Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a comentat dosarele privind achiziția vaccinurilor anti-COVID și reacțiile apărute după deciziile din instanță. Acesta a susținut că responsabilitatea pentru contractele încheiate în perioada pandemiei nu poate fi atribuită celor care au preluat ulterior mandatul și a explicat cum au fost renegociate obligațiile asumate de România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila: „A fost o lipsă de asumare totală din partea celor de la USR”

Rafila afirmă că reacțiile apărute după pronunțarea sentinței în dosarul vaccinurilor au încercat să transfere responsabilitatea asupra sa.

„Pe mine m-a deranjat foarte tare, a fost o lipsă de asumare totală din partea celor de la USR, aveau o campanie pregătită. În momentul când s-a dat sentința, au spus: «Dom’le, e de vină Rafila, că n-a negociat». Deci n-au fost de vină aceia care au cumpărat, au semnat. Vlad Voiculescu a semnat altele, care au fost înaintea lui Mihailă. A cumpărat de la Pfizer și a cumpărat și de la Moderna. Deci de la Moderna noi aveam 3 milioane în stoc încă. Se foloseau destul de puțin și mai cumpărase, nu știu, vreo 6-7 milioane. Moderna era mai scump decât vaccinul de la Pfizer. A cumpărat și de la Pfizer anumite cantități de vaccinuri. Nu știu să vă spun pe dinafară, că au fost mai multe contracte.”, afirmă acesta.

Moderna a renunțat la orice pretenție față de România

În continuarea discuției, Alexandru Rafila a explicat cum s-au desfășurat negocierile cu compania Moderna.

Acesta a precizat că România mai avea obligația contractuală de a prelua câteva milioane de doze. Producătorul american a renunțat la aceste solicitări și la eventuale despăgubiri.