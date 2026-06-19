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Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”

Alexandra Anton Marinescu
Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a comentat dosarele privind achiziția vaccinurilor anti-COVID și reacțiile apărute după deciziile din instanță. Acesta a susținut că responsabilitatea pentru contractele încheiate în perioada pandemiei nu poate fi atribuită celor care au preluat ulterior mandatul și a explicat cum au fost renegociate obligațiile asumate de România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila: „A fost o lipsă de asumare totală din partea celor de la USR”

Rafila afirmă că reacțiile apărute după pronunțarea sentinței în dosarul vaccinurilor au încercat să transfere responsabilitatea asupra sa.

„Pe mine m-a deranjat foarte tare, a fost o lipsă de asumare totală din partea celor de la USR, aveau o campanie pregătită. În momentul când s-a dat sentința, au spus: «Dom’le, e de vină Rafila, că n-a negociat». Deci n-au fost de vină aceia care au cumpărat, au semnat. Vlad Voiculescu a semnat altele, care au fost înaintea lui Mihailă. A cumpărat de la Pfizer și a cumpărat și de la Moderna. Deci de la Moderna noi aveam 3 milioane în stoc încă. Se foloseau destul de puțin și mai cumpărase, nu știu, vreo 6-7 milioane. Moderna era mai scump decât vaccinul de la Pfizer. A cumpărat și de la Pfizer anumite cantități de vaccinuri. Nu știu să vă spun pe dinafară, că au fost mai multe contracte.”, afirmă acesta.

Moderna a renunțat la orice pretenție față de România

În continuarea discuției, Alexandru Rafila a explicat cum s-au desfășurat negocierile cu compania Moderna.

Acesta a precizat că România mai avea obligația contractuală de a prelua câteva milioane de doze. Producătorul american a renunțat la aceste solicitări și la eventuale despăgubiri.

„Moderna însă s-a comportat foarte onorabil, pentru că ei au renunțat la orice pretenție în ceea ce ne privește. Mai trebuia să luăm câteva milioane de doze de vaccin, care nu erau ieftine, erau 30 de euro o doză de vaccin la Moderna, și au spus: «Noi nu avem nicio pretenție, plătiți ceea ce ați cumpărat și nu avem nicio pretenție să mai cumpărați doze, despăgubiri și așa mai departe». Deci lucrul s-a încheiat foarte onorabil din punctul ăsta de vedere.”, concluzionează Alexandru Rafila.

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