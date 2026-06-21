Anghel Damian, despre succesul lui Cristian Mungiu: „Unii văd Oscarul peste Palme d’Or, alții văd Palme d’Or peste Oscar”

Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Regizorul Anghel Damian a vorbit despre succesul lui Cristian Mungiu cu filmul „Fjord”.

„Este ceva, oarecum, la un moment dat, tipic românesc: să nu ne bucurăm de succesul vecinului. Probabil.

Nu știu. Încerc să nu mă uit în stânga și în dreapta, pentru că vreau să încă îmi păstrez un idealism aproape la granița cu naivitatea în ceea ce privește breasla noastră. Pe de altă parte, succesul lui Cristi Mungiu, și o spun și aici, în cadrul acestui podcast, este ceva extraordinar. Lumea nu înțelege ce înseamnă, totuși, atât la nivel individual, pentru Cristi Mungiu, cât și la nivel de țară, ca într-un timp de sub 20 de ani să ai două Palme d’Or. Vorbim, totuși, de cel mai important festival de film din zona europeană și aici, mă rog, în funcție de cum te uiți la cinematografie, unii văd Oscarul peste Palme d’Or, alții văd Palme d’Or peste Oscar. Dar asta e o chestiune de, să zicem, poziționare în cadrul breslei. Dar este, în mod cert, unul dintre cele mai importante din Europa și unul dintre cele mai importante din lume.

În acel top doi: Oscar cu Palme d’Or, să ți se întâmple asta într-o perioadă de sub 20 de ani, aceluiași om, aceleiași țări, este ceva care n-are cum să fie întâmplător. Despre asta e vorba. Adică, oricât am încercat noi să zicem: „Domnule, conjunctura a fost, norocul…”, este un merit care trebuie felicitat. Și acum, fără să te bucuri că ești contemporan, te bucuri că poți să te numești parte din aceeași breaslă. Știi, sunt chestiuni care ar trebui, la nivel de breaslă… Mă rog, încă o dată spun impropriu „industrie”, breaslă. Hai să ne referim la breaslă, nu la industrie, că n-avem totuși o industrie cinematografică. Și o spun cu părere de rău. Asta ar trebui să ne dea curaj, să ne impulsioneze, să nu imităm un traseu, că e imposibil, da, să încercăm să devenim mai buni și devenim mai buni. Poate ajungem undeva pe aceleași trepte”, spune Anghel Damian la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

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