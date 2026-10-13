Elena Mateescu, șefa ANM, susține că a primit mesaje de amenințare ca să-și dea demisia

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, afirmă că a primit mesaje directe de amenințare, inclusiv pe e-mail și Messenger, în contextul scandalului privind achizițiile instituției. Șefa ANM spune că va depune mesajele la Poliție și că nu intenționează să demisioneze, întrucât nu se consideră vinovată. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Subiectul Zilei”. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Elena Mateescu, șefa ANM, refuză să demisioneze, în ciuda presiunilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta susține că nu se consideră vinovată de neregulile apărute în scandalul achizițiilor. Mateescu respinge acuzațiile și afirmă că adevărul trebuie stabilit prin anchetă. Până la finalizarea verificărilor, șefa ANM își menține poziția și nu intenționează să renunțe la funcție.

Răzvan Dumitrescu: „Înțeleg că nu vă dați demisia” Elena Mateescu: „La acest moment nu, pentru că nu mă consider vinovată. Ancheta va arăta adevărul”