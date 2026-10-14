Ce înseamnă, de fapt, verbul „a abera” – cel mai nou cuvânt introdus în limba română.

Ce înseamnă, de fapt, verbul „a abera” – cel mai nou cuvânt introdus în limba română

Recent, 3.500 de cuvinte noi au fost introduse în limba română, mai exact în DOOM3.

Unul din ele este verbul „a abera”, definit ca „a se depărta de adevăr sau de bunul-simț”.

Cum s-a format? Este un derivat regresiv românesc, creat de vorbitori în limba română direct din substantivul „aberație”.

A fost recunoscut oficial ca verb din registrul familial („a abera” – eu aberez).