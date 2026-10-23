Cristela Georgescu a povestit, în emisiunea „Marius Tucă Show”, cum a trăit seara primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Soția lui Călin Georgescu a dezvăluit că acesta nu se afla acasă atunci când au fost anunțate rezultatele. Ea a urmărit televizorul împreună cu fiul cel mic și a filmat reacțiile familiei.

Invitata lui Marius Tucă a vorbit și despre schimbările prin care a trecut familia sa după scrutin. Totodată, a contestat informațiile apărute în presă privind numărul dispozitivelor electronice confiscate în cadrul anchetei care îl vizează pe soțul său.

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Cristela Georgescu contestă informațiile privind dispozitivele confiscate: „Nu au fost 27 de telefoane și 63 de laptopuri”

Cristela Georgescu a ținut să clarifice informațiile referitoare la dispozitivele electronice ridicate de anchetatori. Aceasta a susținut că numărul telefoanelor și laptopurilor prezentat în unele relatări din presă nu corespunde realității. Anterior, Cristela Georgescu a criticat public modul în care au fost verificate dispozitivele electronice ale familiei, susținând că printre fișierele analizate se aflau și fotografii personale ale copiilor.”

„Pentru că au fost confiscate dispozitivele noastre, care vă rog să-mi dați ocazia și aici să dezmint. Nu au fost, cum au spus ei, 27 de telefoane și 63 de laptopuri și văd că în continuare spun același lucru și nu sunt sancționați pentru dezinformare.”

În continuare, invitata a povestit ce făcea în seara alegerilor din 24 noiembrie 2024. Ea a precizat că soțul său plecase de acasă pentru a evita expunerea familiei în cazul în care urma să ofere declarații presei.

„Filmam ce se dădea la televizor. El era plecat. V-am spus că nu a fost acasă, ca să ne protejeze. A zis: «Dacă va trebui să dau vreo declarație, nu vreau să dau prin fața casei». Deci nu era acolo. Și ne-a ajutat un prieten și a dat de acolo, de la el, declarația.”

Cristela Georgescu a vorbit și despre relația cu soțul său.

„El a fost și este un tată și un soț, vă spun, extraordinar. Când voi ajunge dincolo, sper să mă ceară din nou de soție, pentru că este incredibil. Și atât de mult a dorit să ne protejeze… Iată că nici la acest val de ură ulterior nu ne-am așteptat.”

Aceasta a precizat că imaginile filmate în seara scrutinului surprind reacția sa și a fiului cel mic la rezultatele prezentate la televizor.

„Dar, așa cum spuneam, l-am filmat atunci. Și, la modul cel mai sincer, se vede uimirea noastră. Mă uitam tot cu băiețelul cel mic. El a urmărit toată campania și comenta ca un analist. Adică era foarte la curent.”

Potrivit Cristelei Georgescu, acea seară a reprezentat începutul unei perioade care a schimbat profund viața familiei.

„Ce vreau să spun e că, vedeți, acel moment ne-a marcat existența până azi. Pentru că, de fapt, de la acel moment, au început și persecuțiile de azi. Am filmat rezultatele.”

Cum privește Cristela Georgescu schimbările din viața familiei: „Am dat cu capul de Dumnezeu”

Marius Tucă a întrebat-o cum a fost viața familiei după 24 noiembrie 2024. Invitata a mărturisit că, în ciuda dificultăților, privește această perioadă cu recunoștință. Ea susține că experiențele prin care a trecut au determinat-o să își reevalueze relațiile și prioritățile.

„Așa cum am spus, viața a fost o binecuvântare mare. S-a făcut o curățenie cum niciodată nu aș fi avut încredere. Știți, sincer, prietenii ar trebui să fie ca sfinții. Sfinții nu te părăsesc niciodată, chiar dacă tu îi părăsești pe ei. Am descoperit oameni noi în viața noastră și, iarăși, viața a fost ca ceva neașteptat.”

Cristela Georgescu a explicat că nu și-a pus întrebarea de ce i se întâmplă aceste lucruri. Dimpotrivă, spune că experiențele au contribuit la schimbarea perspectivei sale asupra vieții.

„Nicio clipă nu m-am gândit de ce mi se întâmplă mie. Oricât de bizar ar suna, vreau să știți că sunt recunoscătoare. Avem o existență care își merită numele. Adică nu ne plictisim. Adică o existență plină de sens, care își merită numele. Nu ne plictisim. Și e pentru un ideal nobil. Copiii noștri au ce învăța.”

Invitata a spus că evenimentele din ultimii ani i-au schimbat inclusiv convingerile legate de controlul pe care oamenii îl au asupra propriului destin.

„Până în 2024, am crezut că am un cuvânt de spus în viața mea. Și așa îi învățam și pe alții. Tu ești cel care decide pentru tine, la, la, la, la, la. Dezvoltare personală. La, la, la, la. Bla, bla, bla. Nu. Adică tu ești o unealtă în mâna lui Dumnezeu și El decide ce pictează cu tine. Sau ce face cu tine ca unealtă. Adică tu doar să ai smerenia să te lași folosit. Să nu te încăpățânezi. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, spun că s-a schimbat viața noastră pentru că am înțeles că nu avem cu adevărat niciun cuvânt de spus. Dar dacă vreți să vă spun mai direct, sună cam mistic, cum spun criticii noștri. Am dat cu capul de Dumnezeu. Mă înțelegeți? Cam așa a fost. Nu că nu-L cunoșteam. Teoria, am simțit-o la un nivel foarte profund.”

Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate prin decizia Curții Constituționale din 6 decembrie, după desfășurarea primului tur. Ulterior, familia Georgescu a fost implicată în proceduri judiciare, inclusiv percheziții informatice asupra dispozitivelor ridicate de anchetatori.