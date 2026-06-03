Ce se întâmplă cu Piața Amzei? Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1: „A fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a vorbit despre cum Piața Amzei se transformă într-un hub cultural. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniela Stanciu: „Există niște idei pentru toată zona Amzei. Probabil că știți că acea clădire din Piața Amzei unde a fost Direcția de Taxe și Impozite, acum a fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative. Hub-ul de Galben. Acolo, toată zona a prins o, poate ați și văzut, o notă așa cultural-artistică. A prins viață! Piața în sine…”

Invitat la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a vorbit despre cum Piața Amzei se transformă într-un hub cultural. Aceasta a început prin a spune că există mai multe idei pentru întreaga zonă Amzei. Viceprimarul Sectorului 1 a menționat că fosta clădire unde se afla Direcția pentru Taxe și Impozite a fost preluată și transformată într-un hub cultural denumit Hub-ul de Galben. Aceasta afirmă că întreaga zonă a prins viață și a căpătat o notă cultural-artistică. Întrebată ce se va întâmpla cu comercianții din Piața Amzei, Stanciu a spus că nu știe dacă se va mai păstra piața în adevărata sa întrebuințare. Totuși, aceasta a menționat că mai sunt câțiva comercianți care încă vând în zona Amzei.