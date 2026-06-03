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Ce se întâmplă cu Piața Amzei? Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1: „A fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative”

Andrei Rosz
Ce se întâmplă cu Piața Amzei? Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1: „A fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a vorbit despre cum Piața Amzei se transformă într-un hub cultural. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniela Stanciu: „Există niște idei pentru toată zona Amzei. Probabil că știți că acea clădire din Piața Amzei unde a fost Direcția de Taxe și Impozite, acum a fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative. Hub-ul de Galben. Acolo, toată zona a prins o, poate ați și văzut, o notă așa cultural-artistică. A prins viață! Piața în sine…

Invitat la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a vorbit despre cum Piața Amzei se transformă într-un hub cultural. Aceasta a început prin a spune că există mai multe idei pentru întreaga zonă Amzei. Viceprimarul Sectorului 1 a menționat că fosta clădire unde se afla Direcția pentru Taxe și Impozite a fost  preluată și transformată într-un hub cultural denumit Hub-ul de Galben. Aceasta afirmă că întreaga zonă a prins viață și a căpătat o notă cultural-artistică. Întrebată ce se va întâmpla cu comercianții din Piața Amzei, Stanciu a spus că nu știe dacă se va mai păstra piața în adevărata sa întrebuințare. Totuși, aceasta a menționat că mai sunt câțiva comercianți care încă vând în zona Amzei.

„Există niște idei pentru toată zona Amzei. Probabil că știți că acea clădire din Piața Amzei unde a fost Direcția de Taxe și Impozite, acum a fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative. Hub-ul de Galben. Acolo, toată zona a prins o, poate ați și văzut, o notă așa cultural-artistică. A prins viață! Piața în sine… Nu știu să vă spun acum dacă rămâne ca piață în sensul clasic. Mai sunt câțiva operatori care sunt în piață. Întreaga zonă se îndreaptă către un hub cultural.”, a declarat viceprimarul Sectorului 1.

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