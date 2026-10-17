Duminică 18 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂRTURIA ROMÂNCEI CARE A FOST ÎN CAMERELE DE EXECUȚIE DIN SUA

Invitata lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Rodica Crăescu o ingineră din București, care, printr-un concurs de împrejurări, a ajuns, într-un mod aproape miraculos, directoarea unui penitenciar american de maximă siguranță.

Românca făcea o muncă liniștită, de birou, când a câștigat la loteria vizelor și a emigrat peste Ocean. În America, a aplicat pentru un post în sistemul penitenciar și s-a trezit dintr-o dată în mijlocul celor mai fioroși asasini hispanici, criminali în serie cu probleme psihice și alte categorii de infractori condamnați la sute de ani de ani de detenție sau chiar condamnați la moarte. Fosta ingineră din București s-a luptat cu deținuții în focul unor bătăi generale cu zeci de înjunghiați și a învățat totul despre procedurile de execuție prin injecție letală. Rodica Crăescu a explicat la Martorii cum arată, de fapt, camerele de execuție și ce se întâmplă cu deținuții osândiți la pedeapsa capitală în ultimele lor ore de viață.

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