Duminică 21 iunie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – Doru Moldoveanu și războaiele Ardealului

Cunoscut campion de kickbox, acum proprietarul unei săli de sport din Arad, Doru Moldoveanu este o figură legendară a bătăilor din vestul țării.

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, povestește în premieră la Martorii cum a fost nevoit să se descurce de la 16 ani, cine i-a fost alături și cine a încercat să-l înfrunte.

Anturaje periculoase și ani lungi de pușcărie, sport de performanță și războaie de stradă, orgoliu, ambiție și provocări.

Despre toate acestea, dar mai ales adevărul despre scandalul dintre el și interlopul Romi Neguş de dinaintea meciului MMA anunțat între ei, aflați duminică, la Martorii.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.