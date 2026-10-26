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Cum poate ajunge un pacient să-și piardă piciorul? Un cunoscut cardiolog vorbește despre partea întunecată a sistemului medical

Malina Maria Fulga
Cum poate ajunge un pacient să-și piardă piciorul? Un cunoscut cardiolog vorbește despre partea întunecată a sistemului medical
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Cunoscutul cardiolog Dorin Golcea a povestit în emisiunea „Martorii” despre câteva cazuri grave din medicina românească în care nestiința sau lipsa de resurse a dus la adevărate tragedii pentru pacienți. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

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Doctorul Dorin Golcea a făcut un rezidențiat în străinătate și a lucrat ani de zile în sistemul medical din Germania. După această perioadă, s-a întors în România, la Cluj, unde profesează într-un spital privat. Acesta a vorbit în emisiunea lui Andrei Dumitrescu despre cazurile grave pe care le-a întâlnit în sistemul medical autohton.

„Este de foarte multe ori și datorită pacientului care stă foarte mult într-o ischemie cu piciorul, care are dureri de picior și nu merge la timp la medic. Și soluția în multe spitale nu mai este intervențională, ci este de a tăia piciorul. În unele spitale singura soluție este amputarea de picior, și în alte spitale este și soluția intervențională în care salvezi piciorul. Există tratamentul modern și tratamentul clasic.”

Medicul a relatat cazul unui pacient de-al său cu probleme cardiace, bărbatul având și probleme grave la nivelul membrelor inferioare. În una dintre consultări, specialistul l-a văzut venind fără un picior, povestind cum, la spitalul la care mergea, i se spusese că singura soluție este amputarea piciorului cu probleme. Cu atât mai mult, ar fi fost deja programat și pentru amputarea celui rămas.

Doctorul Golcea spune că a fost șocat de situație. Spitalele moderne sunt dotate cu echipamente și specialiști, iar tratamentele actuale pot salva pacientul fără a se recurge la măsuri atât de drastice. Medicul povestește că pacientul a fost internat și tratat în spitalul unde activează el. Acolo, cu ajutorul tratamentelor de specialitate, i-a fost salvat cel de-al doilea picior.

„Am avut situații în care pacient cardiovascular, pacient stentat la inimă, pacient cunoscut de mine care venea la controale, a venit la cabinet într-o zi la control după un an, un an și ceva de la stentare, fără un picior. Și bineînțeles că am fost frapat, am întrebat ce s-a întâmplat între timp. „Păi am avut indicație de amputare, am fost în clinică, mi s-a amputat piciorul”, și am întrebat, bineînțeles, mirat, de ce nu m-ați sunat, de ce nu mi-ați spus să-l salvăm, să aveți două picioare, adică ești pacientul meu oricum deja. „Păi n-am știut că există varianta. Au fost și aparținătorii în cabinet. Păi aveam deja programarea pentru următorul. A crezut că e singura soluție.” Atunci am propus măcar al doilea picior să-l salvăm. L-am internat în spitalul în care activez în Cluj. I-am salvat singurul picior.

Și asta e tragedia de fapt că despre asta vorbim, că apoi am aflat de la aparținători că trebuie internat frecvent într-o secție de psihiatrie pentru că el nu a știut că se poate și altfel.”

Doctorul adaugă că a aflat de la aparținătorii pacientului că acesta este internat frecvent la secția de psihiatrie. Bărbatul a suferit un șoc când a aflat că amputarea nu era singura opțiune și că piciorul putea fi salvat.

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