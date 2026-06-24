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Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie

Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
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Elevii de la Evaluarea Națională 2026 au primit varianta 1 la proba scrisă la Matematică.

Testarea a început la ora 9.00 și s-a încheiat la 11.00. Baremele de la proba scrisă vor fi publicate la ora 15 de către Ministerul Educației, anunță edupedu.ro.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că pentru examenul propriu-zis s-au înscris peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Raportat la cei 162.616 elevi aflați în evidențele școlare la începutul anului, rezultă că aproximativ 14.600 de elevi, adică aproape 9% din generație, nu se regăsesc printre candidații înscriși la Evaluarea Națională.

La subiectul I au fost 6 subpuncte, fiind itemi obiectiv – tip grilă, fiecare punctat cu 5 puncte. La fel, subiectul al II-lea are 6 subpuncte, tot grilă și notate tot cu câte 5 puncte fiecare. La subiectul al III-lea, problemele nu mai sunt cu răspunsuri de tip grilă.

La subiectul al III-lea, una dintre cerințe a fost următoarea: „Mai mulți copii doresc să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare copil contribuie cu câte 18 lei, mai sunt necesari 30 de lei.

(2p) a) Este posibil ca mingea să coste 153 de lei? Justifică răspunsul dat.

(3p) b) Dacă fiecare copil contribuie cu câte 24 de lei, atunci sunt în plus 12 lei. Determină cât costă mingea.”

Când vor fi comunicate rezultatele

Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele (afișate online și în școli/centre de examen) în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Care erau răspunsurile corecte

Centrul Educațional Unirea a realizat rezolvarea subiectelor de Matematică de la Evaluarea Națională 2026.

Atașat, fotografiile și video cu rezolvările complete.

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