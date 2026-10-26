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Aparatul care poate salva bolnavii de inimă aflați în așteptarea unui transplant. Ce spune un cardiolog român

Alexandra Anton Marinescu
Aparatul care poate salva bolnavii de inimă aflați în așteptarea unui transplant. Ce spune un cardiolog român
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Un aparat medical poate prelungi cu ani viața pacienților care așteaptă un transplant de inimă. Dispozitivul este folosit în clinici din Germania și poate ajuta bolnavii să supraviețuiască până la găsirea unui donator. Cardiologul Dorin Golcea a explicat, în emisiunea „Martorii”, cum funcționează acest tratament și de ce accesul la el rămâne dificil. Urmăriți emisiunea pe YouTube. 

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, a povestit cazul unui pacient căruia i-a propus un asemenea dispozitiv. Aparatul ar fi costat aproximativ 100.000 de euro. Banii nu reprezentau însă singurul obstacol.

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Aparatul care poate ajuta inima să funcționeze ani întregi

Dorin Golcea a lucrat în clinici din Germania, unde a întâlnit pacienți care foloseau dispozitive de asistare ventriculară. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de LVAD și ajută inima să pompeze sângele. Tratamentul poate fi o soluție pentru bolnavii care așteaptă un transplant. În anumite cazuri, dispozitivul poate fi folosit mai mulți ani.

„În clinicile unde am fost eu în Germania, în așteptarea unei inimi, și știm cât durează, în toată Europa, nu e o chestiune pe România, există varianta să i se pună un aparat în vârful inimii, cu o centură, cu o baterie.”

Medicul a explicat că aparatele au devenit tot mai performante.

„Și, în loc să aștepte, nu știu, până vine inima, poate nu mai prinde, o mai duce cinci ani, șase ani, șapte ani, depinde. Acum sunt din ce în ce mai moderne.”

Cardiologul a povestit și cazul unui pacient care a mai trăit patru ani sub îngrijirea sa. Când starea acestuia s-a agravat, i-a propus implantarea unui LVAD. Pacientul își permitea intervenția, potrivit medicului. Costul estimat era de aproximativ 100.000 de euro. Problema era însă alta. Dacă aparatul s-ar fi defectat, pacientul ar fi avut nevoie de ajutor medical specializat. În localitatea în care locuia, un astfel de sprijin putea fi greu de găsit.

„Problema era că nu putea merge acasă cu el. Că orice mică problemuță la aparatul ăla, mergea în Urgență la el în oraș sau în sat și cred că plecau toți, că nu înțelegeau ce e ăla.”, a povestit medicul.

Dorin Golcea: „Depinde de clinică, de specialist, dar și de infrastructură”

În Germania, Dorin Golcea a consultat pacienți care aveau deja implantate asemenea dispozitive. Pentru a-i putea îngriji, a fost nevoit să învețe cum funcționează aparatele.

„Am avut pacienți în consulturile mele, an de an, în experiența mea în Germania, în care venea pacientul cu acel aparat și îl consultam, făceam eco. A trebuit să învăț aparatul ăla, să înțeleg cum funcționează, pentru că aveam pacientul.”

Cardiologul a vorbit și despre pacienții din România care așteaptă un transplant de inimă. Unii nu ajung să fie operați din cauza numărului redus de organe disponibile.

„Nu știu, nu sunt la curent câte se implantează în România, dar am pacienți pe care îi trimit pentru lista de transplant și nu sunt încă transplantați. De ce? Pentru că nu există așa multe organe.”

În aceste situații, un dispozitiv LVAD poate oferi timp suplimentar pacienților eligibili. Totuși, implantarea nu este suficientă. Bolnavii au nevoie și de monitorizare medicală.

„Dar sistemul ăla, spre exemplu, ăla salvează vieți, prelungește cu cinci ani.”, a spus Dorin Golcea.

Medicul consideră că șansele pacienților depind și de locul în care sunt tratați. Experiența specialiștilor și dotările spitalelor pot face diferența.

„Revenim la întrebarea: de ce unii trăiesc încă două luni și alții cinci ani? Păi, uite un exemplu. Depinde de clinică, de specialist, dar și de infrastructură, foarte mult.”

Astfel de dispozitive nu sunt recomandate tuturor bolnavilor de inimă. Pacienții trebuie evaluați într-un centru specializat, iar tratamentul necesită supraveghere pe termen lung.

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