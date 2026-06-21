Prima pagină » Emisiuni » Anghel Damian, despre succesul lui Cristian Mungiu: „Unii văd Oscarul peste Palme d’Or, alții văd Palme d’Or peste Oscar”

Anghel Damian, despre succesul lui Cristian Mungiu: „Unii văd Oscarul peste Palme d’Or, alții văd Palme d’Or peste Oscar”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Regizorul Anghel Damian a vorbit despre succesul lui Cristian Mungiu cu filmul „Fjord”.

„Este ceva, oarecum, la un moment dat, tipic românesc: să nu ne bucurăm de succesul vecinului. Probabil.

Nu știu. Încerc să nu mă uit în stânga și în dreapta, pentru că vreau să încă îmi păstrez un idealism aproape la granița cu naivitatea în ceea ce privește breasla noastră. Pe de altă parte, succesul lui Cristi Mungiu, și o spun și aici, în cadrul acestui podcast, este ceva extraordinar. Lumea nu înțelege ce înseamnă, totuși, atât la nivel individual, pentru Cristi Mungiu, cât și la nivel de țară, ca într-un timp de sub 20 de ani să ai două Palme d’Or. Vorbim, totuși, de cel mai important festival de film din zona europeană și aici, mă rog, în funcție de cum te uiți la cinematografie, unii văd Oscarul peste Palme d’Or, alții văd Palme d’Or peste Oscar. Dar asta e o chestiune de, să zicem, poziționare în cadrul breslei. Dar este, în mod cert, unul dintre cele mai importante din Europa și unul dintre cele mai importante din lume.

În acel top doi: Oscar cu Palme d’Or, să ți se întâmple asta într-o perioadă de sub 20 de ani, aceluiași om, aceleiași țări, este ceva care n-are cum să fie întâmplător. Despre asta e vorba. Adică, oricât am încercat noi să zicem: „Domnule, conjunctura a fost, norocul…”, este un merit care trebuie felicitat. Și acum, fără să te bucuri că ești contemporan, te bucuri că poți să te numești parte din aceeași breaslă. Știi, sunt chestiuni care ar trebui, la nivel de breaslă… Mă rog, încă o dată spun impropriu „industrie”, breaslă. Hai să ne referim la breaslă, nu la industrie, că n-avem totuși o industrie cinematografică. Și o spun cu părere de rău. Asta ar trebui să ne dea curaj, să ne impulsioneze, să nu imităm un traseu, că e imposibil, da, să încercăm să devenim mai buni și devenim mai buni. Poate ajungem undeva pe aceleași trepte”, spune Anghel Damian la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

Urmărește aici podcastul integral

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Duminică 21 iunie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – Doru Moldoveanu și războaiele Ardealului
11:37
Duminică 21 iunie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – Doru Moldoveanu și războaiele Ardealului
PODCAST ALTCEVA Cartea de vizită a lui Anghel Damian: „Regizor, scenarist și câteodată actor. Din asta îmi câștig existența”
09:03
Cartea de vizită a lui Anghel Damian: „Regizor, scenarist și câteodată actor. Din asta îmi câștig existența”
ACTUALITATE Folk versus rock. Nicu Alifantis: „În 1979 am scos «După melci». M-am ambiționat să scot și eu un album, văzând că trupele rock sunt pe val”
08:00
Folk versus rock. Nicu Alifantis: „În 1979 am scos «După melci». M-am ambiționat să scot și eu un album, văzând că trupele rock sunt pe val”
ACTUALITATE Ion Cristoiu critică stagnarea tehnologică a Franței: „Macron a decis să cheltuie foarte mulți bani pe înarmare și în războiul lui Zelenski”
11:30, 20 Jun 2026
Ion Cristoiu critică stagnarea tehnologică a Franței: „Macron a decis să cheltuie foarte mulți bani pe înarmare și în războiul lui Zelenski”
ACTUALITATE Alexandru Rafila critică măsurile luate în pandemie de autorități: „Cea mai gravă a fost prelungirea închiderii școlilor în timpul pandemiei”
11:00, 20 Jun 2026
Alexandru Rafila critică măsurile luate în pandemie de autorități: „Cea mai gravă a fost prelungirea închiderii școlilor în timpul pandemiei”
ACTUALITATE Alexandru Rafila critică schimbările din PNL: „Este foarte greu să mai faci o distincție între PNL-ul lui Bolojan și USR”
10:30, 20 Jun 2026
Alexandru Rafila critică schimbările din PNL: „Este foarte greu să mai faci o distincție între PNL-ul lui Bolojan și USR”
Mediafax
OFICIAL! Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați‼️
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă Putin nu ar mai conduce Rusia. Răspunsul unui politolog de la Princeton: „Întregul cerc din jurul lui este format din ultranaționaliști”
Mediafax
Pîslaru, primele EXPLICAȚII după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin membru”. Ce spune despre o fuziune REPER-PNL
Click
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
AFECȚIUNEA de care suferă Cheloo, de fapt. Artistul și-a provocat o rană la gât și a fugit din Spitalul de Psihiatrie
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Pentru prima dată, lupii au fost filmați vânând zimbri într-o pădure europeană străveche
ULTIMA ORĂ Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
16:30
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
REACȚIE Victor Negrescu îi răspunde liderului popularilor europeni, Manfred Weber: E vizibil dezinformat
16:16
Victor Negrescu îi răspunde liderului popularilor europeni, Manfred Weber: E vizibil dezinformat
FLASH NEWS După Congresul PNL urmează mutarea PSD. Ce va decide partidul condus de Grindeanu cu privire la Guvernul Veștea
16:10
După Congresul PNL urmează mutarea PSD. Ce va decide partidul condus de Grindeanu cu privire la Guvernul Veștea
FLASH NEWS Imagini incredibile pe Transfăgărășan. O mașină s-a prăbușit în prăpastie pentru că șoferul s-a oprit să facă un selfie și a uitat să o blocheze
16:09
Imagini incredibile pe Transfăgărășan. O mașină s-a prăbușit în prăpastie pentru că șoferul s-a oprit să facă un selfie și a uitat să o blocheze
REACȚIE Crin Antonescu, revoltat dupa Congresul “trădătorilor” PNL: Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată
15:58
Crin Antonescu, revoltat dupa Congresul “trădătorilor” PNL: Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată
FLASH NEWS Discuții cruciale în Elveția: JD Vance încearcă să salveze acordul cu Iranul, după atacurile Israelului în Liban
15:49
Discuții cruciale în Elveția: JD Vance încearcă să salveze acordul cu Iranul, după atacurile Israelului în Liban

Cele mai noi

Trimite acest link pe