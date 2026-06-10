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Administrația Prezidențială încearcă să-și găsească aliați în SUA. Dan Dungaciu: „Contractul de lobby semnat de Administrația Dan arată că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în SUA”

Alexandra Anton Marinescu
Administrația Prezidențială încearcă să-și găsească aliați în SUA. Dan Dungaciu: „Contractul de lobby semnat de Administrația Dan arată că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în SUA”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația politică din România și perspectivele opoziției în perioada următoare. Invitatul a susținut că principala provocare nu este reprezentată de forțele aflate în opoziție, ci de dificultățile cu care se confruntă actualul sistem politic și instituțional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la întrebarea lui Marius Tucă privind durata actualei situații politice și capacitatea opoziției de a se transforma într-o alternativă credibilă la putere.

Dan Dungaciu: „Marea provocare a opoziției este să devină o alternativă credibilă”

Profesorul consideră că opoziția trebuie să se concentreze mai puțin pe gesturi spectaculoase și mai mult pe construirea unui proiect.

„Spre deosebire de foarte multe voci pesimiste, eu cred că cele mai mari probleme, în acest moment, le are sistemul. Nu le are opoziția. Le are sistemul.”, afirmă acesta.

Potrivit lui Dungaciu, succesul opoziției depinde de capacitatea acesteia de a convinge electoratul că poate guverna diferit.

„Opoziția trebuie să fie suficient de coerentă, suficient de asumată pe 90% proiecte de transpirație și nu neapărat spectaculoase.”, spune el.

Invitatul susține că în România există deja un nivel ridicat de nemulțumire publică.

„Protestul e mare în România. De fapt, asta este marea problemă a opoziției, să se construiască drept alternativă.”, afirmă profesorul.

Statele Unite înțeleg foarte bine ce se întâmplă în România

Profesorul a respins ideea că evoluțiile politice din România ar trece neobservate la Washington.

„Să nu creadă cineva că americanii nu știu ce se întâmplă aici. Știu foarte bine.”, afirmă acesta.

Dungaciu consideră că schimbările din politica internațională vor influența și evoluțiile din Europa.

„Dinamica externă este puternică. Dinamica externă se va rupe de la centru.”, spune el.

Invitatul a comentat și contractul de lobby încheiat de Administrația Prezidențială în Statele Unite, susținând că acesta reflectă dificultatea autorităților române de a înțelege noua realitate politică americană.

„Contractul semnat pe jumătate de milion pe lună de către administrația prezidențială arată că statul român nu știe nimic din ce se întâmplă acolo.”, afirmă profesorul.

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