Mediafax
Ce înseamnă, de fapt, verbul „a abera” – cel mai nou cuvânt introdus în limba română.
Recent, 3.500 de cuvinte noi au fost introduse în limba română, mai exact în DOOM3.
Unul din ele este verbul „a abera”, definit ca „a se depărta de adevăr sau de bunul-simț”.
Cum s-a format? Este un derivat regresiv românesc, creat de vorbitori în limba română direct din substantivul „aberație”.
A fost recunoscut oficial ca verb din registrul familial („a abera” – eu aberez).
|Nr.
|Cuvânt / expresie
|1
|abaca
|2
|abera (a ~)
|3
|abhaz
|4
|abhază
|5
|abia-abia
|6
|abia ce
|7
|abietin
|8
|abord
|9
|Abu Dhabi
|10
|abule
|11
|abundență (din ~)
|12
|aburind
|13
|abuzator
|14
|accelerare
|15
|accelerat1
|16
|accelerat2
|17
|acceptabilitate
|18
|accesoriza (a ~)
|19
|aceea (după ~)/dup-aceea
|20
|acest chip (în ~)
|21
|acidifiant
|22
|acri2 (a i se ~)
|23
|acut2
|24
|adagietto2
|25
|adagio1
|26
|adaptativ
|27
|adânc2
|28
|adducție
|29
|adecvat2
|30
|adevărat2
|31
|adică (la o ~)
|32
|adnominal1
|33
|adnominal2
|34
|a doua oară
|35
|adresabilitate
|36
|aduce aminte (a-și ~)
|37
|adversativă
|38
|advertorial
|39
|aequo (ex ~)
|40
|aerosolizare
|41
|afara- (din ~)
|42
|afara- (în ~)
|43
|afară că (în ~)
|44
|afirma2 (a se ~)
|45
|afixoid
|46
|afrikaans1
|47
|afro-american
|48
|afro-americancă
|49
|afro-jazz
|50
|afterschool
|51
|ageuzie
|52
|aghiuță
|53
|agregator
|54
|agroforestier
|55
|agropensiune
|56
|aikido
|57
|aisfild
|58
|ajunge1 (a ~)
|59
|ajunge3 (a se ~)
|60
|akadiană
|61
|alături de
|62
|alb-albaștri
|63
|alb-negru2
|64
|alb-roșii
|65
|alb-violeți
|66
|alcooltest
|67
|alergologic
|68
|ales (mai ~)
|69
|algoritmică
|70
|alia2 (a se ~)
|71
|alicot
|72
|aliturgic
|73
|allegretto2
|74
|all-inclusive
|75
|altă dată1
|76
|Alteța Sa Regală
|77
|Alteța Sa Regală Principele
|78
|Alteța Sa Regală Principesa
|79
|Alteța Voastră Regală
|80
|Alteță Regală
|81
|Altețele Lor Regale
|82
|Altețele Lor Regale Principesele
|83
|Altețele Lor Regale Principii
|84
|Altețele Voastre Regale
|85
|alt fel de
|86
|alt fel (de ~ )
|87
|Alzheimer
|88
|amantlâc
|89
|amar2
|90
|amar3
|91
|amazonian
|92
|ambulanțier
|93
|ameliorator2
|94
|americano – nord-coreean
|95
|amerindiancă
|96
|Amor
|97
|amprenta (a ~)
|98
|analgosedare
|99
|Anamaria/Ana-Maria/Ana Maria
|100
|anavirus
|101
|ancilar
|102
|andantino2
|103
|andoca (a ~)
|104
|andrea2
|105
|androcentrism
|106
|anduranță
|107
|angajator
|108
|anginos
|109
|an-iarnă
|110
|anima2 (a ~)
|111
|animat1
|112
|animat2
|113
|Anina
|114
|Ankara
|115
|anno Domini
|116
|anonimiza (a ~)
|117
|anorectal
|118
|anorexic
|119
|antama (a ~)
|120
|antemergător1
|121
|antemergător2
|122
|ante-mortem
|123
|antepreșcolar
|124
|antepronunța (a se ~)
|125
|anterior2
|126
|anti1
|127
|anti2
|128
|antiacid
|129
|antialgic1
|130
|antialgic2
|131
|antiamerican
|132
|antiavort
|133
|antibioticoterapie
|134
|antiblocare
|135
|antibullying1
|136
|antibullying2
|137
|anticalcar
|138
|anticearcăn1
|139
|anticearcăn2
|140
|anticeaușism
|141
|anticeaușist
|142
|anticelulitic
|143
|anticipat
|144
|anticipate
|145
|anticoronavirus
|146
|anticorupție2
|147
|antidogmatic
|148
|antidumping2
|149
|antieuropean
|150
|antievreiesc
|151
|antifraudă
|152
|antifumat
|153
|antifungic
|154
|antihipertensiv1
|155
|antihipertensiv2
|156
|antiimigrație
|157
|antiincendiu
|158
|antiîmbătrânire
|159
|antiîngheț
|160
|antimeridian
|161
|antimicotic1
|162
|antimicotic2
|163
|antimigrație
|164
|antimoralism
|165
|antinazist
|166
|antiparalelă
|167
|antiparazitar1
|168
|antiparazitar2
|169
|antiperspirant
|170
|antipornografic
|171
|antipsihotic1
|172
|antipsihotic2
|173
|antiquo (ab ~)
|174
|antirabic2
|175
|antireformă1
|176
|antireformă2
|177
|antireformist
|178
|antiretroviral2
|179
|antirid1
|180
|antirid2
|181
|antisovietic
|182
|antistatic1
|183
|antistreptolizina O
|184
|antitotalitar
|185
|antitrafic
|186
|antițigănism
|187
|antițigănist
|188
|antivaccinist
|189
|antivirus1
|190
|antivirus2
|191
|antrenorat
|192
|antreprenoriat
|193
|anvelopa (a ~)
|194
|anvelopare
|195
|anxiogen
|196
|anxiolitic1
|197
|aparținător
|198
|apatozaur
|199
|apio
|200
|aplecate
|201
|apozitivă
|202
|apropiat
|203
|apucat1
|204
|arbitrajist
|205
|arbitrajistă
|206
|Arcaș
|207
|Arctica
|208
|arde2 (a-i ~)
|209
|argentiniancă
|210
|argotism
|211
|argumental
|212
|arhiaglomera (a ~)
|213
|arhiconcept
|214
|arhiva (a ~)
|215
|armonică2
|216
|ARN
|217
|arpagic1
|218
|arș
|219
|artist-cetățean
|220
|Art Nouveau
|221
|asexual
|222
|Asia Mică
|223
|asiguratoare
|224
|asigurator
|225
|asimptomatic
|226
|asist
|227
|asoma (a ~)
|228
|asta (de ~)/de-asta
|229
|astfel că
|230
|Astrahan
|231
|așa încât
|232
|așram
|233
|aștepta2 (a se ~)
|234
|atât… cât și
|235
|aterosclerotic
|236
|athonit
|237
|ATI
|238
|ATM
|239
|atotbiruitor
|240
|atotcunoscător
|241
|atrial
|242
|atribuibil
|243
|atributivă
|244
|ATV
|245
|Auchan
|246
|auctorial
|247
|audiobook
|248
|auto2
|249
|autoaccidenta (a se ~)
|250
|autoadeziv
|251
|autoadministra (a-și ~)
|252
|autoamfibie
|253
|autobloca (a se ~)
|254
|autocarantina (a se ~)
|255
|autocitare
|256
|autocitire
|257
|autocorecta (a se ~)
|258
|autocunoaștere
|259
|autodeclara (a se ~)
|260
|autodenunț
|261
|autodesemna (a se ~)
|262
|autodetermina (a se ~)
|263
|autodezvolta (a se ~)
|264
|autodirija (a se ~)
|265
|autodistruge (a se ~)
|266
|autoevalua (a ~)
|267
|autoimun
|268
|autoinjector
|269
|autoizola (a se ~)
|270
|autoizolare
|271
|automarfar
|272
|automatizabil
|273
|autonomiza
|274
|autoperfecționa (a se ~)
|275
|autopromova (a se ~)
|276
|autopropune (a se ~)
|277
|autoprotecție
|278
|autoproteja (a se ~)
|279
|autorecenza (a se ~)
|280
|autoreglementare
|281
|autosesiza (a se ~)
|282
|autospecială
|283
|autosusține (a se ~)
|284
|auzitor
|285
|avânta1 (a se ~)
|286
|AVC
|287
|avea a face (a ~)
|288
|avea de-a face (a ~)
|289
|avertizor2
|290
|aviofobie
|291
|ayahuasca
|292
|azi-iarnă
|293
|azi-vară
|294
|Babbit
|295
|baby-boom
|296
|babysitting
|297
|baby spanac
|298
|backup
|299
|ba da
|300
|badantă
|301
|badge
|302
|Baia Sprie
|303
|Balanța
|304
|Balanță
|305
|Balboa
|306
|balneofizioterapeut
|307
|balneofizioterapeută
|308
|Baltica
|309
|bam
|310
|bancabil
|311
|bandană
|312
|bandeletă
|313
|ba nu
|314
|barbecue
|315
|baric2
|316
|barter
|317
|baștină
|318
|batardă
|319
|batăr că/batăr să
|320
|bate joc (a-și ~)
|321
|baza2 (a se ~)
|322
|bază (de ~)
|323
|bază (pe ~ de)
|324
|bazinal
|325
|băga în seamă (a ~)
|326
|băi2
|327
|băiețică
|328
|băscuță
|329
|băsmăluță
|330
|bătaie de cap
|331
|bătaie de inimă
|332
|băută
|333
|bâlbă
|334
|BBC1/bbc
|335
|beachbar
|336
|béchamel
|337
|belugă
|338
|Bemberg
|339
|Bengal
|340
|berăreasă
|341
|berăriță
|342
|Berbec
|343
|Berlinul de Est
|344
|Berlinul de Vest
|345
|Berlinul Occidental
|346
|Bermuda
|347
|best of
|348
|betablocant
|349
|betacoronavirus
|350
|BIC
|351
|bidimensional
|352
|bidirecțional
|353
|bine, de rău (de ~)
|354
|bine, mersi
|355
|bine1
|356
|bine (de ~)
|357
|bine-mersi
|358
|binișorul (cu ~)
|359
|binominal
|360
|bio
|361
|bioactiv
|362
|biocid
|363
|biocombustibil
|364
|biodegrada (a se ~)
|365
|biodegradare
|366
|bioenergetic
|367
|bioetică
|368
|biogeografă
|369
|biomedicină
|370
|biometric
|371
|bionic
|372
|biorezonanță
|373
|biosecuritate
|374
|biosiguranță
|375
|biostatistician
|376
|biostatisticiană
|377
|biotehnologie
|378
|bioterorism
|379
|bipartidism
|380
|birasial
|381
|bis2
|382
|Bistrița-Năsăud
|383
|biștar
|384
|bitcoin
|385
|bivalență
|386
|bla-bla2
|387
|Black Friday
|388
|blatist
|389
|blatistă
|390
|blat (pe ~)
|391
|blender
|392
|blockbuster
|393
|blog
|394
|blogger
|395
|bloggeriță
|396
|blogging
|397
|blura (a ~)
|398
|blush
|399
|boarding pass
|400
|boberă
|401
|bocnă2
|402
|bodaproste2
|403
|bodaproste (de ~)
|404
|Bodoni
|405
|Boghead
|406
|Bogomil
|407
|bold3
|408
|Boldești-Scăeni
|409
|Bolintin-Vale
|410
|boliviancă
|411
|bono (pro ~)
|412
|bonsai
|413
|booking
|414
|borda (a ~)
|415
|bordare
|416
|borfașă
|417
|borșar
|418
|boschetizare
|419
|Bosfor
|420
|botoș
|421
|botox
|422
|botul (la ~ calului)
|423
|boul-babei
|424
|bovaric
|425
|boxeri
|426
|bozgor
|427
|Braille
|428
|brand2
|429
|brandui (a ~)
|430
|branulă
|431
|Brasilia
|432
|brasilian
|433
|brasiliancă
|434
|bravos
|435
|Brazilia
|436
|brânci (pe ~)
|437
|breaking news
|438
|Brexit
|439
|brici1
|440
|Bricodépôt
|441
|briliant1
|442
|brizbriz
|443
|broder
|444
|bronhoalveolar
|445
|bronhopneumopatie
|446
|browser
|447
|bruschetă
|448
|buco-maxilo-facial
|449
|Buda
|450
|Budapesta
|451
|bugeta (a ~)
|452
|buletă
|453
|bulgăreală
|454
|bull-terrier
|455
|bullying
|456
|buluc1
|457
|Bumbești-Jiu
|458
|bună dispoziție
|459
|bună seamă (de ~)
|460
|bună vecinătate
|461
|bun-găsit
|462
|bungee-jumping
|463
|bunică-miu
|464
|bunică-su
|465
|bunică-tu
|466
|burka
|467
|Burkina Fasso
|468
|burnout
|469
|bus
|470
|bustieră
|471
|buștean1
|472
|buticar
|473
|buy-back
|474
|buzuki
|475
|cache
|476
|cache-pot
|477
|cadra1 (a ~)
|478
|CAER
|479
|cafeniu2
|480
|caju
|481
|call center
|482
|cameramană
|483
|canadiană
|484
|Canberra
|485
|cancel
|486
|cancelară
|487
|Cancer
|488
|Cancerul
|489
|capabilitate
|490
|capacita (a ~)
|491
|cap-coadă
|492
|capete (pe ~)
|493
|capita (per ~)
|494
|capricorn
|495
|Capricorn
|496
|Caraibe
|497
|caraliu
|498
|carantina (a ~)
|499
|carantinar
|500
|carantinare
|501
|Caraș-Severin
|502
|carbohidrat
|503
|carceral
|504
|carcinogen
|505
|cardamom
|506
|cardigan
|507
|cardiologic
|508
|carmin1
|509
|carpaccio
|510
|Carrefour
|511
|carul (cu ~)
|512
|car-wash
|513
|CAS
|514
|Casanova
|515
|casanova
|516
|Casco1
|517
|Casco2
|518
|cash and carry
|519
|cashflow
|520
|CASS
|521
|castaniu2
|522
|casual
|523
|cataroi1
|524
|catwalk
|525
|cauza (din ~)
|526
|cauză că (din ~)
|527
|cauză de (din ~)
|528
|cazul (în ~)
|529
|cădea2 (a se ~)
|530
|cămășoaie
|531
|căpșunar
|532
|căpșunăriță
|533
|căpușa (a ~)
|534
|căsători2 (a se ~)
|535
|cășar
|536
|Câmpulung
|537
|Câmpulung Moldovenesc
|538
|când (din ~ în ~)
|539
|când și când
|540
|cârpișoară
|541
|cât despre
|542
|cât pentru
|543
|cât privește
|544
|câtva2
|545
|ceapă albă/galbenă/roșie/verde
|546
|ceapă de apă
|547
|ceapă-franțuzească
|548
|ceas de ceas
|549
|ce Dumnezeu
|550
|ce fel de
|551
|ce-i2
|552
|cel care
|553
|ce mai
|554
|Centaurul
|555
|centrafricancă
|556
|central-european
|557
|centrul (în ~)
|558
|cerb-lopătar
|559
|cervu
|560
|cetonic
|561
|ceva-ceva
|562
|ceva (mai ~)
|563
|CFR
|564
|chakra
|565
|challenge
|566
|chatbot
|567
|check-in
|568
|checklist
|569
|cheesecake
|570
|chef1
|571
|chema2 (a se ~)
|572
|cherry1
|573
|chia
|574
|chiar dacă
|575
|chiar de/chiar să
|576
|chiaun
|577
|chif-chif
|578
|chihuahua
|579
|chili
|580
|chimico-farmaceutic
|581
|chip de (în ~)
|582
|chip (în ce ~)
|583
|chipul (în ~)
|584
|chipurile (în toate ~)
|585
|chiră
|586
|chirurgă
|587
|chirurgical2
|588
|Chișinău
|589
|chișinăuian
|590
|chișinăuiancă
|591
|Chișineu-Criș
|592
|chitic1
|593
|CIA
|594
|ciabatta
|595
|ciclicitate
|596
|cifă
|597
|CIM
|598
|cinci1
|599
|Cincizecimea
|600
|cine știe când
|601
|cine știe cât
|602
|cine știe ce
|603
|cine știe cine
|604
|cine știe cum
|605
|cine știe de când
|606
|cine știe de unde
|607
|cine știe până când
|608
|cine știe până unde
|609
|cine știe pe unde
|610
|cine știe unde
|611
|cinste (cu ~)
|612
|cinste (pe ~)
|613
|ciorchine1
|614
|ciorditor
|615
|ciotcă1
|616
|circumstanția (a ~)
|617
|circumstanțială
|618
|circumstanțiere
|619
|Cirenaica
|620
|cisgen
|621
|ci și
|622
|citat1
|623
|citochină
|624
|citochinic
|625
|citostatic1
|626
|City
|627
|city-break
|628
|ciuciulete1
|629
|civil2
|630
|claie peste grămadă
|631
|clar2
|632
|clar3
|633
|clarifia (a ~)
|634
|clarinet1
|635
|clawback
|636
|clătitărie
|637
|cleistogamică
|638
|clementină
|639
|click
|640
|clinic2
|641
|clipboard
|642
|clișeiza
|643
|clitic1
|644
|clitic2
|645
|clitoridian
|646
|clo
|647
|clocitor
|648
|clopapir
|649
|closed
|650
|cloț1
|651
|cloud
|652
|Cluj-Napoca/Cluj2
|653
|cluster
|654
|clusteriza (a ~)
|655
|cneaghină
|656
|CNP
|657
|coach
|658
|coaching
|659
|coafor2
|660
|Coasta de Fildeș
|661
|coautorat
|662
|cobăit2
|663
|cobot
|664
|cobză1
|665
|cocalar
|666
|cochet2
|667
|codat2
|668
|codecizie
|669
|codependent
|670
|coedita (a ~)
|671
|coeditare
|672
|coerent2
|673
|cofactor
|674
|cofăriță
|675
|cofondator
|676
|cogenerare
|677
|cogniție
|678
|coifură
|679
|coinfecție
|680
|coîmprumuta (a ~)
|681
|colapsa (a ~)
|682
|colindeț2
|683
|colivăreasă
|684
|colocație
|685
|colo-colo (de ~)
|686
|colonat1
|687
|Colonia
|688
|colorectal
|689
|Colt
|690
|comiliton
|691
|comisară
|692
|comorbiditate
|693
|compatibiliza (a ~)
|694
|comporta2 (a se ~)
|695
|comportamental
|696
|compostare
|697
|compostat
|698
|compozitor1
|699
|compulsiv
|700
|comunicatoare
|701
|comunicator
|702
|concentrator
|703
|concesivă
|704
|concitadin
|705
|concluzie (în ~)
|706
|concluziona (a ~)
|707
|concluzivă
|708
|concomitent2
|709
|condeiaș2
|710
|condensat2
|711
|condiția ca/să (cu ~)
|712
|condiția (cu ~)
|713
|condițională
|714
|condiționalitate
|715
|condițional-optativ
|716
|conga
|717
|conjunctiv2
|718
|consecință1 (în ~)
|719
|consecință2 (în ~)
|720
|consecutivă
|721
|conspiraționism
|722
|conspiraționist
|723
|constatator
|724
|consumerism
|725
|consumerist
|726
|conștiență
|727
|contabilicește
|728
|contact2
|729
|contacta (a ~)
|730
|contactless
|731
|contagiozitate
|732
|Conté
|733
|contenție
|734
|contenționa (a ~)
|735
|contextualiza (a ~)
|736
|continuativ
|737
|contrabas1
|738
|contracarare
|739
|contradictoriu (în ~)
|740
|contrafagotist
|741
|contramanifestant
|742
|contramanifestantă
|743
|contramanifestație
|744
|contramăsură
|745
|contraplan
|746
|contraprotest
|747
|contrario (per a ~)
|748
|contratenor
|749
|contribuitor
|750
|contributivitate
|751
|contributoare
|752
|contributor
|753
|conveni2 (a ~)
|754
|convocator1
|755
|convocator2
|756
|cookie
|757
|cool2
|758
|cooperant
|759
|cooperativ
|760
|coordonat1
|761
|coordonat2
|762
|copiator2
|763
|copil4
|764
|copil-minune
|765
|copil-problemă
|766
|copiuță
|767
|coprezent
|768
|coprezență
|769
|Copșa Mică
|770
|copt2
|771
|copy-paste
|772
|corb1
|773
|Cordilieri (Anzii ~)
|774
|Cordoba2
|775
|cordon bleu
|776
|corect2
|777
|corectiv1
|778
|corgi
|779
|coriambic
|780
|corijabil
|781
|corintic2
|782
|corneean
|783
|corolar1
|784
|coronal2
|785
|coronasceptic
|786
|coronavirus
|787
|corporal2
|788
|corporal3
|789
|corsetier
|790
|corso
|791
|corticosteroid
|792
|cosemnatar
|793
|cosemnatară
|794
|cositor2
|795
|coslujitor
|796
|coson
|797
|costiș2
|798
|coșmaresc
|799
|cotar2
|800
|Côte dʼIvoire
|801
|Coulomb
|802
|coup de foudre
|803
|coupe-papier
|804
|covăsit2
|805
|cover
|806
|COVID-19
|807
|covidic
|808
|covrig1
|809
|coxartroză
|810
|cracoviană
|811
|crainic1
|812
|crai-vechi
|813
|crash
|814
|cravatieră
|815
|crazy
|816
|crăciuniță
|817
|crâșmar
|818
|crâșmăriță
|819
|credențial
|820
|credibiliza (a ~)
|821
|cremșnit
|822
|crepdeșin
|823
|creștin-democrat
|824
|criminalist1
|825
|criminogen
|826
|cripta (a ~)
|827
|criptomonedă
|828
|crist
|829
|cristic
|830
|crivac1
|831
|cronc2
|832
|croncar
|833
|cronic2
|834
|cronicară
|835
|croniciza (a se ~)
|836
|cronicizare
|837
|CT
|838
|cteno
|839
|cuantificabil
|840
|cuban
|841
|cubebă
|842
|cuc1
|843
|cu chiu, cu vai
|844
|cu chiu și vai
|845
|cucurigu2
|846
|cucurigu-gagu
|847
|cui1
|848
|culbuta (a ~)
|849
|culcuși (a se ~)
|850
|culturist
|851
|culturistă
|852
|cum că
|853
|cumințel
|854
|cumnatu-miu
|855
|cumnatu-su
|856
|cumnatu-tu
|857
|cum-necum/cum, necum
|858
|cum se cade
|859
|cum și
|860
|cupaja (a ~)
|861
|cupidon
|862
|Cupidon
|863
|cuptor2
|864
|curariza (a ~)
|865
|curat2
|866
|curatoriat
|867
|curcuma
|868
|curierat
|869
|curmeziș (în ~)
|870
|cursieră
|871
|curvăsăreală
|872
|curviștină
|873
|cusător
|874
|cuscus
|875
|cuveni2 (a se ~)
|876
|cu voie, fără voie
|877
|cvasinormal
|878
|daco-get
|879
|daco-getă
|880
|dacomanie
|881
|dactila (a ~)
|882
|dactilem
|883
|da de gol (a ~)
|884
|da de știre (a ~)/da de veste (a ~)
|885
|daʼ de unde
|886
|da foc (a ~)
|887
|daiboj (pe ~)
|888
|damă (de ~)
|889
|da năvală (a ~)
|890
|dară
|891
|dar (de ~)
|892
|dar și
|893
|darts
|894
|da seama (a-și ~)
|895
|da seamă (a ~)
|896
|datorită a
|897
|dărăpăna2 (a se ~)
|898
|de a2/de-a2
|899
|de-a3
|900
|de-a curmeziș
|901
|deadline
|902
|deal1
|903
|de-a moaca (pe ~)
|904
|deasupra (pe ~)
|905
|debate
|906
|decarbonificare
|907
|decât1
|908
|decerebrat
|909
|deceuri
|910
|decident
|911
|declasifica (a ~)
|912
|declasificare
|913
|decomitere
|914
|deconcentra (a ~)
|915
|deconcentrate
|916
|decontabil
|917
|decredibiliza (a ~)
|918
|decredibilizare
|919
|decrețel
|920
|decurs (în ~ de)
|921
|decursu- (în ~)
|922
|decursul (în ~)
|923
|dedicat
|924
|de două ori
|925
|dedramatiza (a ~)
|926
|de după
|927
|de fel
|928
|deferla
|929
|defibrila (a ~)
|930
|defibrilare
|931
|de grabă
|932
|de ieri, de azi
|933
|dejean
|934
|dejeancă
|935
|de lângă
|936
|delegare
|937
|delete
|938
|delfin2
|939
|deliberat1
|940
|deliberat2
|941
|demarca2 (a se ~)
|942
|demidulce
|943
|de milă, de silă
|944
|demo
|945
|demografă
|946
|demonim
|947
|demonstrativ2
|948
|demotiva (a ~)
|949
|dendrocronologic
|950
|denim
|951
|dente (al ~)
|952
|de nu știu când
|953
|de nu știu unde
|954
|de ochi
|955
|deonomastic
|956
|deontic
|957
|depilat
|958
|de plin
|959
|deplin2
|960
|deplin3 (pe ~)
|961
|depresoriu
|962
|de prin
|963
|deputățime
|964
|deranjant
|965
|deresponsabilizare
|966
|derivativ2
|967
|dermato-cosmetic
|968
|dermatoveneric
|969
|descalificant
|970
|descăpăcire
|971
|-deschis2
|972
|descrescendo1
|973
|descrescendo2
|974
|desecretiza (a ~)
|975
|desicant
|976
|designeră
|977
|desțăra (a se ~)
|978
|detectivă
|979
|detentoare
|980
|detentor2
|981
|determinativ2
|982
|detimbra (a ~)
|983
|detox
|984
|detoxifia (a ~)
|985
|detoxificare
|986
|detoxifiere
|987
|detresă
|988
|deținută politic
|989
|deținut politic
|990
|deverbal1
|991
|deverbal2
|992
|device
|993
|de voie, de nevoie
|994
|dezadaptativ
|995
|dezescaladare
|996
|dezindustrializare
|997
|dezvoltator
|998
|diaboliza (a ~)
|999
|dializat
|1000
|diametral2
|1001
|diasporean
|1002
|diastratic
|1003
|diatopic
|1004
|dicendi
|1005
|dicționar-tezaur
|1006
|Dido/Didona
|1007
|diferențiator
|1008
|diferit1
|1009
|digestiv2
|1010
|digitaliza (a ~)
|1011
|digitalizare
|1012
|digitiza (a ~)
|1013
|digliceridă
|1014
|dildo
|1015
|dimineață1
|1016
|diminețile
|1017
|dinadinsul (cu ~)
|1018
|dinadinsul (cu tot ~)
|1019
|dinafara (pe ~)
|1020
|dinapoia-
|1021
|dining
|1022
|dintâi1
|1023
|dintr-a
|1024
|dintr-acei
|1025
|dintr-acele
|1026
|dintr-aceste
|1027
|dintr-acestea
|1028
|dintr-acești
|1029
|dintr-aceștia
|1030
|dintr-ai
|1031
|dintr-al
|1032
|dintr-ale
|1033
|dintr-alt
|1034
|dintr-altă
|1035
|dintr-alte
|1036
|dintr-alți
|1037
|dintr-atât2
|1038
|dintr-atâta2
|1039
|dintr-atâtea
|1040
|dintr-atâția
|1041
|diplomat2
|1042
|discipolă
|1043
|discreditant
|1044
|disfuncțional
|1045
|disilabic
|1046
|disjunctivă
|1047
|dismatur
|1048
|dispeceră
|1049
|dispenser
|1050
|displăcea2 (a-i ~)
|1051
|disponibil2
|1052
|disponibilizare
|1053
|distopic
|1054
|distopie
|1055
|dizolvabil
|1056
|Doamne
|1057
|Doamne-ajută
|1058
|Doamne-Doamne
|1059
|Doamne ferește
|1060
|doară (într-o ~)
|1061
|doar că1
|1062
|doar că2
|1063
|doar și poate (fără ~)
|1064
|doborâtură
|1065
|dobru
|1066
|docudramă
|1067
|doi1
|1068
|Dolby
|1069
|domʼle/domnʼe
|1070
|domnia-ei
|1071
|domnia ei
|1072
|domnia lor
|1073
|domnia lui
|1074
|domnia-lui
|1075
|Domnia Mea
|1076
|domnia-sa
|1077
|domnia-ta
|1078
|domnia-voastră
|1079
|domniile-lor
|1080
|domniile-voastre
|1081
|domnule
|1082
|dopamină
|1083
|doric2
|1084
|doruleț1
|1085
|doruleț2
|1086
|dosar-plic
|1087
|două puncte
|1088
|douăzecimiilea (al ~)
|1089
|douăzeci și doi
|1090
|dovedibil
|1091
|downloada (a ~)
|1092
|draft
|1093
|drag3
|1094
|dragă1
|1095
|dragă3
|1096
|dragă Doamne
|1097
|Dragobete
|1098
|dramatic2
|1099
|dramaturgă
|1100
|dramoletă
|1101
|Drăgănești-Olt
|1102
|dreapta1 (în ~)
|1103
|dreapta1 (la ~)
|1104
|dreapta2 (în ~)
|1105
|dreapta2 (la ~)
|1106
|dreapta (de ~)
|1107
|dreapta (de la ~)
|1108
|dreapta (din ~)
|1109
|dreapta (dinspre ~)
|1110
|dreapta (înspre ~)
|1111
|dreapta (prin ~)
|1112
|dreapta (spre ~)
|1113
|drege-strică
|1114
|drept4
|1115
|drept (în ~)
|1116
|drepți
|1117
|drift
|1118
|Drobeta-Turnu Severin/Severin
|1119
|drogtest
|1120
|dronă
|1121
|DSP
|1122
|dual1
|1123
|dubiță
|1124
|dublu2
|1125
|dublu click
|1126
|dublu mixt
|1127
|dublu ve/dublu vî
|1128
|duce2 (a se ~)
|1129
|duct
|1130
|ductor1
|1131
|ductor2
|1132
|due diligence
|1133
|duhovnicie
|1134
|duiumul (cu ~)
|1135
|dulce2
|1136
|dulce-acrișor
|1137
|dulcic
|1138
|dulgheriță
|1139
|duminicile
|1140
|Dumnezeule
|1141
|dunavăț
|1142
|dunăre1
|1143
|după amiază
|1144
|după masa
|1145
|după-mesele
|1146
|duplex1
|1147
|duplicitarism
|1148
|dus-întors1
|1149
|dus-întors2
|1150
|dus și întors (cu ~)/cu dus și-ntors
|1151
|ebola
|1152
|e-book
|1153
|Echidna
|1154
|echinacea
|1155
|Ecleziastul1
|1156
|eco
|1157
|ecocardiograf
|1158
|ecograf
|1159
|e-comerț
|1160
|ecosez2
|1161
|ecotichet
|1162
|ecotoxicitate
|1163
|ecoturism
|1164
|ecstasy
|1165
|Ecuador
|1166
|Edam
|1167
|editabil
|1168
|ego
|1169
|ehehe
|1170
|ei aș
|1171
|ei bine
|1172
|ei na
|1173
|eject
|1174
|e-learning
|1175
|electrocasnice
|1176
|electronice
|1177
|elevă-model
|1178
|elev-model
|1179
|El Salvador/Salvador
|1180
|Elzevir
|1181
|emmental
|1182
|emoji
|1183
|emoticon
|1184
|empatiza (a ~)
|1185
|emulsifiant
|1186
|enclaviza (a ~)
|1187
|enclavizare
|1188
|enclavizat
|1189
|endecasilab1
|1190
|endo-exocrin
|1191
|endorfină
|1192
|enduro
|1193
|eneasilab1
|1194
|enter
|1195
|entertainment
|1196
|en-titre
|1197
|entopic1
|1198
|epistemic
|1199
|epitrahil
|1200
|erinie
|1201
|Eritreea
|1202
|escalada1 (a ~)
|1203
|escape-room
|1204
|espresor
|1205
|establishment
|1206
|estoniancă
|1207
|Eswatini
|1208
|eșalotă
|1209
|ete/iete
|1210
|ete fleoșc/iete fleoșc
|1211
|ete na/iete na
|1212
|eterat2
|1213
|ete scârț/iete scârț
|1214
|etete/ietete
|1215
|e-ticketing
|1216
|etilotest
|1217
|etiopiancă
|1218
|etnicitate
|1219
|etnobotanic2
|1220
|eubiotic
|1221
|eurobarometru
|1222
|eurobond
|1223
|eurodeputat
|1224
|eurodeputată
|1225
|eurojargon
|1226
|Europa
|1227
|europarlamentar
|1228
|europenism
|1229
|Europol
|1230
|eurosceptic
|1231
|euroscepticism
|1232
|eutrofizare
|1233
|eventual2
|1234
|evidențiator
|1235
|evreime
|1236
|ex ante
|1237
|excepția (cu ~)
|1238
|excepție (de ~)
|1239
|exegetă
|1240
|exempli gratia
|1241
|exemplu (de ~)
|1242
|exit
|1243
|exo-endocrin
|1244
|expat
|1245
|expatriat
|1246
|exploratoriu
|1247
|ex post
|1248
|expre
|1249
|expres2
|1250
|expressis verbis
|1251
|ex-sovietic
|1252
|extenso (in ~)
|1253
|externaliza (a ~)
|1254
|extracarpatic
|1255
|extracomunitar
|1256
|extracurricular
|1257
|extra-extrafin
|1258
|extraliterar
|1259
|extraopțiune
|1260
|extrareducere
|1261
|extremă dreapta/extremă stânga
|1262
|extremis (in ~)
|1263
|exuvie
|1264
|fabulatoriu
|1265
|1266
|facelift
|1267
|face to face
|1268
|facilitatoare
|1269
|facilitator
|1270
|facondă
|1271
|factual
|1272
|faeton1
|1273
|fain-frumos
|1274
|fake1
|1275
|fake2
|1276
|fake news
|1277
|falafel
|1278
|falimenta (a ~)
|1279
|fanfare (en ~)
|1280
|fantomatic2
|1281
|fapt (de ~)
|1282
|fapt (în ~)
|1283
|fashion
|1284
|fată-mare
|1285
|față cu
|1286
|favor
|1287
|faza (a ~)
|1288
|făloșenie
|1289
|fără de lege
|1290
|fără să
|1291
|FBI
|1292
|Fecioara1
|1293
|Fecioară
|1294
|fedeleș1
|1295
|fedeleșul
|1296
|feeling
|1297
|felisă
|1298
|fel (în ~ și chip)
|1299
|femeie-jandarm
|1300
|feminin2
|1301
|feng shui
|1302
|fenotipic
|1303
|ferească Dumnezeu
|1304
|ferească Sfântul
|1305
|ferfeniță1
|1306
|feri, Doamne
|1307
|fericire (din ~)
|1308
|ferit1
|1309
|ferodo
|1310
|feromon
|1311
|fertilizant
|1312
|fertilizator
|1313
|fețe-fețe
|1314
|fibroză
|1315
|ficțional
|1316
|fiecare cu fiecare
|1317
|fiecare în parte
|1318
|fiecare pe fiecare
|1319
|fie că
|1320
|fie că… ori
|1321
|fie că… sau
|1322
|fie-iertat
|1323
|Fierbinți-Târg
|1324
|fiert1
|1325
|figurat (la ~)
|1326
|fii-mea
|1327
|fii-sa
|1328
|fii-ta
|1329
|filmuleț
|1330
|filoenglez
|1331
|filofrancez
|1332
|filogerman
|1333
|filoromân
|1334
|filorus
|1335
|filoslav
|1336
|fi-miu
|1337
|financiar-bancar
|1338
|financiar-contabil
|1339
|finic1
|1340
|finic2
|1341
|finisatoare
|1342
|finisator1
|1343
|finisator2
|1344
|firmă-căpușă
|1345
|firmă (de ~)
|1346
|fiscal-contabil
|1347
|fiscalist
|1348
|fiscalistă
|1349
|fiscaliza (a ~)
|1350
|fiscalizabil
|1351
|fistichiu2
|1352
|fi-su
|1353
|fitofarmaceutic
|1354
|fitonutrient
|1355
|fitopatologic
|1356
|fi-tu
|1357
|fițe (de ~)
|1358
|fiu-meu
|1359
|fiu-său
|1360
|fiu-tău
|1361
|fix2
|1362
|fix3
|1363
|fixație
|1364
|fix (la ~)
|1365
|fizico-chimic
|1366
|Fiziologul
|1367
|flagrant1
|1368
|flaps
|1369
|flashmob
|1370
|flaut1
|1371
|fleașcă1
|1372
|flex
|1373
|flexa (a ~)
|1374
|flexare
|1375
|florar1
|1376
|floricele
|1377
|Floricica
|1378
|flower power
|1379
|flox
|1380
|fluent2
|1381
|fluture2
|1382
|flyer
|1383
|FMI
|1384
|foarte-foarte
|1385
|foc1
|1386
|focaccia
|1387
|focus
|1388
|focusa (a ~)
|1389
|focusare
|1390
|focus-grup
|1391
|foie-gras
|1392
|fojgăială
|1393
|folder
|1394
|follower
|1395
|fonematică
|1396
|fonemică
|1397
|forma (pro ~)
|1398
|formă-tip
|1399
|formularistic
|1400
|formularistică
|1401
|formular-tip
|1402
|forțos
|1403
|fost
|1404
|foto
|1405
|fotocopiere
|1406
|fotojurnalist
|1407
|fotojurnalistă
|1408
|fractare
|1409
|frame
|1410
|franc1
|1411
|franceză-română
|1412
|francezo-român2
|1413
|franciza (a ~)
|1414
|francofilie
|1415
|francofob
|1416
|francofobie
|1417
|franco-român
|1418
|Franklin
|1419
|frappé
|1420
|frastic
|1421
|frate1
|1422
|frate-miu
|1423
|frate-su
|1424
|frate-tu
|1425
|frăsuială
|1426
|frățâne-miu
|1427
|frățâne-su
|1428
|frățâne-tu
|1429
|frățioare
|1430
|frecventabil
|1431
|freelancer
|1432
|fresh1
|1433
|fresh2
|1434
|frontierist
|1435
|fructul-pasiunii
|1436
|frumos2
|1437
|frumosul (cu ~)
|1438
|fruntarii
|1439
|frunzar2
|1440
|fucsia2
|1441
|fuga
|1442
|fuga-fuga
|1443
|fuga-fuguța
|1444
|fugă (în ~)
|1445
|fugă (într-o ~)
|1446
|fugă (pe ~)
|1447
|fuguța
|1448
|full
|1449
|fumé
|1450
|fumegând
|1451
|fumigenă
|1452
|funcție (în ~ de)
|1453
|funcționabil
|1454
|funcționabilitate
|1455
|funcțional2
|1456
|fungic
|1457
|furăciune
|1458
|furiș (pe ~)
|1459
|furnizabil
|1460
|fușteică
|1461
|Gablonz
|1462
|galben-pai
|1463
|gallé
|1464
|Gallé
|1465
|gamer
|1466
|gardiancă
|1467
|gastro-esofagian
|1468
|gata-gata
|1469
|gay1
|1470
|gazetăriță
|1471
|gazpacho
|1472
|găletuță
|1473
|gălețică
|1474
|găta (a ~)
|1475
|găvozd
|1476
|gâtlegău
|1477
|geantă-plic
|1478
|gelaterie
|1479
|gemelipară2
|1480
|Gemeni
|1481
|general3
|1482
|general de brigadă
|1483
|general de flotilă aeriană
|1484
|generăleasă
|1485
|generic2
|1486
|genomic
|1487
|geolocalizare
|1488
|geopoliticiană
|1489
|georadar
|1490
|geostrategic
|1491
|germicidal
|1492
|gerontocratic
|1493
|gestațional
|1494
|gestă
|1495
|gestiona (a ~)
|1496
|gestionabil
|1497
|geto-dac
|1498
|geto-dacă
|1499
|ghenă
|1500
|Gherla
|1501
|Gilbert
|1502
|gin-rummy
|1503
|ginseng
|1504
|gips-carton
|1505
|glicemic
|1506
|glonț1
|1507
|glossy
|1508
|glotonim
|1509
|gloxinia
|1510
|glucidic
|1511
|glutamat
|1512
|gnoză
|1513
|go
|1514
|goalkeeper
|1515
|gofră
|1516
|gol-goluț
|1517
|Golgota
|1518
|golgotă
|1519
|gonartroză
|1520
|Gordiană (dinastie ~)
|1521
|gordian (vierme ~)
|1522
|gorgonzola
|1523
|gospel
|1524
|GPL
|1525
|Graham
|1526
|granda (di ~)
|1527
|grant
|1528
|grație a
|1529
|grav2
|1530
|grămadă1
|1531
|greșit
|1532
|greu2
|1533
|gruie
|1534
|grup-țintă
|1535
|guacamole
|1536
|guarani4
|1537
|guvernanță
|1538
|habarnist
|1539
|hacking
|1540
|hairstilist
|1541
|hairstilistă
|1542
|hairstyling
|1543
|hai sictir
|1544
|halal2
|1545
|haloimăs
|1546
|Hamburg
|1547
|hamburg
|1548
|handling
|1549
|hand-made
|1550
|handout
|1551
|Hanuka
|1552
|Hasdeu
|1553
|hashtag/haștag
|1554
|hașemit
|1555
|haute couture
|1556
|havan2
|1557
|Hawaii
|1558
|hălăduială
|1559
|hârtie copiativă
|1560
|hârțogăraie
|1561
|hârțogărie
|1562
|HBO
|1563
|heirupism
|1564
|hemolitic
|1565
|Henry
|1566
|hepatoprotector1
|1567
|hepatoprotector2
|1568
|heptatlonist
|1569
|heptatlonistă
|1570
|heptavalență
|1571
|hermeneut
|1572
|Hertz
|1573
|heterociclic
|1574
|hexavalență
|1575
|HG
|1576
|hialuronic
|1577
|hiatal
|1578
|hiatus
|1579
|Hidra
|1580
|hidroalcoolic
|1581
|hidrofor1
|1582
|hidroxiclorochină
|1583
|hi-fi
|1584
|high-class
|1585
|high definition
|1586
|hijab
|1587
|himalayan
|1588
|Himera
|1589
|hindi1
|1590
|hiper
|1591
|hiperactiv
|1592
|hiperclinică
|1593
|hiperimun
|1594
|hiperlink
|1595
|hipersonic
|1596
|hipertext1
|1597
|hipertext2
|1598
|hip-hop1
|1599
|hipnoterapie
|1600
|hipo1
|1601
|hipo2
|1602
|hipster
|1603
|hispanofob
|1604
|histopatologic
|1605
|hî! hî!
|1606
|hobanat
|1607
|hobbit
|1608
|hocheistă
|1609
|hodorogi2 (a se ~)
|1610
|holba2 (a se ~)
|1611
|hollywoodian
|1612
|Holocaustul
|1613
|holter
|1614
|home delivery
|1615
|homeschooling
|1616
|homeworking
|1617
|homo
|1618
|homofob
|1619
|homofobie
|1620
|Hong Kong
|1621
|hop-țop
|1622
|HoReCa
|1623
|horribile dictu
|1624
|horthist
|1625
|hostel
|1626
|hostess
|1627
|hotspot
|1628
|house1
|1629
|HR
|1630
|hub
|1631
|hunic
|1632
|husky
|1633
|hypermedia
|1634
|ia hai
|1635
|Iași
|1636
|ia te uită
|1637
|iati
|1638
|ia uite
|1639
|ia vezi
|1640
|IBAN
|1641
|iceberg
|1642
|ID
|1643
|id est
|1644
|idiș1
|1645
|ido1
|1646
|ieri-alaltăieri
|1647
|iernile
|1648
|igienico-sanitar
|1649
|igienizant1
|1650
|igienizant2
|1651
|ijița
|1652
|iliberal
|1653
|iliberalism
|1654
|ilocuționar
|1655
|imbricare
|1656
|imediat2
|1657
|imediat3
|1658
|imediat ce
|1659
|impacta (a ~)
|1660
|imperfectiv2
|1661
|impersonal2
|1662
|impostație
|1663
|impredictibil
|1664
|impredictibilitate
|1665
|impresară
|1666
|impresiune
|1667
|imunodeficiență
|1668
|imunodepresie
|1669
|imunodepresiv
|1670
|imunodeprimat
|1671
|imunogen
|1672
|inactiva (a ~)
|1673
|inanimat2
|1674
|inaparent
|1675
|inca
|1676
|incantatoriu
|1677
|Inchiziția
|1678
|incluziv
|1679
|indentare
|1680
|independentist
|1681
|indispensabiliza (a ~)
|1682
|indo-europenist
|1683
|indo-europenistă
|1684
|indrea
|1685
|indubitabil2
|1686
|inevitabil2
|1687
|inevitabil3
|1688
|infantiliza (a ~)
|1689
|infecționist
|1690
|inflamatoriu
|1691
|inflație record
|1692
|influencer
|1693
|info
|1694
|infochioșc
|1695
|infodemie
|1696
|infografic
|1697
|informatic
|1698
|informatiza (a ~)
|1699
|infractogen
|1700
|infralegal
|1701
|infrapaginal
|1702
|infringement
|1703
|inițializa (a ~)
|1704
|injectomat
|1705
|inoperabil
|1706
|inovativ
|1707
|inox1
|1708
|inseparabilitate
|1709
|inspirațional
|1710
|instituțional
|1711
|insulinodependent
|1712
|integrator1
|1713
|intenția (cu ~)
|1714
|interacție
|1715
|interacționa (a ~)
|1716
|interbancar
|1717
|interbelic2
|1718
|interbibliotecar
|1719
|interbiblioteci
|1720
|interclinic
|1721
|interconector
|1722
|interconfesional
|1723
|interetnic
|1724
|interferon
|1725
|interfon
|1726
|interfrastic
|1727
|intergenerațional
|1728
|intermodal
|1729
|internaliza (a ~)
|1730
|internațional2
|1731
|internship
|1732
|interoperabil
|1733
|interpersonal
|1734
|interprofesional
|1735
|interreligios
|1736
|intersectorial
|1737
|intertextual
|1738
|intervențional
|1739
|intervievat
|1740
|intestato (ab ~)
|1741
|intrabancar
|1742
|intradermic
|1743
|intradomiciliar
|1744
|intrajudețean
|1745
|intranet
|1746
|intraoperator
|1747
|intraspitalicesc
|1748
|inuit
|1749
|invaziv
|1750
|investițional
|1751
|involua (a ~)
|1752
|Iom Kipur
|1753
|Ion/Ion
|1754
|ionic3
|1755
|iPad
|1756
|iPhone
|1757
|ipochimen
|1758
|iPod
|1759
|ipohondriac
|1760
|irakiancă
|1761
|iraniancă
|1762
|irelevanță
|1763
|irepetabil
|1764
|Irozii
|1765
|isihast
|1766
|islamofob
|1767
|ism
|1768
|ispas
|1769
|Israel
|1770
|israeliancă
|1771
|Istanbul
|1772
|istriot
|1773
|IT
|1774
|italienistică
|1775
|itera (a ~)
|1776
|IT-ist
|1777
|ITP
|1778
|iu1
|1779
|iudeo-creștin
|1780
|iute-iute
|1781
|ivorian
|1782
|ivrit1
|1783
|izoletă
|1784
|izopren2
|1785
|izopropanol
|1786
|izopropilic
|1787
|Izvorul Tămăduirii
|1788
|îmbibație
|1789
|împotriva-
|1790
|împuia2 (a se ~)
|1791
|înaintea-
|1792
|Înaltpreasfinția Ta/Sa/Voastră
|1793
|Înaltpreasfințiile Lor
|1794
|Înaltpreasfințiile Voastre
|1795
|în cât1
|1796
|în cât2
|1797
|încât să
|1798
|în ceea ce privește
|1799
|în ce privește
|1800
|încet3
|1801
|încetinitorul (cu ~)
|1802
|încet-încetișor
|1803
|încetul (cu ~)
|1804
|-închis
|1805
|încolți1 (a ~)
|1806
|îndelung2
|1807
|îndrea
|1808
|înflori1 (a ~)
|1809
|înfocat
|1810
|Înghețat (Oceanul ~ de Nord)
|1811
|înnopta2 (a se ~)
|1812
|în primul rând
|1813
|înspuma2 (a ~)
|1814
|întâi-stătător
|1815
|întâmplător
|1816
|întovărăși2 (a se ~)
|1817
|într-acei
|1818
|într-aceia
|1819
|într-acele
|1820
|într-acelea
|1821
|într-acestea1
|1822
|într-acestea2
|1823
|într-acești
|1824
|într-aceștia
|1825
|într-adevăr
|1826
|într-adins
|1827
|într-alt
|1828
|într-altă
|1829
|într-altele1
|1830
|într-alți
|1831
|într-atâte
|1832
|într-atâtea
|1833
|într-atâți
|1834
|într-atâția
|1835
|întreg2
|1836
|întreg3
|1837
|întreit2
|1838
|într-însa
|1839
|într-însele
|1840
|într-însul
|1841
|într-înșii
|1842
|întuneca2 (a se ~)
|1843
|înverzi2 (a ~)
|1844
|învinuit
|1845
|înzorzonat
|1846
|jambon1
|1847
|jamon
|1848
|jam-session
|1849
|jandarmeriță
|1850
|jazzman
|1851
|jena2 (a se ~)
|1852
|jerse
|1853
|jeun (à ~)
|1854
|jihad
|1855
|jihadism
|1856
|jihadist
|1857
|joi1
|1858
|joile
|1859
|joint
|1860
|jojoba
|1861
|joystick
|1862
|juca2 (a se ~)
|1863
|juice
|1864
|juisoare
|1865
|Jumătate-de-Om-Călare-pe-Jumătate-de-Iepure-Șchiop
|1866
|Jupiter1
|1867
|Jupiter2
|1868
|k2
|1869
|kabuki1
|1870
|kabuki2
|1871
|kaghebist
|1872
|Kalașnikov
|1873
|kamikaze1
|1874
|kamikaze2
|1875
|karaoke
|1876
|karateka
|1877
|karmic
|1878
|KGB
|1879
|kickboxing
|1880
|kippa
|1881
|kitschos
|1882
|kung-fu
|1883
|Kurzarbeit
|1884
|labiolectură
|1885
|Lambert
|1886
|la naiba
|1887
|landler
|1888
|langoș
|1889
|langustină
|1890
|lapită
|1891
|larg2
|1892
|larghetto2
|1893
|largo2
|1894
|lasagna
|1895
|lasă-mă-să-te-las
|1896
|laticifer1
|1897
|latinoromanic
|1898
|lavaj
|1899
|leadership
|1900
|legato2
|1901
|legistică
|1902
|Lehliu-Gară
|1903
|Leroy Merlin
|1904
|letalitate
|1905
|letonă
|1906
|letric
|1907
|lettre (avant la ~)
|1908
|Leu
|1909
|Leul
|1910
|leu-paraleu
|1911
|LGBT
|1912
|liberal-democrat
|1913
|libertă
|1914
|lideră
|1915
|light
|1916
|light design
|1917
|like
|1918
|limbă de mare
|1919
|limetă
|1920
|limitator1
|1921
|lin2
|1922
|liniștit1
|1923
|liniștit2
|1924
|liposucție
|1925
|liștav1
|1926
|literă-consoană
|1927
|literă-suport
|1928
|literă-vocală
|1929
|litiazic
|1930
|lituaniancă
|1931
|liude1
|1932
|livratoare
|1933
|livrator
|1934
|lobbist
|1935
|locațiune
|1936
|lockdown
|1937
|lockout
|1938
|locutoare
|1939
|loga (a se ~)
|1940
|logic2
|1941
|logostea
|1942
|Lombardia
|1943
|loser
|1944
|lounge
|1945
|low cost
|1946
|lua aminte (a ~)
|1947
|lua cunoștință (a ~)
|1948
|lua din loc (a o ~)
|1949
|lua la rost (a ~)
|1950
|lua la sănătoasa (a o ~)
|1951
|lua peste picior (a ~)
|1952
|luare
|1953
|luare la cunoștință
|1954
|Luceafărul-de-Dimineață
|1955
|lucky loser
|1956
|Lugol
|1957
|lulea1
|1958
|Luminările Voastre
|1959
|Luna
|1960
|lungancă
|1961
|luni1
|1962
|lunile
|1963
|maastrichtian1
|1964
|maastrichtian2
|1965
|macadamia
|1966
|macao
|1967
|macetă
|1968
|Mach
|1969
|machedon
|1970
|macro1
|1971
|macro2
|1972
|macrocomandă
|1973
|madlenă
|1974
|magazinaș
|1975
|magenta
|1976
|Magenta
|1977
|1978
|mai mult ca sigur
|1979
|mainstream
|1980
|Majestatea Sa Custodele Coroanei României
|1981
|Majestatea Sa Regele
|1982
|Majestatea Sa Regina
|1983
|maladaptativ
|1984
|Malaezia (Peninsula ~)
|1985
|Malaya
|1986
|Malaysia
|1987
|malformat
|1988
|malnutrit
|1989
|mama-natură
|1990
|mamă1
|1991
|mamă-mamă
|1992
|manageră
|1993
|manageria (a ~)
|1994
|manageriere
|1995
|mandarină2
|1996
|manelă
|1997
|manelist
|1998
|manelistă
|1999
|maneliza (a ~)
|2000
|mangaliot
|2001
|mapare
|2002
|Marea Britanie
|2003
|marginalitate
|2004
|marian
|2005
|marimbă
|2006
|marker2
|2007
|Maroc
|2008
|marsupial1
|2009
|marsupial2
|2010
|martini
|2011
|marți1
|2012
|marțile
|2013
|mascara1
|2014
|mascarpone
|2015
|mascat
|2016
|mască1
|2017
|masifica (a ~)
|2018
|mass-start
|2019
|masterclass
|2020
|master-plan
|2021
|mastoid2
|2022
|mate-info
|2023
|materno-fetal
|2024
|matinal2
|2025
|maturiza (a se ~)
|2026
|mauritanian
|2027
|maximalist
|2028
|Maxwell
|2029
|mayaș
|2030
|măciucă1
|2031
|măiculiță1
|2032
|măi să fie
|2033
|mămic
|2034
|mănunchi1
|2035
|măr1
|2036
|mărgărit2
|2037
|mărit1
|2038
|măsură (pe ~)
|2039
|mâncate (pe ~)
|2040
|medium
|2041
|Meduza
|2042
|megadiversitate
|2043
|megapixel
|2044
|memă
|2045
|mental1
|2046
|mentenanță
|2047
|mentorat
|2048
|meritocrație
|2049
|merțan
|2050
|metadată
|2051
|metanoia
|2052
|metonomază
|2053
|mică de ceas (într-o ~)
|2054
|mică de ceas (pe ~)
|2055
|mic-dejun
|2056
|micelar
|2057
|micro1
|2058
|microcipa (a ~)
|2059
|microfotoradiografie
|2060
|microîntreprindere
|2061
|micronutrient
|2062
|microplastic1
|2063
|microplastic2
|2064
|microradiofotografie
|2065
|Miercurea-Ciuc
|2066
|miercuri1
|2067
|miercurile
|2068
|mijloc (de ~)
|2069
|mijloc de transport
|2070
|mijloc (în ~)
|2071
|mijloc (la ~)
|2072
|mijlocul (din ~)
|2073
|mijlocul (în ~)
|2074
|mijlocul (prin ~)
|2075
|milenial
|2076
|milkshake
|2077
|mimico-gestual
|2078
|minibar
|2079
|minicalculator
|2080
|minifocar
|2081
|minifotbal
|2082
|miniinvaziv
|2083
|minilaborator
|2084
|minimalism
|2085
|minimalist
|2086
|minimis (ajutor de ~)
|2087
|minimiza (a ~)
|2088
|minimum1
|2089
|minirobot
|2090
|miniserial
|2091
|miniserie
|2092
|ministeriabilă
|2093
|ministrant
|2094
|ministră
|2095
|mintal1
|2096
|mira2 (a se ~)
|2097
|miuță
|2098
|mix
|2099
|mobil3
|2100
|moca1
|2101
|modală
|2102
|modaliza (a ~)
|2103
|modelabil
|2104
|Moldova
|2105
|Moldova Nouă
|2106
|moment (de ~)
|2107
|momentul (în ~)
|2108
|monogliceridă
|2109
|mononuclear
|2110
|monostrat
|2111
|monovalență
|2112
|Monsenior
|2113
|monstru1
|2114
|montagnes russes
|2115
|monteur
|2116
|monteuză
|2117
|morfism
|2118
|moș-ajun
|2119
|Moș Crăciun
|2120
|Moș Ene
|2121
|motiv2 (pe ~ că)
|2122
|motiv3 (pe ~ de)
|2123
|motocoasă
|2124
|motric
|2125
|mountain bike
|2126
|multietnic
|2127
|multifamilial
|2128
|multigenerațional
|2129
|multilateral2
|2130
|multinațională
|2131
|multiplex2
|2132
|multirezistent
|2133
|multisistem
|2134
|mult și bine
|2135
|mulțumită a
|2136
|mulțumitor2
|2137
|Muntenegru
|2138
|must1
|2139
|mustață (la ~)
|2140
|mutagen
|2141
|Myanmar
|2142
|n3
|2143
|naht
|2144
|naiba (la ~)
|2145
|na-na
|2146
|nani2
|2147
|nanometru
|2148
|nanoparticulă
|2149
|narativ2
|2150
|narcotraficant
|2151
|nașpa
|2152
|nație
|2153
|național-liberal
|2154
|navă-școală
|2155
|nătăfleață
|2156
|neaglomerare
|2157
|neagreat
|2158
|neanderthalian
|2159
|neatrăgător
|2160
|nebulizare
|2161
|nebulizator
|2162
|necomercial
|2163
|necondiționat2
|2164
|neconform
|2165
|neconsemnare
|2166
|neconstituționalitate
|2167
|necroptic
|2168
|nectarin
|2169
|nectarină
|2170
|necum să
|2171
|Necuratul
|2172
|necuvenit
|2173
|nediagnosticat
|2174
|nediscriminatoriu
|2175
|nedumerit
|2176
|nefinalizat
|2177
|nefrecventabil
|2178
|nefritic2
|2179
|nefuncționare
|2180
|negativa (a se ~)
|2181
|Negrești-Oaș
|2182
|negru (la ~)
|2183
|neimplementare
|2184
|neîncălzit
|2185
|neîndestulare
|2186
|neletal
|2187
|neluare
|2188
|nemedical
|2189
|nemeean
|2190
|neneacă1
|2191
|nenecesar
|2192
|nenegociabil
|2193
|nenică
|2194
|neniță2
|2195
|nen-su/nen-tu
|2196
|neo
|2197
|neodihnă
|2198
|neologie
|2199
|neomarxism
|2200
|neomarxist
|2201
|neonatal
|2202
|neonatologie
|2203
|neotestamentar
|2204
|neparlamentar
|2205
|neprietenește
|2206
|neprofesional
|2207
|neprofesionalism
|2208
|nerelevant
|2209
|nerespectare
|2210
|nerezident
|2211
|nespecific
|2212
|nespus2
|2213
|nestresant
|2214
|nesubtipat
|2215
|net2
|2216
|netratabil
|2217
|network
|2218
|networking
|2219
|neuroanestezie
|2220
|neuronal
|2221
|neuronavigație
|2222
|neuropsihic
|2223
|neuroștiință
|2224
|neutralizator1
|2225
|neutralizator2
|2226
|newsletter
|2227
|new wave
|2228
|next
|2229
|Nicaragua
|2230
|nici măcar
|2231
|nici o2
|2232
|niciun chip (în ~)
|2233
|nimeni2
|2234
|nimica
|2235
|nimic (de ~)
|2236
|ningău1
|2237
|Nirvana
|2238
|nit2
|2239
|nițel2
|2240
|nițeluș2
|2241
|noaptea
|2242
|noapte bună
|2243
|no comment
|2244
|no-deal
|2245
|nonasertiv
|2246
|nonbinar
|2247
|noncontact
|2248
|nonesențial
|2249
|nonformal
|2250
|noninvaziv
|2251
|nonrăspuns
|2252
|non-UE
|2253
|nonverbal
|2254
|nopțile
|2255
|nord – nord-estic
|2256
|nord – nord-vestic
|2257
|nord-african
|2258
|nord-africancă
|2259
|Nord-Est
|2260
|Nord-Vest
|2261
|normalitate
|2262
|nosocomial
|2263
|nouă1
|2264
|nouă-metri
|2265
|novecento
|2266
|nowcasting
|2267
|nț
|2268
|nu…, ci
|2269
|nucleosol
|2270
|nucleotidă
|2271
|nu cumva
|2272
|number one1
|2273
|number one2
|2274
|nume predicativ
|2275
|numerologic
|2276
|numerologie
|2277
|numerus clausus
|2278
|numit
|2279
|nu numai…, ci…
|2280
|nu numai…, dar și…
|2281
|nu numai că…, ci…
|2282
|nu numai că…, dar și…
|2283
|NUP
|2284
|Nürnberg
|2285
|nu știu care1
|2286
|nu știu care2
|2287
|nu știu când
|2288
|nu știu cât1
|2289
|nu știu cât2
|2290
|nu știu cât3
|2291
|nu știu câtă
|2292
|nu știu câte1
|2293
|nu știu câte2
|2294
|nu știu câți1
|2295
|nu știu câți2
|2296
|nu știu ce3
|2297
|nu știu cine2
|2298
|nu știu cum
|2299
|nu știu unde
|2300
|nutrient
|2301
|nu zău
|2302
|oală sub presiune
|2303
|oarze
|2304
|oboi2
|2305
|obrăznici2 (a se ~)
|2306
|observațional
|2307
|oceriza (a ~)
|2308
|ocerizare
|2309
|ochi3
|2310
|ochi de pisică
|2311
|ochiometric1
|2312
|ochiometric2
|2313
|Ocna Mureș
|2314
|dată2
|2315
|dată3
|2316
|dată4
|2317
|Odiseea
|2318
|odovanie
|2319
|oedipian
|2320
|Oersted
|2321
|office
|2322
|off-label
|2323
|offline3
|2324
|off-road
|2325
|offshore
|2326
|off-the-record
|2327
|Ohm
|2328
|OK2
|2329
|olăreasă
|2330
|oleofob
|2331
|olonomie
|2332
|omnes (erga ~)
|2333
|omofon2
|2334
|OMS
|2335
|on
|2336
|onicomicoză
|2337
|online3
|2338
|open space1
|2339
|open space2
|2340
|operator1
|2341
|operaționaliza (a ~)
|2342
|operaționalizare
|2343
|operațiune
|2344
|opinti (a se ~)
|2345
|opioid
|2346
|optant
|2347
|optativ-condițional1
|2348
|optativ-condițional2
|2349
|optim2
|2350
|optometric
|2351
|opus1
|2352
|opus2
|2353
|oralo-maxilo-facial
|2354
|oraș-martir
|2355
|orceag2
|2356
|orchestratoare
|2357
|ordalițiu
|2358
|oregano
|2359
|orfevru
|2360
|organizator2
|2361
|organizațional
|2362
|ori…, ori
|2363
|orizontală
|2364
|orteză
|2365
|ortodont
|2366
|ortodontic
|2367
|orz3
|2368
|oscilobatant
|2369
|ostiliza (a ~)
|2370
|otic1
|2371
|ottocento
|2372
|OUG
|2373
|outdoor1
|2374
|outdoor2
|2375
|outfit
|2376
|outlet
|2377
|paella
|2378
|paintball
|2379
|pair (au ~)
|2380
|Palas Atena
|2381
|palatin2
|2382
|palatină
|2383
|palestiniancă
|2384
|palet
|2385
|palia (a~)
|2386
|paliație
|2387
|palpebral
|2388
|pam-pam
|2389
|pane2
|2390
|pantofar2
|2391
|papesă
|2392
|Papua-Noua Guinee
|2393
|parafarmacie
|2394
|Paraguay
|2395
|parcă (de ~)
|2396
|pardonabil
|2397
|parenting
|2398
|paricopitat1
|2399
|parodontal
|2400
|parte (în ~)
|2401
|parte (într-o ~)
|2402
|partidă2
|2403
|pasatoare
|2404
|pasator
|2405
|pas cu pas
|2406
|pas-de-deux
|2407
|passant (en ~)
|2408
|password
|2409
|pastoral2
|2410
|pastorație
|2411
|Paștele Blajinilor
|2412
|patofiziologie
|2413
|patogen2
|2414
|patogeneză
|2415
|patrihoață
|2416
|patrihoț
|2417
|patru1
|2418
|pattern
|2419
|pavilionar
|2420
|pavlovian
|2421
|paypoint
|2422
|păcate (din ~)
|2423
|păcatele mele
|2424
|păcănele
|2425
|părea2 (a se ~)
|2426
|părțile (din ~)
|2427
|părțile (în toate ~)
|2428
|până după
|2429
|până în
|2430
|până pe
|2431
|până pe după
|2432
|până pe la
|2433
|până pe sub
|2434
|până și
|2435
|PC
|2436
|PCR1
|2437
|PCR2
|2438
|2439
|PDG
|2440
|pecan
|2441
|pecorino
|2442
|pedes (per ~)
|2443
|pedodonție
|2444
|peeling
|2445
|peer-review
|2446
|pe la
|2447
|peleți
|2448
|penal2
|2449
|penalizator
|2450
|penelist
|2451
|pensionabil
|2452
|pentavalență
|2453
|penthouse
|2454
|pepene-galben
|2455
|pepene-roșu/pepene-verde
|2456
|Pepsi-Cola
|2457
|perfecționism
|2458
|performance
|2459
|periculos2
|2460
|periocular
|2461
|perioral
|2462
|permafrost
|2463
|permeabiliza (a ~)
|2464
|permeabilizare
|2465
|personal2
|2466
|personam (in ~)
|2467
|Peru
|2468
|Pesach
|2469
|pesedist
|2470
|pesto
|2471
|Pești
|2472
|PET
|2473
|petent
|2474
|petentă
|2475
|petită
|2476
|Petroșani
|2477
|pe vrute, pe nevrute
|2478
|PFA
|2479
|pH
|2480
|phishing
|2481
|Phoenix (Pasărea ~)
|2482
|pi1
|2483
|Piatra-Neamț
|2484
|Piatra-Olt
|2485
|PIB
|2486
|pica (în ~)
|2487
|pică1
|2488
|pichetar
|2489
|picioare (în ~)
|2490
|picioare (pe ~)
|2491
|piciorong
|2492
|picior (pe ~)
|2493
|picior (pe ~ de plecare)
|2494
|picurător
|2495
|pied (en ~)
|2496
|piercing
|2497
|piesuliță
|2498
|pietonal
|2499
|pietonaliza (a ~)
|2500
|piloric
|2501
|PIN
|2502
|pipăite (pe ~)
|2503
|pita
|2504
|pitbull
|2505
|pițipoancă
|2506
|pixel
|2507
|pizzer
|2508
|placul (pe ~)
|2509
|play
|2510
|playlist
|2511
|play-off
|2512
|play-out
|2513
|playstation
|2514
|plăcea2 (a-i ~)
|2515
|plin (din ~)
|2516
|plus (în ~)
|2517
|PMR
|2518
|pneumocit
|2519
|pneumoftiziologie
|2520
|poate
|2521
|poate-poate
|2522
|podcast
|2523
|podiatră
|2524
|podiatric
|2525
|podiatrie
|2526
|podiatru
|2527
|policarbonat
|2528
|polichistic
|2529
|poligraf1
|2530
|polimat
|2531
|polimată
|2532
|polinesaturat
|2533
|poliș
|2534
|Politehnica
|2535
|politic2
|2536
|politraumă
|2537
|poluant2
|2538
|pomelo
|2539
|pomeni2 (a se ~)
|2540
|pompieristic2
|2541
|pontaj
|2542
|Popești-Leordeni
|2543
|poponar
|2544
|populațional
|2545
|porcușor-de-Guineea
|2546
|port1
|2547
|porta (a ~)
|2548
|portaj
|2549
|portîncărcător
|2550
|Portland
|2551
|Porto
|2552
|portstindard1
|2553
|portstindard2
|2554
|POS
|2555
|pospolit
|2556
|postac
|2557
|postacă
|2558
|postacut
|2559
|postadopție
|2560
|postare
|2561
|post-Brexit
|2562
|post-cheie
|2563
|postcriză
|2564
|postexternare
|2565
|postgust
|2566
|postinfecțios
|2567
|postintervenție
|2568
|postmeridian2
|2569
|postmodern
|2570
|postoperator1
|2571
|postoperator2
|2572
|postpandemie
|2573
|postprocesare
|2574
|postsovietic
|2575
|posttranzacție
|2576
|postvaccinal
|2577
|poș
|2578
|potențiator
|2579
|potrivă (pe ~)
|2580
|potrivit1
|2581
|pozar
|2582
|pozitiva (a se ~)
|2583
|P.P.S.
|2584
|PR
|2585
|practic2
|2586
|practica2
|2587
|prăznicar
|2588
|Preacucernicia Sa
|2589
|Preacucernicia Voastră
|2590
|Preacuvioșiile Lor
|2591
|Preafericirea Sa
|2592
|Preafericirea Voastră
|2593
|Preafericirile Lor
|2594
|Preafericirile Voastre
|2595
|preajma- (din ~)
|2596
|preajma- (în ~)
|2597
|preajma- (prin ~)
|2598
|preajmă (de prin ~)
|2599
|preajmă (din ~)
|2600
|prebiotic1
|2601
|prebiotic2
|2602
|precampanie
|2603
|precedent (fără ~)
|2604
|precoace (a ~)
|2605
|precolaps
|2606
|precomptare
|2607
|predicativă
|2608
|predicativă suplimentară
|2609
|predicativ suplimentar
|2610
|predictibil
|2611
|predictibilitate
|2612
|predictiv
|2613
|preemptor
|2614
|preepidemic
|2615
|prefectă
|2616
|prefierbe (a ~)
|2617
|prefinanța (a ~)
|2618
|prematur2
|2619
|premium
|2620
|preocupa2 (a se ~)
|2621
|preoperator1
|2622
|preoperator2
|2623
|preoperatoriu2
|2624
|preparatoriu
|2625
|prepay
|2626
|preplăti (a ~)
|2627
|preprăji (a ~)
|2628
|preprimar
|2629
|preprint
|2630
|prescrie2 (a se ~)
|2631
|prescriptiv
|2632
|prescriptivism
|2633
|prescriptor
|2634
|prespitalicesc
|2635
|prestator
|2636
|prestidigitatoare
|2637
|presto2
|2638
|presură1
|2639
|preuniversitar2
|2640
|prevenibil
|2641
|preventiv2
|2642
|pricina (din ~)
|2643
|pricină (din ~ că)
|2644
|pricină (din ~ de)
|2645
|prima dată
|2646
|prim-amorez
|2647
|prima oară
|2648
|primă doamnă
|2649
|primăvara
|2650
|prim ministru
|2651
|prim ordin (de ~)
|2652
|prim plan
|2653
|prim rang (de ~)
|2654
|prinde2 (a se ~)
|2655
|prinde3 (a se ~)
|2656
|printr-a
|2657
|printr-acea
|2658
|printr-aceasta
|2659
|printr-această
|2660
|printr-aceea
|2661
|printr-acei
|2662
|printr-aceia
|2663
|printr-acel
|2664
|printr-acela
|2665
|printr-acele
|2666
|printr-acelea
|2667
|printr-acest
|2668
|printr-acesta
|2669
|printr-aceste
|2670
|printr-acestea
|2671
|printr-acești
|2672
|printr-aceștia
|2673
|printr-ai
|2674
|printr-al
|2675
|printr-ale
|2676
|printr-alt
|2677
|printr-alta
|2678
|printr-altă
|2679
|printr-alte
|2680
|printr-altele
|2681
|printr-altul
|2682
|printr-alți
|2683
|printr-alții
|2684
|printr-atât1
|2685
|printr-atât2
|2686
|printr-atâta
|2687
|printr-atâtă
|2688
|printr-atâte
|2689
|printr-atâtea
|2690
|printr-atâți
|2691
|printr-atâția
|2692
|printr-una
|2693
|printr-unele
|2694
|printr-unii
|2695
|printr-unul
|2696
|prioritiza (a ~)
|2697
|prisos (de ~)
|2698
|privat2
|2699
|privitor la
|2700
|pro1
|2701
|proactiv
|2702
|proaspăt2
|2703
|proastă dispoziție
|2704
|probiotic1
|2705
|probiotic2
|2706
|problematizant
|2707
|procedura (a ~)
|2708
|proceduriza (a ~)
|2709
|procesat
|2710
|procesator1
|2711
|procesator2
|2712
|procrastinare
|2713
|procuroare
|2714
|Procust
|2715
|prodecană
|2716
|prodemocrație
|2717
|proeuropean
|2718
|prof
|2719
|profă
|2720
|profesională
|2721
|profiler
|2722
|profir2
|2723
|profitabilitate
|2724
|profund2
|2725
|proiect-pilot
|2726
|promo
|2727
|prorată
|2728
|prosciuto
|2729
|prosecțional
|2730
|prost crescut
|2731
|prostdispune (a ~)
|2732
|prost gust
|2733
|protetician
|2734
|proteticiană
|2735
|pro-UE
|2736
|prozastic
|2737
|prudențial
|2738
|prudențialitate
|2739
|prunișoară
|2740
|Prusică
|2741
|P.S.
|2742
|psihic2
|2743
|psihometric
|2744
|psihoterapeutic
|2745
|psihotic
|2746
|public2
|2747
|public (în ~)
|2748
|public-țintă
|2749
|PUD
|2750
|pufarin
|2751
|pufoșenie
|2752
|PUG
|2753
|pugilistă
|2754
|pulan
|2755
|pulpiță
|2756
|pulsoximetru
|2757
|puncte-puncte
|2758
|punct și virgulă
|2759
|pune de mămăligă (a o ~)
|2760
|puriu
|2761
|pursuit
|2762
|pușcă1
|2763
|putirință
|2764
|putred2
|2765
|PUZ
|2766
|QR
|2767
|quakeră
|2768
|quiche lorraine
|2769
|quinoa
|2770
|Quintilian/Quintilianus
|2771
|Quisling
|2772
|Rac
|2773
|Racul
|2774
|radio1
|2775
|radiodifuzor
|2776
|radioreporteră
|2777
|rafting
|2778
|ragu
|2779
|ramazanlâc
|2780
|rapandulă
|2781
|rapid2
|2782
|raportabil
|2783
|raport (în ~ cu)
|2784
|rasol1
|2785
|ratan
|2786
|rată record
|2787
|raw
|2788
|raw-vegan
|2789
|răpciugă
|2790
|răsalaltăieri-dimineață
|2791
|răsalaltăieri după-amiază
|2792
|răsalaltăieri după-masă
|2793
|răsalaltăieri-noapte
|2794
|răsalaltăieri-seară
|2795
|răsalaltăseară
|2796
|răspoimâine-dimineață
|2797
|răspoimâine după-amiază
|2798
|răspoimâine după-masă
|2799
|răspoimâine-noapte
|2800
|răvășitor
|2801
|Războiul Rece
|2802
|Râmnicu Sărat
|2803
|Râmnicu Vâlcea
|2804
|rânduri-rânduri
|2805
|râsuʼ-plânsuʼ (de ~)
|2806
|râura2 (a ~)
|2807
|râuri-râuri
|2808
|RCA
|2809
|RDG
|2810
|rea-credință (de ~)
|2811
|real estate
|2812
|reality-show
|2813
|realoca (a ~)
|2814
|rebrandui (a ~)
|2815
|recoltor
|2816
|recombinant
|2817
|reconstructiv
|2818
|recontamina (a ~)
|2819
|recredibiliza (a ~)
|2820
|recrutoare
|2821
|recrutor
|2822
|rectoră
|2823
|recycle bin
|2824
|redegist
|2825
|redirecționa (a ~)
|2826
|reeșalonare
|2827
|refegist
|2828
|refinanța (a ~)
|2829
|reflexiv2
|2830
|refractiv
|2831
|refresh
|2832
|Regatul Unit
|2833
|regăsibil
|2834
|Regina-mamă
|2835
|Regio
|2836
|regretabil2
|2837
|Reich
|2838
|reinfecție
|2839
|reinstaurare
|2840
|reinterpretare
|2841
|reinventa (a ~)
|2842
|rejecta (a ~)
|2843
|relatinizare
|2844
|relativ la
|2845
|relatoare
|2846
|relator
|2847
|relaxat1
|2848
|relaxat2
|2849
|reloca (a ~)
|2850
|remaieur
|2851
|remă
|2852
|remedial
|2853
|remi
|2854
|rem (in ~)
|2855
|remodela (a ~)
|2856
|remoulade
|2857
|renet1
|2858
|reordona1 (a ~)
|2859
|reparativ
|2860
|repede-repede
|2861
|repede-repejor
|2862
|repelent1
|2863
|repelent2
|2864
|repertoar
|2865
|repetitiv
|2866
|replica (a se ~)
|2867
|replicare
|2868
|reporni (a ~)
|2869
|reporteriță
|2870
|repoziționa (a ~)
|2871
|reptilian
|2872
|reromanizare
|2873
|resemna (a ~)
|2874
|resetare
|2875
|respirator2
|2876
|respiratoriu
|2877
|respondent
|2878
|respondentă
|2879
|responsabilizare
|2880
|restart
|2881
|restarta (a ~)
|2882
|Restaurația
|2883
|restricționa (a ~)
|2884
|retail
|2885
|retailer
|2886
|retesta (a ~)
|2887
|retinian
|2888
|retriever
|2889
|retropoziție
|2890
|retroversie
|2891
|retrovizoare
|2892
|reumatoid
|2893
|Réunion
|2894
|reutiliza (a ~)
|2895
|reutilizabil
|2896
|revărsa2 (a se ~ )
|2897
|review
|2898
|revizita (a ~)
|2899
|rezilient
|2900
|rezoluțiune
|2901
|rezolvitor
|2902
|RFG
|2903
|ricotta
|2904
|rigips
|2905
|Rigips
|2906
|Rimmel
|2907
|rinoree
|2908
|ritos1
|2909
|RMN
|2910
|rocaille1
|2911
|rockeriță
|2912
|ROL
|2913
|roller-coaster
|2914
|roman-document
|2915
|roman-fluviu
|2916
|romani
|2917
|românește2
|2918
|român-francez
|2919
|România
|2920
|româno-american1
|2921
|româno-american2
|2922
|româno-americancă
|2923
|românofob
|2924
|româno-francez
|2925
|RON
|2926
|roquefort
|2927
|roș-albaștri
|2928
|rotavirus
|2929
|rotopercutor
|2930
|router
|2931
|rozaliu
|2932
|roz-bombon
|2933
|rucola
|2934
|rugbistă
|2935
|rupe gâtul (a-și ~)
|2936
|rural2
|2937
|ruso – nord-coreean
|2938
|rusofob
|2939
|Rutherford
|2940
|Rwanda
|2941
|sabreră
|2942
|sadomaso
|2943
|sadomasochism
|2944
|sadomasochist
|2945
|safe
|2946
|Sahel
|2947
|sambo2
|2948
|sami1
|2949
|sami2
|2950
|Samoa
|2951
|samsareală
|2952
|Sanctitățile Lor
|2953
|Sanctitățile Voastre
|2954
|sancționator
|2955
|sanitar-veterinar
|2956
|sanitație
|2957
|San-Marina
|2958
|San Marino
|2959
|sarcoptic
|2960
|SARS
|2961
|satelitar
|2962
|Satulung
|2963
|Satu Lung
|2964
|Satu Mare
|2965
|sau…, sau
|2966
|să1
|2967
|să2
|2968
|sănătos2
|2969
|Săptămâna Mare
|2970
|săpunar3
|2971
|sărăcană
|2972
|sâmbetele
|2973
|Sângeorgiu de Pădure
|2974
|Sângeorz-Băi
|2975
|Sânnicolau Mare
|2976
|Sântana
|2977
|Sântă Măria
|2978
|Sântămăria Orlea
|2979
|sârbocroat
|2980
|sârbocroată
|2981
|scaner
|2982
|scăpăta1 (a ~)
|2983
|scârț, Marițo
|2984
|scârța-scârța1
|2985
|scenarită
|2986
|Schengen
|2987
|schiabil
|2988
|schiatlon
|2989
|schiatlonist
|2990
|scientometric
|2991
|scientometrie
|2992
|scleră
|2993
|scopul (în ~)
|2994
|Scorpion
|2995
|Scorpionul
|2996
|scos-apropiat
|2997
|scotch2
|2998
|screen
|2999
|screening
|3000
|script
|3001
|seamă (de ~)
|3002
|seara
|3003
|search
|3004
|sechelar
|3005
|secondhand2
|3006
|sectorial
|3007
|secvențiere
|3008
|seicento
|3009
|Seim
|3010
|selfie
|3011
|semicursieră
|3012
|semimaraton
|3013
|sensei
|3014
|seppuku
|3015
|septenal2
|3016
|septenar2
|3017
|septilion
|3018
|Sequoiah
|3019
|seral2
|3020
|serile
|3021
|seroepidemiologic
|3022
|seroprevalență
|3023
|serotonină
|3024
|sesam1
|3025
|setare
|3026
|settecento
|3027
|setting
|3028
|sever2
|3029
|sexism
|3030
|sezonalitate
|3031
|sfântu-așteaptă (la ~)
|3032
|Sfântu Gheorghe
|3033
|Sfântul Munte
|3034
|sfenoid1
|3035
|sferoid1
|3036
|sfertodoct
|3037
|sfinție
|3038
|shake
|3039
|sheqel
|3040
|shortcut
|3041
|showbusiness
|3042
|shutdown
|3043
|Sibila/Sybilla
|3044
|Sibir
|3045
|siciliană
|3046
|siderem
|3047
|Sierra Leone
|3048
|Sighetu Marmației
|3049
|sigur, sigur
|3050
|sigur2
|3051
|siguranță (cu ~)
|3052
|sigur-sigur
|3053
|silabisitor
|3054
|Silenus
|3055
|silenzio stampa
|3056
|siliconic
|3057
|similaritate
|3058
|simplu2
|3059
|simplu3
|3060
|sincer2
|3061
|sincron2
|3062
|sine2
|3063
|sine (de ~)
|3064
|sine qua non
|3065
|sinergic
|3066
|singular2
|3067
|sino-japonez
|3068
|siriacă
|3069
|sistemic
|3070
|sitcom
|3071
|sitografie
|3072
|skanderbeg
|3073
|Skanderbeg
|3074
|ski-jet
|3075
|ski-pass
|3076
|slab2
|3077
|slavă Cerului
|3078
|slavă Domnului
|3079
|Slănic-Moldova
|3080
|slide
|3081
|slim
|3082
|slot
|3083
|slot-machine
|3084
|smac1
|3085
|smardoi
|3086
|smart
|3087
|smartphone
|3088
|smoothie
|3089
|SMS
|3090
|snooker
|3091
|snow-boarding
|3092
|social2
|3093
|social media
|3094
|sociativ2
|3095
|societal
|3096
|socioeconomic
|3097
|sociopat
|3098
|socioprofesional
|3099
|socru-meu
|3100
|socru-miu
|3101
|socru-său
|3102
|socru-su
|3103
|socru-tău
|3104
|socru-tu
|3105
|sodă caustică
|3106
|sodă de rufe
|3107
|softist
|3108
|softistă
|3109
|sold-out
|3110
|solicitant1
|3111
|somali1
|3112
|somatizare
|3113
|somelier
|3114
|somelieră
|3115
|somnic
|3116
|somnografie
|3117
|somonat
|3118
|sorry
|3119
|sosuleț
|3120
|sound design
|3121
|Sovrom
|3122
|spadasină
|3123
|spam
|3124
|spatele (din ~)
|3125
|spatele (în ~)
|3126
|spatele (la ~)
|3127
|spațiu-timp
|3128
|speaker
|3129
|speakeriță
|3130
|spermogramă
|3131
|spirtoase
|3132
|spital-tampon
|3133
|SRL
|3134
|staccato2
|3135
|stahanovist
|3136
|Stambul
|3137
|standard1
|3138
|standby2
|3139
|stand-up comedy
|3140
|starover
|3141
|start-up
|3142
|STAS
|3143
|stas1
|3144
|stat-continent
|3145
|statement
|3146
|stat membru
|3147
|stat parte
|3148
|status
|3149
|stăpână-mea
|3150
|stăpână-sa
|3151
|stăpână-ta
|3152
|stânga1 (în ~)
|3153
|stânga1 (la ~)
|3154
|stânga2 (în ~)
|3155
|stânga2 (la ~)
|3156
|stânga (de ~)
|3157
|stânga (de la ~)
|3158
|stânga (din ~)
|3159
|stânga (dinspre ~)
|3160
|stânga (înspre ~)
|3161
|stânga (prin ~)
|3162
|STB
|3163
|stent
|3164
|Stentor
|3165
|steril2
|3166
|steroid
|3167
|stick
|3168
|sticker
|3169
|sticlăraie
|3170
|stigmă
|3171
|stihinic
|3172
|stilat
|3173
|Stokes
|3174
|Stradivarius2
|3175
|stranier
|3176
|straniu2
|3177
|stră-străbun
|3178
|stră-străbunic
|3179
|stră-străbunică
|3180
|streaming
|3181
|streching
|3182
|street art
|3183
|street dance
|3184
|street food
|3185
|stresor
|3186
|strica de râs (a se ~)
|3187
|strungăriță
|3188
|struțocămilă
|3189
|subacut
|3190
|subbibliotecar
|3191
|Subcetate
|3192
|Sub Cetate
|3193
|subclinic
|3194
|subcontractor
|3195
|subdiviza (a ~)
|3196
|subdivizie
|3197
|subfinanța (a ~)
|3198
|subiectivă
|3199
|subinspector
|3200
|submandibular
|3201
|Subpiatră
|3202
|Sub Piatră
|3203
|Sub Plai
|3204
|subprogram
|3205
|subsecretară
|3206
|substructură
|3207
|subtip
|3208
|subtipat
|3209
|subzonă
|3210
|Sud-Est
|3211
|sudoku
|3212
|Sud-Vest
|3213
|suflet (de ~)
|3214
|suflet (din ~)
|3215
|sufletist
|3216
|suflet-pereche
|3217
|sulfurat
|3218
|sumativ
|3219
|sumănărit
|3220
|sunet-consoană
|3221
|sunet-semivocală
|3222
|sunet-tip
|3223
|sunet-vocală
|3224
|supă-cremă
|3225
|superansamblu
|3226
|superbisim
|3227
|supercelular
|3228
|supercomputer
|3229
|supereroină
|3230
|supererou
|3231
|superghețar
|3232
|superlaser
|3233
|Superluna
|3234
|supermodel
|3235
|superproparoxiton1
|3236
|superproparoxiton2
|3237
|superrefractar
|3238
|Suplai
|3239
|suport3
|3240
|suportiv
|3241
|supra2
|3242
|supracontrol
|3243
|supradiagnostica (a ~)
|3244
|supradozaj
|3245
|supragăti (a ~)
|3246
|supraglobal
|3247
|suprainfecta (a ~)
|3248
|supranatural2
|3249
|suprarenală
|3250
|supraspecializare
|3251
|suprateran
|3252
|supratitrare
|3253
|surdocecitate
|3254
|surfer
|3255
|surferiță
|3256
|surfistă
|3257
|sus2
|3258
|sus-amintit
|3259
|sus (de ~)
|3260
|sushi
|3261
|sus (în ~)
|3262
|sus-pomenit
|3263
|sustenabil
|3264
|sustenabilitate
|3265
|susul (în ~)
|3266
|Suțu
|3267
|SUV
|3268
|swahili1
|3269
|swazi1
|3270
|Swaziland
|3271
|SWIFT
|3272
|șah-mat
|3273
|șaizecist
|3274
|șamanic
|3275
|șantajabil
|3276
|șaorma/șaormă
|3277
|șaormerie
|3278
|șapte1
|3279
|șapte-metri
|3280
|șarpe-cu-clopoței
|3281
|șart! part!
|3282
|șase1
|3283
|șchioapă (de-o ~)
|3284
|școală-după-școală
|3285
|șefime
|3286
|șezând
|3287
|șfară
|3288
|și cu
|3289
|șiit
|3290
|și mai și
|3291
|șleau (pe ~)
|3292
|șlem
|3293
|șmen
|3294
|șmirghelui (a ~)
|3295
|Șomcuta Mare
|3296
|șontâc2/șontâc-șontâc
|3297
|șoriciu
|3298
|șoșoi2
|3299
|șpăgar
|3300
|ștăbime
|3301
|știrist
|3302
|știristă
|3303
|ștroc
|3304
|ștrumf
|3305
|șușă
|3306
|șut1/șuț
|3307
|șuti (a ~)
|3308
|tab
|3309
|Tadjikistan
|3310
|tae bo
|3311
|taekwando
|3312
|tag
|3313
|taică-miu
|3314
|taică-su
|3315
|taică-tu
|3316
|taiwanez
|3317
|tanagretă
|3318
|tanant1
|3319
|tanga
|3320
|Tantal
|3321
|tantal2
|3322
|tantra
|3323
|tanzanit
|3324
|ta-ra-ta-ta
|3325
|target
|3326
|targetare
|3327
|tarmac
|3328
|tatami
|3329
|tată-miu
|3330
|tată-socru
|3331
|tată-su
|3332
|tată-tu
|3333
|tat-su/tac-su/ta-su
|3334
|tat-tu/tac-tu
|3335
|tatuatoare
|3336
|tatuator
|3337
|Taur
|3338
|Taurul
|3339
|taximetrie
|3340
|tăblărie
|3341
|Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
|3342
|tălică
|3343
|tătâne-miu
|3344
|tătâne-su
|3345
|tătâne-tu
|3346
|Tăuții-Măgherăuș
|3347
|tâlhărășug
|3348
|tânjeală
|3349
|Târgu Bujor
|3350
|Târgu Cărbunești
|3351
|Târgu Frumos
|3352
|târgujian
|3353
|târgujiancă
|3354
|Târgu Jiu
|3355
|Târgu Lăpuș
|3356
|Târgu-Neamț
|3357
|Târgu Ocna
|3358
|Târgu Secuiesc
|3359
|târș2
|3360
|târșă
|3361
|teambuilding
|3362
|teatralizare
|3363
|tegumentar
|3364
|tehnicalitate
|3365
|tehnico-economic
|3366
|tehnoredactoare
|3367
|teleconsultație
|3368
|teledon
|3369
|telemedicină
|3370
|telemuncă
|3371
|teleporta (a ~)
|3372
|telereporteră
|3373
|telesalariat
|3374
|teleșcoală
|3375
|televiziv
|3376
|telverde
|3377
|te miri când
|3378
|te miri cât1
|3379
|te miri cât2
|3380
|te miri cât3
|3381
|te miri câtă1
|3382
|te miri câtă2
|3383
|te miri câte1
|3384
|te miri câte2
|3385
|te miri câți1
|3386
|te miri câți2
|3387
|te miri ce1
|3388
|te miri ce2
|3389
|te miri cine1
|3390
|te miri cine2
|3391
|te miri cum
|3392
|te miri unde
|3393
|tensiona (a ~)
|3394
|tensional
|3395
|teoretic2
|3396
|teozoafă/teosoafă
|3397
|tequila
|3398
|terasă2
|3399
|terasier1
|3400
|teribil2
|3401
|termen-limită
|3402
|termen-vedetă
|3403
|terminografie
|3404
|terminotică
|3405
|termometriza (a ~)
|3406
|termoplonjor
|3407
|termoscaner
|3408
|termoviziune
|3409
|terorizant
|3410
|Terra
|3411
|Tesla
|3412
|testimonial2
|3413
|tête-à-tête1
|3414
|tetraplegic
|3415
|tetraplegie
|3416
|tetravalență
|3417
|textual2
|3418
|ticketing
|3419
|tifos1
|3420
|tigrișor
|3421
|timp (cât ~)
|3422
|timp de (în ~)
|3423
|timp în timp (din ~)
|3424
|timp (la ~)
|3425
|timp-record
|3426
|timpul (cu ~)
|3427
|timpuri (de pe ~)
|3428
|timpuri (pe ~)
|3429
|tipo2
|3430
|tiroliană
|3431
|tix
|3432
|toamna
|3433
|toamnele
|3434
|toate chipurile (în ~)
|3435
|toate (cu ~ acestea)
|3436
|toate (cu ~ astea)
|3437
|to do list
|3438
|tofu
|3439
|token
|3440
|Tokio
|3441
|tolerabilitate
|3442
|tonifia (a ~)
|3443
|tonifiere
|3444
|topologic
|3445
|topper
|3446
|top secret/top secret
|3447
|toracal
|3448
|torefia (a ~)
|3449
|toric
|3450
|tors2
|3451
|tory1
|3452
|tot-teren
|3453
|toți trei
|3454
|tovărășică
|3455
|toxoplasmoză
|3456
|traducător1
|3457
|traductologie
|3458
|trafalet
|3459
|traheobronșic
|3460
|trailer1
|3461
|trainer
|3462
|trance1
|3463
|trance2
|3464
|trans
|3465
|transaminază
|3466
|transconfesional
|3467
|transcript
|3468
|transdisciplinar
|3469
|transfobie
|3470
|transfrontieră
|3471
|transgen
|3472
|transnistrean
|3473
|transpartinic
|3474
|transrenan
|3475
|tranzacționa
|3476
|tranzacționism
|3477
|trasabilitate
|3478
|traseism
|3479
|traseist
|3480
|trattoria/trattorie
|3481
|traumatologic
|3482
|treacăt (în ~)
|3483
|trei1
|3484
|tremor
|3485
|trendy
|3486
|tricolor3
|3487
|Trinidad-Tobago
|3488
|triplu2
|3489
|triplu3
|3490
|triplu sec
|3491
|triplu voal
|3492
|trol
|3493
|troll
|3494
|troller
|3495
|trolling
|3496
|tromb
|3497
|trombon2
|3498
|tronc, Marghioalo
|3499
|trosc-pleosc
|3500
|tsunami
|3501
|tun1
|3502
|tunisiancă
|3503
|tupeist
|3504
|tura1 (a ~)
|3505
|turbat
|3506
|turbionar
|3507
|Turkmenistan
|3508
|turmeric
|3509
|turnedo
|3510
|Turnul Babel
|3511
|Turnu Măgurele
|3512
|Turnu Severin
|3513
|tur-operator
|3514
|turtă1
|3515
|tutor
|3516
|tutorat
|3517
|tutorial
|3518
|Tweed
|3519
|tzatziki
|3520
|țais1
|3521
|țais2
|3522
|țanc1 (la ~)
|3523
|țanc2 (la ~)
|3524
|Țara de Jos
|3525
|Țara de Sus
|3526
|țară-gazdă
|3527
|țară-satelit
|3528
|țăcănit1
|3529
|țârâi2 (a ~)
|3530
|țârlâi2 (a ~)
|3531
|țâșni2 (a ~)
|3532
|țâșnitoare
|3533
|țâțâi2 (a ~)
|3534
|țepui (a ~)
|3535
|țigănism
|3536
|ține minte (a ~)
|3537
|ținere de minte
|3538
|țintit1
|3539
|țintit2
|3540
|țistui2 (a ~)
|3541
|țopa
|3542
|țuguia2 (a se ~)
|3543
|țurca
|3544
|Ucraina
|3545
|udemerist
|3546
|uitați
|3547
|ukulele
|3548
|uliuliu1
|3549
|Ulster
|3550
|ulterior2
|3551
|ultraaglomerat
|3552
|ultraperformant
|3553
|ultraprocesat
|3554
|ultraslim
|3555
|ultrasofisticat
|3556
|ultrași
|3557
|ultraviolet2
|3558
|ultraviolete2
|3559
|una
|3560
|una-alta (până ~)
|3561
|underground2
|3562
|undeva (pe ~)
|3563
|undrea
|3564
|uniformizant
|3565
|Uniunea Sovietică
|3566
|unsprezece1
|3567
|unsprezece-metri
|3568
|unt de cacao
|3569
|unul altuia
|3570
|unul pe altul
|3571
|updata (a ~)
|3572
|upgrada (a ~)
|3573
|UPU
|3574
|uranic
|3575
|urdu1
|3576
|urechist
|3577
|urgentist
|3578
|urî2 (a i se ~)
|3579
|urma2 (a ~)
|3580
|urmare a (ca ~)
|3581
|urs-brun
|3582
|URSS
|3583
|Uruguay
|3584
|USB
|3585
|USLA
|3586
|ușor2
|3587
|ușurel2
|3588
|UTC
|3589
|utecist
|3590
|utemist
|3591
|UTM
|3592
|uzitat
|3593
|vacanta (a ~)
|3594
|vacantare
|3595
|vaccinologie
|3596
|vai2
|3597
|Valahia
|3598
|validator1
|3599
|valium
|3600
|valorizant
|3601
|vamaiot
|3602
|vameșă
|3603
|vandaliza (a ~)
|3604
|Vanea
|3605
|vară-mea
|3606
|vară-sa
|3607
|vară-ta
|3608
|vardist
|3609
|varză de Bruxelles
|3610
|va să zică
|3611
|vasluian
|3612
|vasluiancă
|3613
|vatmaniță
|3614
|vax
|3615
|Văcarul
|3616
|văru-meu/tău/său
|3617
|văru-miu/tu/su
|3618
|vârf1
|3619
|vârstă (fără ~)
|3620
|vârstă (în ~)
|3621
|vârtejit
|3622
|vechi2
|3623
|vedda1
|3624
|vederea (în ~)
|3625
|vedere (din ~)
|3626
|vedere (la ~)
|3627
|vegan
|3628
|veloce2
|3629
|Venera
|3630
|veni de hac (a ~)
|3631
|veni în fire (a-și ~)
|3632
|Venus
|3633
|verile
|3634
|versus
|3635
|verucă
|3636
|vestibular
|3637
|veterotestamentar
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|vezi Doamne
|3639
|vibrafonist
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|vibrafonistă
|3641
|vibrato1
|3642
|vicerectoră
|3643
|Vicleim
|3644
|victimizare
|3645
|victorian
|3646
|videochat
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|videoconferință
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|videoeditorial
|3649
|videojurnalist
|3650
|videojurnalistă
|3651
|videoproiector
|3652
|videoproiecție
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|vierme de mătase
|3654
|vilișoară
|3655
|viloi
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|viluță
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|vinecior1
|3658
|vine (în ~)
|3659
|vine (pe ~)
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|vinerile
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|vintage
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|viral
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|viremie
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|virucid
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|virusa (a ~)
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|visiting professor
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|vitrat
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|vivariu
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|vizavi de
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|vizionarism
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|vizualizare
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|vlah
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|vlăjgană/vlăjgancă
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|vloggeriță
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|vocațional
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|voce (sub ~)
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|volens nolens/nolens volens
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|voucher
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|voyeurism
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|vrăjeală
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|vrâncean
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|vrânceancă
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|vrând-nevrând
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|VSH
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|vuvui1 (a ~)
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|vuvuzea
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|Watt
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|wellness
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|wenge
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|whig
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|whiskey
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|Wi Fi
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|wildcard
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|wireless
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|wok
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|workshop
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|World Wide Web
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|Würm
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|www
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|xerocopie
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|xerografia (a ~)
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|xerografiere
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|Xerox
|3718
|xilină
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|X-ulescu
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|Yale
|3721
|yo-yo
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|zaibăr
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|Zair
|3724
|Zanzibar
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|zaporojeanca
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|Zaporojie
|3727
|zăpăcit
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|zbang
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|zbârci
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|zdrăngănică
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|zdronca-zdronca
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|zen1
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|zen2
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|zero1
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|zi de zi
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|zi (din ~ în zi)
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|zi și noapte
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|ziuă (către ~)
|3743
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|3744
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|zombi
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|zoom
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|zucchini
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|zulu1
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|zvăpăială
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|zvonistică