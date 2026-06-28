Care este coșmarul unui actor, de fapt. Șerban Pavlu: „Există blanc de text”

Cunoscutul actor Șerban Pavlu a fost invutatul lui Adrian Artene la podcastul ALTCEVA. Printre altele, el a vorbit despre coșmarul fiecărui actor, și anume, uitarea textului pe scenă, lucru care, din fericire, nu i s-a întâmplat până acum, însă despre care admite: „Există blanc de text”.

„În momentul acela, nu cred că e ocolit niciun actor. Cei care joacă texte mai puține și mai mici. Nu am trăit niciodată. Nu. Nici eu personal, nici n-am fost martor la situații fără ieșire. Oamenii mă întreabă, în general, prieteni, cunoscuți, veșnica întrebare este: Domnule, dar cum reușiți să țineți minte atâtea? Lucruri-s mai simple și mai complicate decât pare. Mai simple, în sensul că noi ne pregătim pentru lucrul ăsta. Nu e ca și cum primesc astăzi un text și mâine vin aici… Asta se întâmplă la filmare, unde, iată, ești obligat și să înveți textul singur. Asta e o mare diferență. De foarte multe ori actorii studiază acasă scene lungi sau mai multe scene singuri, fără parteneri. Spre deosebire de teatru, unde nu te oprește nimeni să studiezi acasă, și e de multe ori necesar.

La ora 10:00 să ne așezăm la o masă, exact cum stăm noi doi acum și începem să citim. Începem să discutăm. Începem ușor-ușor să înțelegem și să dezbatem și să cădem de acord despre ce e vorba în scenă, cum s-ar spune, intențiile din spatele replicilor. Astfel că memorarea asta nu e așa ca și cum ai memora Codul Penal, memorezi niște intenții de fapt, după care, peste aceste lucruri se adaugă mișcarea. Odată ce ne ridicăm în picioare și eu știu foarte clar că acolo, în momentul în care intru mai adânc în problemă, ne așezăm deodată. În capul meu, se face un mic semn și uite așa reușesc să rețin lucrurile absolut. Eu însumi țin în mână textele scrise ale unor spectacole în care joc și eu însă mă întreb când l-am învățat?

Când am învățat eu tot catastiful ăsta și cu toate astea, când se de drumul… uiți, uiți, și te ajută un coleg, se sare… Ce voiam să spun este că tu cunoști sensul scenei, cunoști spre ce se îndreaptă și ce vrei să spui dacă nu e teatru-n versuri sau unde să nu-ți mai iasă versurile așa se sare pur și simplu. Deci situațiile astea sunt mai menageriabile decât se, dar există blanc, blanc de text”, a spus Șerban Pavlu la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.