Prima pagină » Emisiuni » Elena Mateescu, șefa ANM, susține că a primit mesaje de amenințare ca să-și dea demisia

Elena Mateescu, șefa ANM, susține că a primit mesaje de amenințare ca să-și dea demisia

Serdaru Mihaela
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, afirmă că a primit mesaje directe de amenințare, inclusiv pe e-mail și Messenger, în contextul scandalului privind achizițiile instituției. Șefa ANM spune că va depune mesajele la Poliție și că nu intenționează să demisioneze, întrucât nu se consideră vinovată. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Subiectul Zilei”. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Elena Mateescu, șefa ANM, refuză demisioneze, în ciuda presiunilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta susține nu se consideră vinovată de neregulile apărute în scandalul achizițiilor. Mateescu respinge acuzațiile și afirmă adevărul trebuie stabilit prin anchetă. Până la finalizarea verificărilor, șefa ANM își menține poziția și nu intenționează renunțe la funcție.

Răzvan Dumitrescu: „Înțeleg că nu vă dați demisia”

Elena Mateescu: „La acest moment nu, pentru că nu mă consider vinovată. Ancheta va arăta adevărul”

Șefa ANM afirmă că a primit mesaje directe de amenințare

Elena Mateescu afirmă a primit mesaje pe care le consideră amenințătoare, prin care i se cere demisia. Acestea au fost transmise prin e-mail și Messenger. Directoarea ANM a mai declarat nu cunoaște persoanele care i-au trimis mesajele, unele dintre acestea nefiind în lista sa de prieteni de pe Facebook. Ea a precizat va păstra mesajele și le va depune la Poliție pentru verificări.

„Am primit mesaje de amenințare. Nu îi cunosc, le voi depune la Poliție. Da, sunt mesaje directe de amenințare, prin care mi se cere să-mi dau demisia. Nu îi cunosc, nu sunt în lista mea de prieteni de pe Facebook. Și în seara aceasta am primit unul pe e-mail, pentru că adresa de e-mail este publică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie”, a afirmat Elena Mateescu.
În perioada următoare, evoluția cazului depinde de rezultatele verificărilor privind achizițiile instituției și de demersurile autorităților competente.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Elena Mateescu îi răspunde în direct Dianei Buzoianu la Gândul/Răzvan Dumitrescu. Ce spune șefa ANM despre scandalul sutienelor de lux cumpărate din banii statului
22:27
Elena Mateescu îi răspunde în direct Dianei Buzoianu la Gândul/Răzvan Dumitrescu. Ce spune șefa ANM despre scandalul sutienelor de lux cumpărate din banii statului
ACTUALITATE Petrișor Peiu avertizează că PSD e cu pistolul la tâmplă și trebuie să voteaze guvernul Niculescu
21:33
Petrișor Peiu avertizează că PSD e cu pistolul la tâmplă și trebuie să voteaze guvernul Niculescu
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 13 octombrie, de la ora 20:30, în direct pe Gândul. În exclusivitate, șefa ANM, Elena Mateescu, face confesiuni despre conflictul cu Diana Buzoianu. Petrișor Peiu oferă detalii din culisele formării guvernului condus de Luca Niculescu
16:46
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 13 octombrie, de la ora 20:30, în direct pe Gândul. În exclusivitate, șefa ANM, Elena Mateescu, face confesiuni despre conflictul cu Diana Buzoianu. Petrișor Peiu oferă detalii din culisele formării guvernului condus de Luca Niculescu
EXCLUSIV Victor Ponta acuză USR că a „salvat” Șantierul Naval Mangalia pentru Germania: „România avea 51%, acum are 0%”
07:00
Victor Ponta acuză USR că a „salvat” Șantierul Naval Mangalia pentru Germania: „România avea 51%, acum are 0%”
EMISIUNI Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”
22:12
Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”
EMISIUNI Alina Gorghiu cere ca PNL sa ramana la guvernare cu ministri si propuneri de program
21:29
Alina Gorghiu cere ca PNL sa ramana la guvernare cu ministri si propuneri de program
Mediafax
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adevarul
Ritualul neobișnuit al fiicei actriței Diana Rigg. De ce înghite cenușa mamei sale înainte de a urca pe scenă
Mediafax
Cătălin Drulă îi cere lui Nicușor Dan să demită un consilier prezidențial. Cina care a stârnit scandalul
Click
Harry și Meghan întorc din nou spatele Familiei Regale? Decizia luată de cei doi înainte de sărbători
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți
Ce se întâmplă doctore
Plătești prea mult la întreținere? Documentele pe care trebuie să le ceri administratorului și cum poți contesta suma mare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
NASA caută peșteri ascunse pentru a construi prima bază permanentă pe Lună
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
NEWS ALERT Sorin Grindeanu anunță că vor fi 3 variante de Guvern pe care liderii PSD le vor analiza în Comitetul Politic Național. Care sunt acestea
22:33
Sorin Grindeanu anunță că vor fi 3 variante de Guvern pe care liderii PSD le vor analiza în Comitetul Politic Național. Care sunt acestea
FLASH NEWS Cu o zi înainte de ședința crucială prin care PSD decide dacă intră sau nu în Guvernul Niculescu, Sorin Grindeanu anunță că partidul a început și pregătirile pentru anticipate
22:15
Cu o zi înainte de ședința crucială prin care PSD decide dacă intră sau nu în Guvernul Niculescu, Sorin Grindeanu anunță că partidul a început și pregătirile pentru anticipate
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu le răspunde celor care au acuzat-o că a „fugit de presă” în ziua în care Grindeanu a anunțat poziția PSD față de susținerea guvernului Niculescu
22:01
Lia Olguța Vasilescu le răspunde celor care au acuzat-o că a „fugit de presă” în ziua în care Grindeanu a anunțat poziția PSD față de susținerea guvernului Niculescu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
CONTROVERSĂ Un Fake News despre strâmtoarea Ormuz circulă intens pe rețelele sociale. Gândul a verificat imaginile cu sute de nave blocate. Unde au fost, de fapt, surprinse secvențele care au derutat internetul
21:50
Un Fake News despre strâmtoarea Ormuz circulă intens pe rețelele sociale. Gândul a verificat imaginile cu sute de nave blocate. Unde au fost, de fapt, surprinse secvențele care au derutat internetul
REACȚIE Grindeanu acuză PNL de „lașitate”: „Apelul meu nu a fost către Ilie Bolojan, că nu-l vreau înapoi prim-ministru și nu-l vor 90% dintre români”
21:42
Grindeanu acuză PNL de „lașitate”: „Apelul meu nu a fost către Ilie Bolojan, că nu-l vreau înapoi prim-ministru și nu-l vor 90% dintre români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe