Duminică, 14 iunie 2026, Gândul prezintă MARTORII- STELIAN OGICĂ, DESPRE SPECTACULOSUL PENELOPA ȘI STĂPÂNII BUCUREŞTIULUI

Invitatul lui Andrei Dumitrescu la MARTORII, Stelian Ogică vorbește în premieră despre cum a ajuns, înainte de Revoluție, să frecventeze viața de noapte a Bucureștiului prin intermediul unuia dintre cei mai faimoși homosexuali ai Epocii de Aur: Penelopa.

Acesta era coregraful dansatoarelor din cluburile de noapte, cele mai dorite femei ale acelor vremuri.

Cu Penelopa a început viața de poveste a lui Stelian Ogică, pe atunci un simplu muncitor necalificat, care a ajuns astfel să-i cunoască pe Nicu Ceaușescu, pe unii componenți ai echipei naționale de fotbal, dar și pe cei mai importanți lideri ai lumii interlope de atunci, Fane Spoitoru și Coco Anghel.

Prezent la Martorii, Stelian Ogică dezvăluie, în premieră absolută, cum a ajuns Penelopa, dintr-un fost pușcăriaș condamnat pentru inversiune sexuală, într-unul dintre cele mai influente personaje ale vieții de oraș, dar și aventurile sale din penitenciar, unde a stat în cameră cu doi dintre cei mai odioși criminali contemporani, Marian Clită și Sergiu Băhăian.