (în ~)
1283 fashion
1284 fată-mare
1285 față cu
1286 favor
1287 faza (a ~)
1288 făloșenie
1289 fără de lege
1290 fără să
1291 FBI
1292 Fecioara1
1293 Fecioară
1294 fedeleș1
1295 fedeleșul
1296 feeling
1297 felisă
1298 fel (în ~ și chip)
1299 femeie-jandarm
1300 feminin2
1301 feng shui
1302 fenotipic
1303 ferească Dumnezeu
1304 ferească Sfântul
1305 ferfeniță1
1306 feri, Doamne
1307 fericire (din ~)
1308 ferit1
1309 ferodo
1310 feromon
1311 fertilizant
1312 fertilizator
1313 fețe-fețe
1314 fibroză
1315 ficțional
1316 fiecare cu fiecare
1317 fiecare în parte
1318 fiecare pe fiecare
1319 fie că
1320 fie că… ori
1321 fie că… sau
1322 fie-iertat
1323 Fierbinți-Târg
1324 fiert1
1325 figurat (la ~)
1326 fii-mea
1327 fii-sa
1328 fii-ta
1329 filmuleț
1330 filoenglez
1331 filofrancez
1332 filogerman
1333 filoromân
1334 filorus
1335 filoslav
1336 fi-miu
1337 financiar-bancar
1338 financiar-contabil
1339 finic1
1340 finic2
1341 finisatoare
1342 finisator1
1343 finisator2
1344 firmă-căpușă
1345 firmă (de ~)
1346 fiscal-contabil
1347 fiscalist
1348 fiscalistă
1349 fiscaliza (a ~)
1350 fiscalizabil
1351 fistichiu2
1352 fi-su
1353 fitofarmaceutic
1354 fitonutrient
1355 fitopatologic
1356 fi-tu
1357 fițe (de ~)
1358 fiu-meu
1359 fiu-său
1360 fiu-tău
1361 fix2
1362 fix3
1363 fixație
1364 fix (la ~)
1365 fizico-chimic
1366 Fiziologul
1367 flagrant1
1368 flaps
1369 flashmob
1370 flaut1
1371 fleașcă1
1372 flex
1373 flexa (a ~)
1374 flexare
1375 florar1
1376 floricele
1377 Floricica
1378 flower power
1379 flox
1380 fluent2
1381 fluture2
1382 flyer
1383 FMI
1384 foarte-foarte
1385 foc1
1386 focaccia
1387 focus
1388 focusa (a ~)
1389 focusare
1390 focus-grup
1391 foie-gras
1392 fojgăială
1393 folder
1394 follower
1395 fonematică
1396 fonemică
1397 forma (pro ~)
1398 formă-tip
1399 formularistic
1400 formularistică
1401 formular-tip
1402 forțos
1403 fost
1404 foto
1405 fotocopiere
1406 fotojurnalist
1407 fotojurnalistă
1408 fractare
1409 frame
1410 franc1
1411 franceză-română
1412 francezo-român2
1413 franciza (a ~)
1414 francofilie
1415 francofob
1416 francofobie
1417 franco-român
1418 Franklin
1419 frappé
1420 frastic
1421 frate1
1422 frate-miu
1423 frate-su
1424 frate-tu
1425 frăsuială
1426 frățâne-miu
1427 frățâne-su
1428 frățâne-tu
1429 frățioare
1430 frecventabil
1431 freelancer
1432 fresh1
1433 fresh2
1434 frontierist
1435 fructul-pasiunii
1436 frumos2
1437 frumosul (cu ~)
1438 fruntarii
1439 frunzar2
1440 fucsia2
1441 fuga
1442 fuga-fuga
1443 fuga-fuguța
1444 fugă (în ~)
1445 fugă (într-o ~)
1446 fugă (pe ~)
1447 fuguța
1448 full
1449 fumé
1450 fumegând
1451 fumigenă
1452 funcție (în ~ de)
1453 funcționabil
1454 funcționabilitate
1455 funcțional2
1456 fungic
1457 furăciune
1458 furiș (pe ~)
1459 furnizabil
1460 fușteică
1461 Gablonz
1462 galben-pai
1463 gallé
1464 Gallé
1465 gamer
1466 gardiancă
1467 gastro-esofagian
1468 gata-gata
1469 gay1
1470 gazetăriță
1471 gazpacho
1472 găletuță
1473 gălețică
1474 găta (a ~)
1475 găvozd
1476 gâtlegău
1477 geantă-plic
1478 gelaterie
1479 gemelipară2
1480 Gemeni
1481 general3
1482 general de brigadă
1483 general de flotilă aeriană
1484 generăleasă
1485 generic2
1486 genomic
1487 geolocalizare
1488 geopoliticiană
1489 georadar
1490 geostrategic
1491 germicidal
1492 gerontocratic
1493 gestațional
1494 gestă
1495 gestiona (a ~)
1496 gestionabil
1497 geto-dac
1498 geto-dacă
1499 ghenă
1500 Gherla
1501 Gilbert
1502 gin-rummy
1503 ginseng
1504 gips-carton
1505 glicemic
1506 glonț1
1507 glossy
1508 glotonim
1509 gloxinia
1510 glucidic
1511 glutamat
1512 gnoză
1513 go
1514 goalkeeper
1515 gofră
1516 gol-goluț
1517 Golgota
1518 golgotă
1519 gonartroză
1520 Gordiană (dinastie ~)
1521 gordian (vierme ~)
1522 gorgonzola
1523 gospel
1524 GPL
1525 Graham
1526 granda (di ~)
1527 grant
1528 grație a
1529 grav2
1530 grămadă1
1531 greșit
1532 greu2
1533 gruie
1534 grup-țintă
1535 guacamole
1536 guarani4
1537 guvernanță
1538 habarnist
1539 hacking
1540 hairstilist
1541 hairstilistă
1542 hairstyling
1543 hai sictir
1544 halal2
1545 haloimăs
1546 Hamburg
1547 hamburg
1548 handling
1549 hand-made
1550 handout
1551 Hanuka
1552 Hasdeu
1553 hashtag/haștag
1554 hașemit
1555 haute couture
1556 havan2
1557 Hawaii
1558 hălăduială
1559 hârtie copiativă
1560 hârțogăraie
1561 hârțogărie
1562 HBO
1563 heirupism
1564 hemolitic
1565 Henry
1566 hepatoprotector1
1567 hepatoprotector2
1568 heptatlonist
1569 heptatlonistă
1570 heptavalență
1571 hermeneut
1572 Hertz
1573 heterociclic
1574 hexavalență
1575 HG
1576 hialuronic
1577 hiatal
1578 hiatus
1579 Hidra
1580 hidroalcoolic
1581 hidrofor1
1582 hidroxiclorochină
1583 hi-fi
1584 high-class
1585 high definition
1586 hijab
1587 himalayan
1588 Himera
1589 hindi1
1590 hiper
1591 hiperactiv
1592 hiperclinică
1593 hiperimun
1594 hiperlink
1595 hipersonic
1596 hipertext1
1597 hipertext2
1598 hip-hop1
1599 hipnoterapie
1600 hipo1
1601 hipo2
1602 hipster
1603 hispanofob
1604 histopatologic
1605 hî! hî!
1606 hobanat
1607 hobbit
1608 hocheistă
1609 hodorogi2 (a se ~)
1610 holba2 (a se ~)
1611 hollywoodian
1612 Holocaustul
1613 holter
1614 home delivery
1615 homeschooling
1616 homeworking
1617 homo
1618 homofob
1619 homofobie
1620 Hong Kong
1621 hop-țop
1622 HoReCa
1623 horribile dictu
1624 horthist
1625 hostel
1626 hostess
1627 hotspot
1628 house1
1629 HR
1630 hub
1631 hunic
1632 husky
1633 hypermedia
1634 ia hai
1635 Iași
1636 ia te uită
1637 iati
1638 ia uite
1639 ia vezi
1640 IBAN
1641 iceberg
1642 ID
1643 id est
1644 idiș1
1645 ido1
1646 ieri-alaltăieri
1647 iernile
1648 igienico-sanitar
1649 igienizant1
1650 igienizant2
1651 ijița
1652 iliberal
1653 iliberalism
1654 ilocuționar
1655 imbricare
1656 imediat2
1657 imediat3
1658 imediat ce
1659 impacta (a ~)
1660 imperfectiv2
1661 impersonal2
1662 impostație
1663 impredictibil
1664 impredictibilitate
1665 impresară
1666 impresiune
1667 imunodeficiență
1668 imunodepresie
1669 imunodepresiv
1670 imunodeprimat
1671 imunogen
1672 inactiva (a ~)
1673 inanimat2
1674 inaparent
1675 inca
1676 incantatoriu
1677 Inchiziția
1678 incluziv
1679 indentare
1680 independentist
1681 indispensabiliza (a ~)
1682 indo-europenist
1683 indo-europenistă
1684 indrea
1685 indubitabil2
1686 inevitabil2
1687 inevitabil3
1688 infantiliza (a ~)
1689 infecționist
1690 inflamatoriu
1691 inflație record
1692 influencer
1693 info
1694 infochioșc
1695 infodemie
1696 infografic
1697 informatic
1698 informatiza (a ~)
1699 infractogen
1700 infralegal
1701 infrapaginal
1702 infringement
1703 inițializa (a ~)
1704 injectomat
1705 inoperabil
1706 inovativ
1707 inox1
1708 inseparabilitate
1709 inspirațional
1710 instituțional
1711 insulinodependent
1712 integrator1
1713 intenția (cu ~)
1714 interacție
1715 interacționa (a ~)
1716 interbancar
1717 interbelic2
1718 interbibliotecar
1719 interbiblioteci
1720 interclinic
1721 interconector
1722 interconfesional
1723 interetnic
1724 interferon
1725 interfon
1726 interfrastic
1727 intergenerațional
1728 intermodal
1729 internaliza (a ~)
1730 internațional2
1731 internship
1732 interoperabil
1733 interpersonal
1734 interprofesional
1735 interreligios
1736 intersectorial
1737 intertextual
1738 intervențional
1739 intervievat
1740 intestato (ab ~)
1741 intrabancar
1742 intradermic
1743 intradomiciliar
1744 intrajudețean
1745 intranet
1746 intraoperator
1747 intraspitalicesc
1748 inuit
1749 invaziv
1750 investițional
1751 involua (a ~)
1752 Iom Kipur
1753 Ion/Ion
1754 ionic3
1755 iPad
1756 iPhone
1757 ipochimen
1758 iPod
1759 ipohondriac
1760 irakiancă
1761 iraniancă
1762 irelevanță
1763 irepetabil
1764 Irozii
1765 isihast
1766 islamofob
1767 ism
1768 ispas
1769 Israel
1770 israeliancă
1771 Istanbul
1772 istriot
1773 IT
1774 italienistică
1775 itera (a ~)
1776 IT-ist
1777 ITP
1778 iu1
1779 iudeo-creștin
1780 iute-iute
1781 ivorian
1782 ivrit1
1783 izoletă
1784 izopren2
1785 izopropanol
1786 izopropilic
1787 Izvorul Tămăduirii
1788 îmbibație
1789 împotriva-
1790 împuia2 (a se ~)
1791 înaintea-
1792 Înaltpreasfinția Ta/Sa/Voastră
1793 Înaltpreasfințiile Lor
1794 Înaltpreasfințiile Voastre
1795 în cât1
1796 în cât2
1797 încât să
1798 în ceea ce privește
1799 în ce privește
1800 încet3
1801 încetinitorul (cu ~)
1802 încet-încetișor
1803 încetul (cu ~)
1804 -închis
1805 încolți1 (a ~)
1806 îndelung2
1807 îndrea
1808 înflori1 (a ~)
1809 înfocat
1810 Înghețat (Oceanul ~ de Nord)
1811 înnopta2 (a se ~)
1812 în primul rând
1813 înspuma2 (a ~)
1814 întâi-stătător
1815 întâmplător
1816 întovărăși2 (a se ~)
1817 într-acei
1818 într-aceia
1819 într-acele
1820 într-acelea
1821 într-acestea1
1822 într-acestea2
1823 într-acești
1824 într-aceștia
1825 într-adevăr
1826 într-adins
1827 într-alt
1828 într-altă
1829 într-altele1
1830 într-alți
1831 într-atâte
1832 într-atâtea
1833 într-atâți
1834 într-atâția
1835 întreg2
1836 întreg3
1837 întreit2
1838 într-însa
1839 într-însele
1840 într-însul
1841 într-înșii
1842 întuneca2 (a se ~)
1843 înverzi2 (a ~)
1844 învinuit
1845 înzorzonat
1846 jambon1
1847 jamon
1848 jam-session
1849 jandarmeriță
1850 jazzman
1851 jena2 (a se ~)
1852 jerse
1853 jeun (à ~)
1854 jihad
1855 jihadism
1856 jihadist
1857 joi1
1858 joile
1859 joint
1860 jojoba
1861 joystick
1862 juca2 (a se ~)
1863 juice
1864 juisoare
1865 Jumătate-de-Om-Călare-pe-Jumătate-de-Iepure-Șchiop
1866 Jupiter1
1867 Jupiter2
1868 k2
1869 kabuki1
1870 kabuki2
1871 kaghebist
1872 Kalașnikov
1873 kamikaze1
1874 kamikaze2
1875 karaoke
1876 karateka
1877 karmic
1878 KGB
1879 kickboxing
1880 kippa
1881 kitschos
1882 kung-fu
1883 Kurzarbeit
1884 labiolectură
1885 Lambert
1886 la naiba
1887 landler
1888 langoș
1889 langustină
1890 lapită
1891 larg2
1892 larghetto2
1893 largo2
1894 lasagna
1895 lasă-mă-să-te-las
1896 laticifer1
1897 latinoromanic
1898 lavaj
1899 leadership
1900 legato2
1901 legistică
1902 Lehliu-Gară
1903 Leroy Merlin
1904 letalitate
1905 letonă
1906 letric
1907 lettre (avant la ~)
1908 Leu
1909 Leul
1910 leu-paraleu
1911 LGBT
1912 liberal-democrat
1913 libertă
1914 lideră
1915 light
1916 light design
1917 like
1918 limbă de mare
1919 limetă
1920 limitator1
1921 lin2
1922 liniștit1
1923 liniștit2
1924 liposucție
1925 liștav1
1926 literă-consoană
1927 literă-suport
1928 literă-vocală
1929 litiazic
1930 lituaniancă
1931 liude1
1932 livratoare
1933 livrator
1934 lobbist
1935 locațiune
1936 lockdown
1937 lockout
1938 locutoare
1939 loga (a se ~)
1940 logic2
1941 logostea
1942 Lombardia
1943 loser
1944 lounge
1945 low cost
1946 lua aminte (a ~)
1947 lua cunoștință (a ~)
1948 lua din loc (a o ~)
1949 lua la rost (a ~)
1950 lua la sănătoasa (a o ~)
1951 lua peste picior (a ~)
1952 luare
1953 luare la cunoștință
1954 Luceafărul-de-Dimineață
1955 lucky loser
1956 Lugol
1957 lulea1
1958 Luminările Voastre
1959 Luna
1960 lungancă
1961 luni1
1962 lunile
1963 maastrichtian1
1964 maastrichtian2
1965 macadamia
1966 macao
1967 macetă
1968 Mach
1969 machedon
1970 macro1
1971 macro2
1972 macrocomandă
1973 madlenă
1974 magazinaș
1975 magenta
1976 Magenta
1977 mail
1978 mai mult ca sigur
1979 mainstream
1980 Majestatea Sa Custodele Coroanei României
1981 Majestatea Sa Regele
1982 Majestatea Sa Regina
1983 maladaptativ
1984 Malaezia (Peninsula ~)
1985 Malaya
1986 Malaysia
1987 malformat
1988 malnutrit
1989 mama-natură
1990 mamă1
1991 mamă-mamă
1992 manageră
1993 manageria (a ~)
1994 manageriere
1995 mandarină2
1996 manelă
1997 manelist
1998 manelistă
1999 maneliza (a ~)
2000 mangaliot
2001 mapare
2002 Marea Britanie
2003 marginalitate
2004 marian
2005 marimbă
2006 marker2
2007 Maroc
2008 marsupial1
2009 marsupial2
2010 martini
2011 marți1
2012 marțile
2013 mascara1
2014 mascarpone
2015 mascat
2016 mască1
2017 masifica (a ~)
2018 mass-start
2019 masterclass
2020 master-plan
2021 mastoid2
2022 mate-info
2023 materno-fetal
2024 matinal2
2025 maturiza (a se ~)
2026 mauritanian
2027 maximalist
2028 Maxwell
2029 mayaș
2030 măciucă1
2031 măiculiță1
2032 măi să fie
2033 mămic
2034 mănunchi1
2035 măr1
2036 mărgărit2
2037 mărit1
2038 măsură (pe ~)
2039 mâncate (pe ~)
2040 medium
2041 Meduza
2042 megadiversitate
2043 megapixel
2044 memă
2045 mental1
2046 mentenanță
2047 mentorat
2048 meritocrație
2049 merțan
2050 metadată
2051 metanoia
2052 metonomază
2053 mică de ceas (într-o ~)
2054 mică de ceas (pe ~)
2055 mic-dejun
2056 micelar
2057 micro1
2058 microcipa (a ~)
2059 microfotoradiografie
2060 microîntreprindere
2061 micronutrient
2062 microplastic1
2063 microplastic2
2064 microradiofotografie
2065 Miercurea-Ciuc
2066 miercuri1
2067 miercurile
2068 mijloc (de ~)
2069 mijloc de transport
2070 mijloc (în ~)
2071 mijloc (la ~)
2072 mijlocul (din ~)
2073 mijlocul (în ~)
2074 mijlocul (prin ~)
2075 milenial
2076 milkshake
2077 mimico-gestual
2078 minibar
2079 minicalculator
2080 minifocar
2081 minifotbal
2082 miniinvaziv
2083 minilaborator
2084 minimalism
2085 minimalist
2086 minimis (ajutor de ~)
2087 minimiza (a ~)
2088 minimum1
2089 minirobot
2090 miniserial
2091 miniserie
2092 ministeriabilă
2093 ministrant
2094 ministră
2095 mintal1
2096 mira2 (a se ~)
2097 miuță
2098 mix
2099 mobil3
2100 moca1
2101 modală
2102 modaliza (a ~)
2103 modelabil
2104 Moldova
2105 Moldova Nouă
2106 moment (de ~)
2107 momentul (în ~)
2108 monogliceridă
2109 mononuclear
2110 monostrat
2111 monovalență
2112 Monsenior
2113 monstru1
2114 montagnes russes
2115 monteur
2116 monteuză
2117 morfism
2118 moș-ajun
2119 Moș Crăciun
2120 Moș Ene
2121 motiv2 (pe ~ că)
2122 motiv3 (pe ~ de)
2123 motocoasă
2124 motric
2125 mountain bike
2126 multietnic
2127 multifamilial
2128 multigenerațional
2129 multilateral2
2130 multinațională
2131 multiplex2
2132 multirezistent
2133 multisistem
2134 mult și bine
2135 mulțumită a
2136 mulțumitor2
2137 Muntenegru
2138 must1
2139 mustață (la ~)
2140 mutagen
2141 Myanmar
2142 n3
2143 naht
2144 naiba (la ~)
2145 na-na
2146 nani2
2147 nanometru
2148 nanoparticulă
2149 narativ2
2150 narcotraficant
2151 nașpa
2152 nație
2153 național-liberal
2154 navă-școală
2155 nătăfleață
2156 neaglomerare
2157 neagreat
2158 neanderthalian
2159 neatrăgător
2160 nebulizare
2161 nebulizator
2162 necomercial
2163 necondiționat2
2164 neconform
2165 neconsemnare
2166 neconstituționalitate
2167 necroptic
2168 nectarin
2169 nectarină
2170 necum să
2171 Necuratul
2172 necuvenit
2173 nediagnosticat
2174 nediscriminatoriu
2175 nedumerit
2176 nefinalizat
2177 nefrecventabil
2178 nefritic2
2179 nefuncționare
2180 negativa (a se ~)
2181 Negrești-Oaș
2182 negru (la ~)
2183 neimplementare
2184 neîncălzit
2185 neîndestulare
2186 neletal
2187 neluare
2188 nemedical
2189 nemeean
2190 neneacă1
2191 nenecesar
2192 nenegociabil
2193 nenică
2194 neniță2
2195 nen-su/nen-tu
2196 neo
2197 neodihnă
2198 neologie
2199 neomarxism
2200 neomarxist
2201 neonatal
2202 neonatologie
2203 neotestamentar
2204 neparlamentar
2205 neprietenește
2206 neprofesional
2207 neprofesionalism
2208 nerelevant
2209 nerespectare
2210 nerezident
2211 nespecific
2212 nespus2
2213 nestresant
2214 nesubtipat
2215 net2
2216 netratabil
2217 network
2218 networking
2219 neuroanestezie
2220 neuronal
2221 neuronavigație
2222 neuropsihic
2223 neuroștiință
2224 neutralizator1
2225 neutralizator2
2226 newsletter
2227 new wave
2228 next
2229 Nicaragua
2230 nici măcar
2231 nici o2
2232 niciun chip (în ~)
2233 nimeni2
2234 nimica
2235 nimic (de ~)
2236 ningău1
2237 Nirvana
2238 nit2
2239 nițel2
2240 nițeluș2
2241 noaptea
2242 noapte bună
2243 no comment
2244 no-deal
2245 nonasertiv
2246 nonbinar
2247 noncontact
2248 nonesențial
2249 nonformal
2250 noninvaziv
2251 nonrăspuns
2252 non-UE
2253 nonverbal
2254 nopțile
2255 nord – nord-estic
2256 nord – nord-vestic
2257 nord-african
2258 nord-africancă
2259 Nord-Est
2260 Nord-Vest
2261 normalitate
2262 nosocomial
2263 nouă1
2264 nouă-metri
2265 novecento
2266 nowcasting
2267
2268 nu…, ci
2269 nucleosol
2270 nucleotidă
2271 nu cumva
2272 number one1
2273 number one2
2274 nume predicativ
2275 numerologic
2276 numerologie
2277 numerus clausus
2278 numit
2279 nu numai…, ci…
2280 nu numai…, dar și…
2281 nu numai că…, ci…
2282 nu numai că…, dar și…
2283 NUP
2284 Nürnberg
2285 nu știu care1
2286 nu știu care2
2287 nu știu când
2288 nu știu cât1
2289 nu știu cât2
2290 nu știu cât3
2291 nu știu câtă
2292 nu știu câte1
2293 nu știu câte2
2294 nu știu câți1
2295 nu știu câți2
2296 nu știu ce3
2297 nu știu cine2
2298 nu știu cum
2299 nu știu unde
2300 nutrient
2301 nu zău
2302 oală sub presiune
2303 oarze
2304 oboi2
2305 obrăznici2 (a se ~)
2306 observațional
2307 oceriza (a ~)
2308 ocerizare
2309 ochi3
2310 ochi de pisică
2311 ochiometric1
2312 ochiometric2
2313 Ocna Mureș
2314 dată2
2315 dată3
2316 dată4
2317 Odiseea
2318 odovanie
2319 oedipian
2320 Oersted
2321 office
2322 off-label
2323 offline3
2324 off-road
2325 offshore
2326 off-the-record
2327 Ohm
2328 OK2
2329 olăreasă
2330 oleofob
2331 olonomie
2332 omnes (erga ~)
2333 omofon2
2334 OMS
2335 on
2336 onicomicoză
2337 online3
2338 open space1
2339 open space2
2340 operator1
2341 operaționaliza (a ~)
2342 operaționalizare
2343 operațiune
2344 opinti (a se ~)
2345 opioid
2346 optant
2347 optativ-condițional1
2348 optativ-condițional2
2349 optim2
2350 optometric
2351 opus1
2352 opus2
2353 oralo-maxilo-facial
2354 oraș-martir
2355 orceag2
2356 orchestratoare
2357 ordalițiu
2358 oregano
2359 orfevru
2360 organizator2
2361 organizațional
2362 ori…, ori
2363 orizontală
2364 orteză
2365 ortodont
2366 ortodontic
2367 orz3
2368 oscilobatant
2369 ostiliza (a ~)
2370 otic1
2371 ottocento
2372 OUG
2373 outdoor1
2374 outdoor2
2375 outfit
2376 outlet
2377 paella
2378 paintball
2379 pair (au ~)
2380 Palas Atena
2381 palatin2
2382 palatină
2383 palestiniancă
2384 palet
2385 palia (a~)
2386 paliație
2387 palpebral
2388 pam-pam
2389 pane2
2390 pantofar2
2391 papesă
2392 Papua-Noua Guinee
2393 parafarmacie
2394 Paraguay
2395 parcă (de ~)
2396 pardonabil
2397 parenting
2398 paricopitat1
2399 parodontal
2400 parte (în ~)
2401 parte (într-o ~)
2402 partidă2
2403 pasatoare
2404 pasator
2405 pas cu pas
2406 pas-de-deux
2407 passant (en ~)
2408 password
2409 pastoral2
2410 pastorație
2411 Paștele Blajinilor
2412 patofiziologie
2413 patogen2
2414 patogeneză
2415 patrihoață
2416 patrihoț
2417 patru1
2418 pattern
2419 pavilionar
2420 pavlovian
2421 paypoint
2422 păcate (din ~)
2423 păcatele mele
2424 păcănele
2425 părea2 (a se ~)
2426 părțile (din ~)
2427 părțile (în toate ~)
2428 până după
2429 până în
2430 până pe
2431 până pe după
2432 până pe la
2433 până pe sub
2434 până și
2435 PC
2436 PCR1
2437 PCR2
2438 pdf
2439 PDG
2440 pecan
2441 pecorino
2442 pedes (per ~)
2443 pedodonție
2444 peeling
2445 peer-review
2446 pe la
2447 peleți
2448 penal2
2449 penalizator
2450 penelist
2451 pensionabil
2452 pentavalență
2453 penthouse
2454 pepene-galben
2455 pepene-roșu/pepene-verde
2456 Pepsi-Cola
2457 perfecționism
2458 performance
2459 periculos2
2460 periocular
2461 perioral
2462 permafrost
2463 permeabiliza (a ~)
2464 permeabilizare
2465 personal2
2466 personam (in ~)
2467 Peru
2468 Pesach
2469 pesedist
2470 pesto
2471 Pești
2472 PET
2473 petent
2474 petentă
2475 petită
2476 Petroșani
2477 pe vrute, pe nevrute
2478 PFA
2479 pH
2480 phishing
2481 Phoenix (Pasărea ~)
2482 pi1
2483 Piatra-Neamț
2484 Piatra-Olt
2485 PIB
2486 pica (în ~)
2487 pică1
2488 pichetar
2489 picioare (în ~)
2490 picioare (pe ~)
2491 piciorong
2492 picior (pe ~)
2493 picior (pe ~ de plecare)
2494 picurător
2495 pied (en ~)
2496 piercing
2497 piesuliță
2498 pietonal
2499 pietonaliza (a ~)
2500 piloric
2501 PIN
2502 pipăite (pe ~)
2503 pita
2504 pitbull
2505 pițipoancă
2506 pixel
2507 pizzer
2508 placul (pe ~)
2509 play
2510 playlist
2511 play-off
2512 play-out
2513 playstation
2514 plăcea2 (a-i ~)
2515 plin (din ~)
2516 plus (în ~)
2517 PMR
2518 pneumocit
2519 pneumoftiziologie
2520 poate
2521 poate-poate
2522 podcast
2523 podiatră
2524 podiatric
2525 podiatrie
2526 podiatru
2527 policarbonat
2528 polichistic
2529 poligraf1
2530 polimat
2531 polimată
2532 polinesaturat
2533 poliș
2534 Politehnica
2535 politic2
2536 politraumă
2537 poluant2
2538 pomelo
2539 pomeni2 (a se ~)
2540 pompieristic2
2541 pontaj
2542 Popești-Leordeni
2543 poponar
2544 populațional
2545 porcușor-de-Guineea
2546 port1
2547 porta (a ~)
2548 portaj
2549 portîncărcător
2550 Portland
2551 Porto
2552 portstindard1
2553 portstindard2
2554 POS
2555 pospolit
2556 postac
2557 postacă
2558 postacut
2559 postadopție
2560 postare
2561 post-Brexit
2562 post-cheie
2563 postcriză
2564 postexternare
2565 postgust
2566 postinfecțios
2567 postintervenție
2568 postmeridian2
2569 postmodern
2570 postoperator1
2571 postoperator2
2572 postpandemie
2573 postprocesare
2574 postsovietic
2575 posttranzacție
2576 postvaccinal
2577 poș
2578 potențiator
2579 potrivă (pe ~)
2580 potrivit1
2581 pozar
2582 pozitiva (a se ~)
2583 P.P.S.
2584 PR
2585 practic2
2586 practica2
2587 prăznicar
2588 Preacucernicia Sa
2589 Preacucernicia Voastră
2590 Preacuvioșiile Lor
2591 Preafericirea Sa
2592 Preafericirea Voastră
2593 Preafericirile Lor
2594 Preafericirile Voastre
2595 preajma- (din ~)
2596 preajma- (în ~)
2597 preajma- (prin ~)
2598 preajmă (de prin ~)
2599 preajmă (din ~)
2600 prebiotic1
2601 prebiotic2
2602 precampanie
2603 precedent (fără ~)
2604 precoace (a ~)
2605 precolaps
2606 precomptare
2607 predicativă
2608 predicativă suplimentară
2609 predicativ suplimentar
2610 predictibil
2611 predictibilitate
2612 predictiv
2613 preemptor
2614 preepidemic
2615 prefectă
2616 prefierbe (a ~)
2617 prefinanța (a ~)
2618 prematur2
2619 premium
2620 preocupa2 (a se ~)
2621 preoperator1
2622 preoperator2
2623 preoperatoriu2
2624 preparatoriu
2625 prepay
2626 preplăti (a ~)
2627 preprăji (a ~)
2628 preprimar
2629 preprint
2630 prescrie2 (a se ~)
2631 prescriptiv
2632 prescriptivism
2633 prescriptor
2634 prespitalicesc
2635 prestator
2636 prestidigitatoare
2637 presto2
2638 presură1
2639 preuniversitar2
2640 prevenibil
2641 preventiv2
2642 pricina (din ~)
2643 pricină (din ~ că)
2644 pricină (din ~ de)
2645 prima dată
2646 prim-amorez
2647 prima oară
2648 primă doamnă
2649 primăvara
2650 prim ministru
2651 prim ordin (de ~)
2652 prim plan
2653 prim rang (de ~)
2654 prinde2 (a se ~)
2655 prinde3 (a se ~)
2656 printr-a
2657 printr-acea
2658 printr-aceasta
2659 printr-această
2660 printr-aceea
2661 printr-acei
2662 printr-aceia
2663 printr-acel
2664 printr-acela
2665 printr-acele
2666 printr-acelea
2667 printr-acest
2668 printr-acesta
2669 printr-aceste
2670 printr-acestea
2671 printr-acești
2672 printr-aceștia
2673 printr-ai
2674 printr-al
2675 printr-ale
2676 printr-alt
2677 printr-alta
2678 printr-altă
2679 printr-alte
2680 printr-altele
2681 printr-altul
2682 printr-alți
2683 printr-alții
2684 printr-atât1
2685 printr-atât2
2686 printr-atâta
2687 printr-atâtă
2688 printr-atâte
2689 printr-atâtea
2690 printr-atâți
2691 printr-atâția
2692 printr-una
2693 printr-unele
2694 printr-unii
2695 printr-unul
2696 prioritiza (a ~)
2697 prisos (de ~)
2698 privat2
2699 privitor la
2700 pro1
2701 proactiv
2702 proaspăt2
2703 proastă dispoziție
2704 probiotic1
2705 probiotic2
2706 problematizant
2707 procedura (a ~)
2708 proceduriza (a ~)
2709 procesat
2710 procesator1
2711 procesator2
2712 procrastinare
2713 procuroare
2714 Procust
2715 prodecană
2716 prodemocrație
2717 proeuropean
2718 prof
2719 profă
2720 profesională
2721 profiler
2722 profir2
2723 profitabilitate
2724 profund2
2725 proiect-pilot
2726 promo
2727 prorată
2728 prosciuto
2729 prosecțional
2730 prost crescut
2731 prostdispune (a ~)
2732 prost gust
2733 protetician
2734 proteticiană
2735 pro-UE
2736 prozastic
2737 prudențial
2738 prudențialitate
2739 prunișoară
2740 Prusică
2741 P.S.
2742 psihic2
2743 psihometric
2744 psihoterapeutic
2745 psihotic
2746 public2
2747 public (în ~)
2748 public-țintă
2749 PUD
2750 pufarin
2751 pufoșenie
2752 PUG
2753 pugilistă
2754 pulan
2755 pulpiță
2756 pulsoximetru
2757 puncte-puncte
2758 punct și virgulă
2759 pune de mămăligă (a o ~)
2760 puriu
2761 pursuit
2762 pușcă1
2763 putirință
2764 putred2
2765 PUZ
2766 QR
2767 quakeră
2768 quiche lorraine
2769 quinoa
2770 Quintilian/Quintilianus
2771 Quisling
2772 Rac
2773 Racul
2774 radio1
2775 radiodifuzor
2776 radioreporteră
2777 rafting
2778 ragu
2779 ramazanlâc
2780 rapandulă
2781 rapid2
2782 raportabil
2783 raport (în ~ cu)
2784 rasol1
2785 ratan
2786 rată record
2787 raw
2788 raw-vegan
2789 răpciugă
2790 răsalaltăieri-dimineață
2791 răsalaltăieri după-amiază
2792 răsalaltăieri după-masă
2793 răsalaltăieri-noapte
2794 răsalaltăieri-seară
2795 răsalaltăseară
2796 răspoimâine-dimineață
2797 răspoimâine după-amiază
2798 răspoimâine după-masă
2799 răspoimâine-noapte
2800 răvășitor
2801 Războiul Rece
2802 Râmnicu Sărat
2803 Râmnicu Vâlcea
2804 rânduri-rânduri
2805 râsuʼ-plânsuʼ (de ~)
2806 râura2 (a ~)
2807 râuri-râuri
2808 RCA
2809 RDG
2810 rea-credință (de ~)
2811 real estate
2812 reality-show
2813 realoca (a ~)
2814 rebrandui (a ~)
2815 recoltor
2816 recombinant
2817 reconstructiv
2818 recontamina (a ~)
2819 recredibiliza (a ~)
2820 recrutoare
2821 recrutor
2822 rectoră
2823 recycle bin
2824 redegist
2825 redirecționa (a ~)
2826 reeșalonare
2827 refegist
2828 refinanța (a ~)
2829 reflexiv2
2830 refractiv
2831 refresh
2832 Regatul Unit
2833 regăsibil
2834 Regina-mamă
2835 Regio
2836 regretabil2
2837 Reich
2838 reinfecție
2839 reinstaurare
2840 reinterpretare
2841 reinventa (a ~)
2842 rejecta (a ~)
2843 relatinizare
2844 relativ la
2845 relatoare
2846 relator
2847 relaxat1
2848 relaxat2
2849 reloca (a ~)
2850 remaieur
2851 remă
2852 remedial
2853 remi
2854 rem (in ~)
2855 remodela (a ~)
2856 remoulade
2857 renet1
2858 reordona1 (a ~)
2859 reparativ
2860 repede-repede
2861 repede-repejor
2862 repelent1
2863 repelent2
2864 repertoar
2865 repetitiv
2866 replica (a se ~)
2867 replicare
2868 reporni (a ~)
2869 reporteriță
2870 repoziționa (a ~)
2871 reptilian
2872 reromanizare
2873 resemna (a ~)
2874 resetare
2875 respirator2
2876 respiratoriu
2877 respondent
2878 respondentă
2879 responsabilizare
2880 restart
2881 restarta (a ~)
2882 Restaurația
2883 restricționa (a ~)
2884 retail
2885 retailer
2886 retesta (a ~)
2887 retinian
2888 retriever
2889 retropoziție
2890 retroversie
2891 retrovizoare
2892 reumatoid
2893 Réunion
2894 reutiliza (a ~)
2895 reutilizabil
2896 revărsa2 (a se ~ )
2897 review
2898 revizita (a ~)
2899 rezilient
2900 rezoluțiune
2901 rezolvitor
2902 RFG
2903 ricotta
2904 rigips
2905 Rigips
2906 Rimmel
2907 rinoree
2908 ritos1
2909 RMN
2910 rocaille1
2911 rockeriță
2912 ROL
2913 roller-coaster
2914 roman-document
2915 roman-fluviu
2916 romani
2917 românește2
2918 român-francez
2919 România
2920 româno-american1
2921 româno-american2
2922 româno-americancă
2923 românofob
2924 româno-francez
2925 RON
2926 roquefort
2927 roș-albaștri
2928 rotavirus
2929 rotopercutor
2930 router
2931 rozaliu
2932 roz-bombon
2933 rucola
2934 rugbistă
2935 rupe gâtul (a-și ~)
2936 rural2
2937 ruso – nord-coreean
2938 rusofob
2939 Rutherford
2940 Rwanda
2941 sabreră
2942 sadomaso
2943 sadomasochism
2944 sadomasochist
2945 safe
2946 Sahel
2947 sambo2
2948 sami1
2949 sami2
2950 Samoa
2951 samsareală
2952 Sanctitățile Lor
2953 Sanctitățile Voastre
2954 sancționator
2955 sanitar-veterinar
2956 sanitație
2957 San-Marina
2958 San Marino
2959 sarcoptic
2960 SARS
2961 satelitar
2962 Satulung
2963 Satu Lung
2964 Satu Mare
2965 sau…, sau
2966 să1
2967 să2
2968 sănătos2
2969 Săptămâna Mare
2970 săpunar3
2971 sărăcană
2972 sâmbetele
2973 Sângeorgiu de Pădure
2974 Sângeorz-Băi
2975 Sânnicolau Mare
2976 Sântana
2977 Sântă Măria
2978 Sântămăria Orlea
2979 sârbocroat
2980 sârbocroată
2981 scaner
2982 scăpăta1 (a ~)
2983 scârț, Marițo
2984 scârța-scârța1
2985 scenarită
2986 Schengen
2987 schiabil
2988 schiatlon
2989 schiatlonist
2990 scientometric
2991 scientometrie
2992 scleră
2993 scopul (în ~)
2994 Scorpion
2995 Scorpionul
2996 scos-apropiat
2997 scotch2
2998 screen
2999 screening
3000 script
3001 seamă (de ~)
3002 seara
3003 search
3004 sechelar
3005 secondhand2
3006 sectorial
3007 secvențiere
3008 seicento
3009 Seim
3010 selfie
3011 semicursieră
3012 semimaraton
3013 sensei
3014 seppuku
3015 septenal2
3016 septenar2
3017 septilion
3018 Sequoiah
3019 seral2
3020 serile
3021 seroepidemiologic
3022 seroprevalență
3023 serotonină
3024 sesam1
3025 setare
3026 settecento
3027 setting
3028 sever2
3029 sexism
3030 sezonalitate
3031 sfântu-așteaptă (la ~)
3032 Sfântu Gheorghe
3033 Sfântul Munte
3034 sfenoid1
3035 sferoid1
3036 sfertodoct
3037 sfinție
3038 shake
3039 sheqel
3040 shortcut
3041 showbusiness
3042 shutdown
3043 Sibila/Sybilla
3044 Sibir
3045 siciliană
3046 siderem
3047 Sierra Leone
3048 Sighetu Marmației
3049 sigur, sigur
3050 sigur2
3051 siguranță (cu ~)
3052 sigur-sigur
3053 silabisitor
3054 Silenus
3055 silenzio stampa
3056 siliconic
3057 similaritate
3058 simplu2
3059 simplu3
3060 sincer2
3061 sincron2
3062 sine2
3063 sine (de ~)
3064 sine qua non
3065 sinergic
3066 singular2
3067 sino-japonez
3068 siriacă
3069 sistemic
3070 sitcom
3071 sitografie
3072 skanderbeg
3073 Skanderbeg
3074 ski-jet
3075 ski-pass
3076 slab2
3077 slavă Cerului
3078 slavă Domnului
3079 Slănic-Moldova
3080 slide
3081 slim
3082 slot
3083 slot-machine
3084 smac1
3085 smardoi
3086 smart
3087 smartphone
3088 smoothie
3089 SMS
3090 snooker
3091 snow-boarding
3092 social2
3093 social media
3094 sociativ2
3095 societal
3096 socioeconomic
3097 sociopat
3098 socioprofesional
3099 socru-meu
3100 socru-miu
3101 socru-său
3102 socru-su
3103 socru-tău
3104 socru-tu
3105 sodă caustică
3106 sodă de rufe
3107 softist
3108 softistă
3109 sold-out
3110 solicitant1
3111 somali1
3112 somatizare
3113 somelier
3114 somelieră
3115 somnic
3116 somnografie
3117 somonat
3118 sorry
3119 sosuleț
3120 sound design
3121 Sovrom
3122 spadasină
3123 spam
3124 spatele (din ~)
3125 spatele (în ~)
3126 spatele (la ~)
3127 spațiu-timp
3128 speaker
3129 speakeriță
3130 spermogramă
3131 spirtoase
3132 spital-tampon
3133 SRL
3134 staccato2
3135 stahanovist
3136 Stambul
3137 standard1
3138 standby2
3139 stand-up comedy
3140 starover
3141 start-up
3142 STAS
3143 stas1
3144 stat-continent
3145 statement
3146 stat membru
3147 stat parte
3148 status
3149 stăpână-mea
3150 stăpână-sa
3151 stăpână-ta
3152 stânga1 (în ~)
3153 stânga1 (la ~)
3154 stânga2 (în ~)
3155 stânga2 (la ~)
3156 stânga (de ~)
3157 stânga (de la ~)
3158 stânga (din ~)
3159 stânga (dinspre ~)
3160 stânga (înspre ~)
3161 stânga (prin ~)
3162 STB
3163 stent
3164 Stentor
3165 steril2
3166 steroid
3167 stick
3168 sticker
3169 sticlăraie
3170 stigmă
3171 stihinic
3172 stilat
3173 Stokes
3174 Stradivarius2
3175 stranier
3176 straniu2
3177 stră-străbun
3178 stră-străbunic
3179 stră-străbunică
3180 streaming
3181 streching
3182 street art
3183 street dance
3184 street food
3185 stresor
3186 strica de râs (a se ~)
3187 strungăriță
3188 struțocămilă
3189 subacut
3190 subbibliotecar
3191 Subcetate
3192 Sub Cetate
3193 subclinic
3194 subcontractor
3195 subdiviza (a ~)
3196 subdivizie
3197 subfinanța (a ~)
3198 subiectivă
3199 subinspector
3200 submandibular
3201 Subpiatră
3202 Sub Piatră
3203 Sub Plai
3204 subprogram
3205 subsecretară
3206 substructură
3207 subtip
3208 subtipat
3209 subzonă
3210 Sud-Est
3211 sudoku
3212 Sud-Vest
3213 suflet (de ~)
3214 suflet (din ~)
3215 sufletist
3216 suflet-pereche
3217 sulfurat
3218 sumativ
3219 sumănărit
3220 sunet-consoană
3221 sunet-semivocală
3222 sunet-tip
3223 sunet-vocală
3224 supă-cremă
3225 superansamblu
3226 superbisim
3227 supercelular
3228 supercomputer
3229 supereroină
3230 supererou
3231 superghețar
3232 superlaser
3233 Superluna
3234 supermodel
3235 superproparoxiton1
3236 superproparoxiton2
3237 superrefractar
3238 Suplai
3239 suport3
3240 suportiv
3241 supra2
3242 supracontrol
3243 supradiagnostica (a ~)
3244 supradozaj
3245 supragăti (a ~)
3246 supraglobal
3247 suprainfecta (a ~)
3248 supranatural2
3249 suprarenală
3250 supraspecializare
3251 suprateran
3252 supratitrare
3253 surdocecitate
3254 surfer
3255 surferiță
3256 surfistă
3257 sus2
3258 sus-amintit
3259 sus (de ~)
3260 sushi
3261 sus (în ~)
3262 sus-pomenit
3263 sustenabil
3264 sustenabilitate
3265 susul (în ~)
3266 Suțu
3267 SUV
3268 swahili1
3269 swazi1
3270 Swaziland
3271 SWIFT
3272 șah-mat
3273 șaizecist
3274 șamanic
3275 șantajabil
3276 șaorma/șaormă
3277 șaormerie
3278 șapte1
3279 șapte-metri
3280 șarpe-cu-clopoței
3281 șart! part!
3282 șase1
3283 șchioapă (de-o ~)
3284 școală-după-școală
3285 șefime
3286 șezând
3287 șfară
3288 și cu
3289 șiit
3290 și mai și
3291 șleau (pe ~)
3292 șlem
3293 șmen
3294 șmirghelui (a ~)
3295 Șomcuta Mare
3296 șontâc2/șontâc-șontâc
3297 șoriciu
3298 șoșoi2
3299 șpăgar
3300 ștăbime
3301 știrist
3302 știristă
3303 ștroc
3304 ștrumf
3305 șușă
3306 șut1/șuț
3307 șuti (a ~)
3308 tab
3309 Tadjikistan
3310 tae bo
3311 taekwando
3312 tag
3313 taică-miu
3314 taică-su
3315 taică-tu
3316 taiwanez
3317 tanagretă
3318 tanant1
3319 tanga
3320 Tantal
3321 tantal2
3322 tantra
3323 tanzanit
3324 ta-ra-ta-ta
3325 target
3326 targetare
3327 tarmac
3328 tatami
3329 tată-miu
3330 tată-socru
3331 tată-su
3332 tată-tu
3333 tat-su/tac-su/ta-su
3334 tat-tu/tac-tu
3335 tatuatoare
3336 tatuator
3337 Taur
3338 Taurul
3339 taximetrie
3340 tăblărie
3341 Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
3342 tălică
3343 tătâne-miu
3344 tătâne-su
3345 tătâne-tu
3346 Tăuții-Măgherăuș
3347 tâlhărășug
3348 tânjeală
3349 Târgu Bujor
3350 Târgu Cărbunești
3351 Târgu Frumos
3352 târgujian
3353 târgujiancă
3354 Târgu Jiu
3355 Târgu Lăpuș
3356 Târgu-Neamț
3357 Târgu Ocna
3358 Târgu Secuiesc
3359 târș2
3360 târșă
3361 teambuilding
3362 teatralizare
3363 tegumentar
3364 tehnicalitate
3365 tehnico-economic
3366 tehnoredactoare
3367 teleconsultație
3368 teledon
3369 telemedicină
3370 telemuncă
3371 teleporta (a ~)
3372 telereporteră
3373 telesalariat
3374 teleșcoală
3375 televiziv
3376 telverde
3377 te miri când
3378 te miri cât1
3379 te miri cât2
3380 te miri cât3
3381 te miri câtă1
3382 te miri câtă2
3383 te miri câte1
3384 te miri câte2
3385 te miri câți1
3386 te miri câți2
3387 te miri ce1
3388 te miri ce2
3389 te miri cine1
3390 te miri cine2
3391 te miri cum
3392 te miri unde
3393 tensiona (a ~)
3394 tensional
3395 teoretic2
3396 teozoafă/teosoafă
3397 tequila
3398 terasă2
3399 terasier1
3400 teribil2
3401 termen-limită
3402 termen-vedetă
3403 terminografie
3404 terminotică
3405 termometriza (a ~)
3406 termoplonjor
3407 termoscaner
3408 termoviziune
3409 terorizant
3410 Terra
3411 Tesla
3412 testimonial2
3413 tête-à-tête1
3414 tetraplegic
3415 tetraplegie
3416 tetravalență
3417 textual2
3418 ticketing
3419 tifos1
3420 tigrișor
3421 timp (cât ~)
3422 timp de (în ~)
3423 timp în timp (din ~)
3424 timp (la ~)
3425 timp-record
3426 timpul (cu ~)
3427 timpuri (de pe ~)
3428 timpuri (pe ~)
3429 tipo2
3430 tiroliană
3431 tix
3432 toamna
3433 toamnele
3434 toate chipurile (în ~)
3435 toate (cu ~ acestea)
3436 toate (cu ~ astea)
3437 to do list
3438 tofu
3439 token
3440 Tokio
3441 tolerabilitate
3442 tonifia (a ~)
3443 tonifiere
3444 topologic
3445 topper
3446 top secret/top secret
3447 toracal
3448 torefia (a ~)
3449 toric
3450 tors2
3451 tory1
3452 tot-teren
3453 toți trei
3454 tovărășică
3455 toxoplasmoză
3456 traducător1
3457 traductologie
3458 trafalet
3459 traheobronșic
3460 trailer1
3461 trainer
3462 trance1
3463 trance2
3464 trans
3465 transaminază
3466 transconfesional
3467 transcript
3468 transdisciplinar
3469 transfobie
3470 transfrontieră
3471 transgen
3472 transnistrean
3473 transpartinic
3474 transrenan
3475 tranzacționa
3476 tranzacționism
3477 trasabilitate
3478 traseism
3479 traseist
3480 trattoria/trattorie
3481 traumatologic
3482 treacăt (în ~)
3483 trei1
3484 tremor
3485 trendy
3486 tricolor3
3487 Trinidad-Tobago
3488 triplu2
3489 triplu3
3490 triplu sec
3491 triplu voal
3492 trol
3493 troll
3494 troller
3495 trolling
3496 tromb
3497 trombon2
3498 tronc, Marghioalo
3499 trosc-pleosc
3500 tsunami
3501 tun1
3502 tunisiancă
3503 tupeist
3504 tura1 (a ~)
3505 turbat
3506 turbionar
3507 Turkmenistan
3508 turmeric
3509 turnedo
3510 Turnul Babel
3511 Turnu Măgurele
3512 Turnu Severin
3513 tur-operator
3514 turtă1
3515 tutor
3516 tutorat
3517 tutorial
3518 Tweed
3519 tzatziki
3520 țais1
3521 țais2
3522 țanc1 (la ~)
3523 țanc2 (la ~)
3524 Țara de Jos
3525 Țara de Sus
3526 țară-gazdă
3527 țară-satelit
3528 țăcănit1
3529 țârâi2 (a ~)
3530 țârlâi2 (a ~)
3531 țâșni2 (a ~)
3532 țâșnitoare
3533 țâțâi2 (a ~)
3534 țepui (a ~)
3535 țigănism
3536 ține minte (a ~)
3537 ținere de minte
3538 țintit1
3539 țintit2
3540 țistui2 (a ~)
3541 țopa
3542 țuguia2 (a se ~)
3543 țurca
3544 Ucraina
3545 udemerist
3546 uitați
3547 ukulele
3548 uliuliu1
3549 Ulster
3550 ulterior2
3551 ultraaglomerat
3552 ultraperformant
3553 ultraprocesat
3554 ultraslim
3555 ultrasofisticat
3556 ultrași
3557 ultraviolet2
3558 ultraviolete2
3559 una
3560 una-alta (până ~)
3561 underground2
3562 undeva (pe ~)
3563 undrea
3564 uniformizant
3565 Uniunea Sovietică
3566 unsprezece1
3567 unsprezece-metri
3568 unt de cacao
3569 unul altuia
3570 unul pe altul
3571 updata (a ~)
3572 upgrada (a ~)
3573 UPU
3574 uranic
3575 urdu1
3576 urechist
3577 urgentist
3578 urî2 (a i se ~)
3579 urma2 (a ~)
3580 urmare a (ca ~)
3581 urs-brun
3582 URSS
3583 Uruguay
3584 USB
3585 USLA
3586 ușor2
3587 ușurel2
3588 UTC
3589 utecist
3590 utemist
3591 UTM
3592 uzitat
3593 vacanta (a ~)
3594 vacantare
3595 vaccinologie
3596 vai2
3597 Valahia
3598 validator1
3599 valium
3600 valorizant
3601 vamaiot
3602 vameșă
3603 vandaliza (a ~)
3604 Vanea
3605 vară-mea
3606 vară-sa
3607 vară-ta
3608 vardist
3609 varză de Bruxelles
3610 va să zică
3611 vasluian
3612 vasluiancă
3613 vatmaniță
3614 vax
3615 Văcarul
3616 văru-meu/tău/său
3617 văru-miu/tu/su
3618 vârf1
3619 vârstă (fără ~)
3620 vârstă (în ~)
3621 vârtejit
3622 vechi2
3623 vedda1
3624 vederea (în ~)
3625 vedere (din ~)
3626 vedere (la ~)
3627 vegan
3628 veloce2
3629 Venera
3630 veni de hac (a ~)
3631 veni în fire (a-și ~)
3632 Venus
3633 verile
3634 versus
3635 verucă
3636 vestibular
3637 veterotestamentar
3638 vezi Doamne
3639 vibrafonist
3640 vibrafonistă
3641 vibrato1
3642 vicerectoră
3643 Vicleim
3644 victimizare
3645 victorian
3646 videochat
3647 videoconferință
3648 videoeditorial
3649 videojurnalist
3650 videojurnalistă
3651 videoproiector
3652 videoproiecție
3653 vierme de mătase
3654 vilișoară
3655 viloi
3656 viluță
3657 vinecior1
3658 vine (în ~)
3659 vine (pe ~)
3660 vinerile
3661 vintage
3662 viral
3663 viremie
3664 virucid
3665 virusa (a ~)
3666 visiting professor
3667 vitrat
3668 vivariu
3669 vizavi de
3670 vizionarism
3671 vizualizare
3672 vlah
3673 vlăjgană/vlăjgancă
3674 vlog
3675 vlogger
3676 vloggeriță
3677 vlogging
3678 vocațional
3679 voce (sub ~)
3680 volens nolens/nolens volens
3681 volt-amper reactiv
3682 voodoo
3683 vortex
3684 voucher
3685 voyeurism
3686 vrăjeală
3687 vrâncean
3688 vrânceancă
3689 vrând-nevrând
3690 VSH
3691 vulnerabiliza (a ~)
3692 vuvui1 (a ~)
3693 vuvuzea
3694 Watt
3695 WC
3696 web
3697 webdesign
3698 Weber
3699 webinar
3700 webografie
3701 website/site web
3702 wellness
3703 wenge
3704 whig
3705 whiskey
3706 Wi Fi
3707 wildcard
3708 wireless
3709 wok
3710 workshop
3711 World Wide Web
3712 Würm
3713 www
3714 xerocopie
3715 xerografia (a ~)
3716 xerografiere
3717 Xerox
3718 xilină
3719 X-ulescu
3720 Yale
3721 yo-yo
3722 zaibăr
3723 Zair
3724 Zanzibar
3725 zaporojeanca
3726 Zaporojie
3727 zăpăcit
3728 zbang
3729 zbârci
3730 zbârci (a o ~)
3731 zbârci (a se ~)
3732 zdrăngănică
3733 zdronca-zdronca
3734 zen1
3735 zen2
3736 zero1
3737 zi de zi
3738 zi (din ~ în zi)
3739 zip
3740 zipa (a ~)
3741 zi și noapte
3742 ziuă (către ~)
3743 ziuă (înspre ~)
3744 ziuă (spre ~)
3745 zombi
3746 zoom
3747 zucchini
3748 zulu1
3749 zuz
3750 zvăpăială
3751 zvăpăiat
3752 zvonistică
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