Actorul Șerban Pavlu a acceptat la „Altceva cu Adrian Artene” că s-a gândit să renunțe: „Mi-am dorit să nu fiu actorul unui singur personaj”

Canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” va aduce în fața publicului, sâmbătă, 27 iunie 2026, începând cu ora 19:00, un dialog de o sinceritate copleșitoare cu unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale: Șerban Pavlu.

Cu o carieră impresionantă ce numără peste 80 de roluri în cinematografie, debutul său având loc în pelicula „Terminus Paradis”, Șerban Pavlu a demonstrat o versatilitate rară. Publicul îl recunoaște și îl iubește pentru interpretări magistrale precum Relu din faimosul serial „Umbre”. Filmografia lui Pavlu include titluri de referință ca „Faimosul paparazzo”, „Moartea domnului Lăzărescu”, „Sunt o babă comunistă”, „Două lozuri”, fenomenul de box-office „Teambuilding” și „Marea pescuială”. În egală măsură, actorul a cucerit micile ecrane prin prezența în producții de televiziune extrem de populare, printre care „La Bloc”, „În Puii Mei!”, „Las Fierbinți”, „Clanul” ori „Tătuțu”. Pe lângă activitatea ecranizată, el rămâne și un pilon al Teatrului Bulandra, unde a dat viață unor personaje profunde în piese fundamentale ca „Regele Lear”, „Hamlet”, „Unchiul Vanea”, „Moartea unui comis voiajor” ori „Coriolanus”.

„Să porți un dialog cu Șerban Pavlu înseamnă să pășești dincolo de masca actorului și să descoperi un om de o profunzime fascinantă, extrem de critic cu sine și de o onestitate rar întâlnită. Este o discuție care explorează resorturile intime ale unui actor ce a refuzat mereu calea ușoară. Sunt convins că publicul va descoperi sâmbătă un Șerban Pavlu așa cum nu l-a mai văzut vreodată”, afirmă jurnalistul Adrian Artene, gazdă a podcastului „Altceva”.

În cadrul acestui dialog intens, Șerban Pavlu rememorează cu emoție „mâna” care i-a schimbat definitiv destinul. Dincolo de strălucirea reflectoarelor, el vorbește deschis despre coșmarul unui actor, dar și despre întâlnirile cu titanii scenei românești. Aceștia au reprezentat pentru el „a doua școală”, o perioadă de ucenicie neprețuită alături de repere absolute precum Victor Rebengiuc, Marcel Iureș sau Tamara Buciuceanu.

Dialogul capătă accente profund introspective atunci când invitatul ”Altceva” privește înapoi spre tinerețe. Șerban Pavlu își asumă deschis regretele din anii studenției, mărturisind cu nostalgie că „există o listă de lucruri pierdute” pe care timpul nu le mai poate înapoia. Totuși, recunoștința primează atunci când evocă marile întâlniri care l-au construit ca om și ca artist. Spre finalul unei discuții memorabile, Pavlu dezvăluie unde l-ar purta biletul prin care ar putea călători în timp și, într-un moment de maximă vulnerabilitate, recunoaște că au existat clipe de cumpănă în care s-a gândit serios să renunțe definitiv la actorie.

Nu ratați această ediție monumentală! Dialogul integral va fi difuzat sâmbătă, 27 iunie 2026, de la ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.