Sistemul medical din România vs. Germania: Analiza salarizării din perspectiva unui medic cu 10 ani de experiență în străinătate

Dorin Golcea, cunoscut medic cardiolog, a vorbit în cadrul emisiunii „Martorii” despre salariile din sistemul medical românesc, dar și despre fenomenul șpăgilor. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Medicul Dorin Golcea, angajat la un spital privat din Cluj, spune că nu a lucrat în sistemul de stat din România, însă este de părere că salariile medicilor nu sunt suficient de motivante. Specialistul a lucrat timp de 13 ani în sistemul medical din Germania. Astfel, făcând o comparație, salariile din România sunt cu mult sub media altor țări europene.

„Nu mi se pare că medicii sunt corect plătiți comparativ cu alte țări. Și într-adevăr, cum spuneați, nu lucrez la stat. Motiv pentru care nici nu am fost foarte atras de subiectul respectiv. Dar am colegi care activează și în privat, și la stat. Sunt toți nemulțumiți. Și cred că au și motive. Pentru că volumul de muncă e mare. Și trebuie motivat un medic. Repet, sunt 12 ani, 14 ani, 16 ani până ajungi să devii medic primar.”

Vorbind cu colegii din spitalele de stat, el observă o nemulțumire generală față de nivelul salariilor. În perspectiva sa, un medic trebuie motivat financiar pentru a face peste 10 ani de studii și a profesa într-un domeniu atât de solicitant.

„E tragic, știu și înțeleg că medicii nu sunt motivați cu salariile pe care le primesc. Asta aud de la colegi. Și partea cu cadourile, să zicem, mie mi-e străină. Eu n-am dat în viață, n-am primit, n-am cerut. Lucrez în mediul privat. Dar aici depinde foarte mult de clinica în care te afli. Uneori poate și de orașul în care te afli. Pot vorbi de orașul în care activez eu. Eu de când sunt acolo n-am auzit un caz. Dar sunt, într-adevăr, contra șpăgii și eu, din câte știu și am văzut, e mult mai diminuat ca în trecut. La fel, vedeam la televizor, s-auzeam mărturii de la pacienți pentru că sunt cazuri pe care le vezi la știri.”

Referitor la șpaga din sistemul medical, invitatul subliniază o schimbare importantă. În opinia sa, fenomenul a pierdut teren în ultimii ani. Dacă la început auzea frecvent astfel de cazuri la pacienți sau la televizor, astăzi se pare că situația s-a schimbat. Medicul consideră că această practică s-a diminuat considerabil.