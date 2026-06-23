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Evaluarea Națională 2026. Proba la matematică începe miercuri, 24 iunie. Ce subiecte s-au dat la examen în ultimii trei ani

Evaluarea Națională 2026. Proba la matematică începe miercuri, 24 iunie. Ce subiecte s-au dat la examen în ultimii trei ani
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Evaluarea Națională 2026 continuă miercuri, 24 iunie, cu proba scrisă la Matematică. Peste 148.000 de absolvenți de clasa a VIII-a vor susține examenul, iar o analiză a subiectelor din 2023, 2024 și 2025 arată că anumite capitole nu au lipsit niciodată din examen.

În fiecare dintre ultimii trei ani, elevii au primit exerciții de algebră, probleme cu aplicabilitate practică, exerciții cu funcții și mai multe cerințe de geomterie. Geometria a avut o pondere importantă în toate variantele analizate. Au apărut triunghiuri, cercuri, calcule de arii și permitere, dar și probleme de geometrie în spațiu. La algebră au fost prezente constant calcule, ecuații și exerciții cu expresii matematice.

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Ce au avut în comun subiectele din ultimii trei ani

Subiectul din 2025 a inclus exerciții cu procente, calcule numerice și probleme practice. Elevii au avut de rezolvat și cerințe legate de funcții, triunghiuri, cercuri și un cub. În 2024 au apărut funcții, expresii algebrice, probleme cu elevi și bănci, triunghiuri, cercuri și o prismă dreaptă cu bază triunghi echilateral. De asemenea, subiectele din 2023 au inclus exerciții de calcul, funcții, triunghiuri, cercuri și o problemă de geomterie în spațiu bazată pe o prismă.

Privind ultimele trei sesiuni oficiale, elevii care mai au timp de o recapitulare ar trebui să acorde atenție:

  • ecuațiilor și calculelor algebrice;
  • funcțiilor;
  • teoremei lui Pitagora;
  • triunghiurilor și cercurilor;
  • ariilor și perimetrelor;
  • corpurilor geometrice studiate în clasa a VIII-a.

Tot ce trebui să știe elevii despre Evaluarea Națională 2026

Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30. Aceștia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne, acolo unde este cazul, pot fi solicitate și pagini suplimentare.

Când se afișează rezultatele

Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele, care se vor afișa online și în școli/centre de examen, în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Lucrările pot fi vizualizate și se pot depune contestații pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00 – 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

Rezultatele se vor comunica anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

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