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Cartea de vizită a lui Anghel Damian: „Regizor, scenarist și câteodată actor. Din asta îmi câștig existența”

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Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Anghel Damian a vorbit, la podcastul Altceva, despre cartea sa de vizită.

„E o carte de vizită pe care am scris-o de mult.

Dacă ar fi să o actualizăm, ar fi: regizor, scenarist și câteodată actor.

Adică am tranziționat în ultimii ani și astăzi profesia mea de bază este regia, împreună cu scenaristica.

Din asta îmi câștig existența. Da, asta îmi aduce și cea mai mare satisfacție profesională și personală.

Dar așa, fără să îmi placă, ai rămas totuși pe Facebook cu această carte de vizită veche, pentru că îți arată de unde ai plecat și unde ai ajuns.

E un traseu.”, a declarat regizorul Anghel Damian.

Urmărește aici podcastul integral

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