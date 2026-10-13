Elena Mateescu, șefa ANM, susține că a primit mesaje de amenințare ca să-și dea demisia

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, afirmă că a primit mesaje directe de amenințare, inclusiv pe e-mail și Messenger, în contextul scandalului privind achizițiile instituției. Șefa ANM spune că va depune mesajele la Poliție și că nu intenționează să demisioneze, întrucât nu se consideră vinovată. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Subiectul Zilei”. Urmăriți emisiunea pe YouTube.
Elena Mateescu, șefa ANM, refuză să demisioneze, în ciuda presiunilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta susține că nu se consideră vinovată de neregulile apărute în scandalul achizițiilor. Mateescu respinge acuzațiile și afirmă că adevărul trebuie stabilit prin anchetă. Până la finalizarea verificărilor, șefa ANM își menține poziția și nu intenționează să renunțe la funcție.
Răzvan Dumitrescu: „Înțeleg că nu vă dați demisia”
Elena Mateescu: „La acest moment nu, pentru că nu mă consider vinovată. Ancheta va arăta adevărul”
Elena Mateescu afirmă că a primit mesaje pe care le consideră amenințătoare, prin care i se cere demisia. Acestea au fost transmise prin e-mail și Messenger. Directoarea ANM a mai declarat că nu cunoaște persoanele care i-au trimis mesajele, unele dintre acestea nefiind în lista sa de prieteni de pe Facebook. Ea a precizat că va păstra mesajele și le va depune la Poliție pentru verificări.
„Am primit mesaje de amenințare. Nu îi cunosc, le voi depune la Poliție. Da, sunt mesaje directe de amenințare, prin care mi se cere să-mi dau demisia. Nu îi cunosc, nu sunt în lista mea de prieteni de pe Facebook. Și în seara aceasta am primit unul pe e-mail, pentru că adresa de e-mail este publică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie”, a afirmat Elena Mateescu.