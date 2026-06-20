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Alexandru Rafila critică schimbările din PNL: „Este foarte greu să mai faci o distincție între PNL-ul lui Bolojan și USR”

Andrei Rosz
Alexandru Rafila critică schimbările din PNL: „Este foarte greu să mai faci o distincție între PNL-ul lui Bolojan și USR. Este o dizolvare de intenție liberală”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Alexandru Rafila, medic și deputat PSD, a vorbit despre cum este greu să mai faci o distincție între PNL-ul lui Bolojan și USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila: „Doctrina liberală să o asociezi cu o doctrină de genul ăsta… Care neagă niște valori tradiționale, din principiu, instituții de tradiție și așa mai departe… Nu mi se pare o asociere fericită. Dimpotrivă, mi se pare o dizolvare a identității liberale. Dar nu e treaba mea. Mă interesează, din punct de vedere doctrinar, ce se întâmplă la un partid care ar trebui să reprezinte categoriile acestea sociale.

Invitat la Marius Tucă Show, Alexandru Rafila a vorbit despre cum este greu să mai faci o distincție între PNL-ul lui Bolojan și USR. Acesta a început prin a spune că doar un grup de liberali se distinge de USR. Cei care nu îl mai susțin pe Bolojan și-au declarat identitatea liberală. Medicul afirmă că este o alăturare nefirească cea dintre PNL și USR. PNL-ul este un partid tradițional, în timp ce USR, adaugă acesta, neagă tradiții, valori și instituțiile tradiționale ale statului.

„Este foarte greu să distingi PNL-ul lui Bolojan de USR. În afară de un grup care și-a afirmat identitatea liberală acolo și care s-a opus premierului Bolojan… E foarte greu să faci această distincție. Și așa vă spuneam și eu puțin mai repede, și din punct de vedere doctrinar. Doctrina liberală să o asociezi cu o doctrină de genul ăsta… Care neagă niște valori tradiționale, din principiu, instituții de tradiție și așa mai departe… Nu mi se pare o asociere fericită. Dimpotrivă, mi se pare o dizolvare a identității liberale. Dar nu e treaba mea. Eu vă spun doar așa, ca și un observator din exterior. Și totuși, eu am o profesiune liberală și atunci sigur că mă interesează. Mă interesează, din punct de vedere doctrinar, ce se întâmplă la un partid care ar trebui, teoretic, să reprezinte categoriile acestea sociale.”, a explicat medicul. 

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