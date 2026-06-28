Ce îl mâhnește pe Șerban Pavlu în sala de teatru: „Este îngrozitor”

Actorul Șerban Pavlu a fost prezent la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene. Acesta a vorbit și despre ce anume îl mâhnește într-o sală de teatru: „Este îngrozitor”, a declarat el.

„-Sunt spectatori care dau replici o, doamne, da, sunt spectatori, cărora le sună telefonul. Sunt spectatori care, foșnesc pungi. O doamnă foșnea o pungă imensă de e, până la urmă o chestie de conduită. Există o conduită la teatru și la cinema ar trebui să existe de multe ori.

-Suntem îndemnați, la începutul fiecărei piese de teatru, să închidem telefoanele mobile.

Nu știu cum să-i fac așa un chenar în emisiune, fie și pentru asta. Dacă ne-am fi întâlnit doar ca să spun, să lansez acest mesaj disperat către public. Închideți telefoanele mobile. Este îngrozitor. Vă stricați experiența pentru care ați plătit, vă distrugeți experiența pe care ați plătit bilet să o urmăriți.

-Există o parte de ritual, dar e un ritual, mai cum să spun, profan. Pui haina la garderobă. Poate să ai o discuție plăcută, de ce nu, cu cei cu care ai venit, dar odată intrat în sală, ajuți spectacolul. Trebuie să mă credeți pe cuvânt. Un public talentat, un public generos, ridică, nu ciobește și ridică. Actorii se simt urmări, se simte liniștea, concentrare a spectatorilor. Ar fi ideal să fim așa ca niște roboți care, fără greș, poți să dai drumul la muzică, poți să foșnești pungi, poți să vorbești cu bunica la telefon, dar nu suntem roboți, suntem oameni, și telefoanele deranjează.

-Există un spectator în timpul piesei, un spectator corespondent, cu care un actor intră în dialog, fără, probabil, se știe spectatorul respectiv, în așa fel încât să își poată măsura în permanență prestația de pe scenă?

-Eu nu cunosc nimic despre tipul ăsta de în general, adresarea se face cu toată lumea și este un anumit mod de a te conecta cu toată lumea. A face părtaș doar pe un spectator ar însemna, să îi nedrepsățești pe ceilalți. Deci cred că, undeva, răspunsul e nu”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și Șerban Pavlu la podcastul ALTCEVA.