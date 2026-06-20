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Creația artistică, pentru Nicu Alifantis: „Toate piesele mele sunt scrise de mine. Cred că am avut multe momente sclipitoare în tinerețe”

Creația artistică, pentru Nicu Alifantis: „Toate piesele mele sunt scrise de mine. Cred că am avut multe momente sclipitoare în tinerețe”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nicu Alifantis, artist, afirmă că toate piesele sale sunt scrise de el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nicu Alifantis: „Îmi este greu să mă analizez. Cântece de șemineu devenit între timp de succes pentru că e vinilul acuma care e foarte la modă. El există și în format de vinil. Pe site-ul meu există coșulețul, alifantis.ro. Pot să cumpere toate producțiile maestrului.”

Invitat la Marius Tucă Show, Nicu Alifantis afirmă că toate piesele sale sunt scrise de el. Acesta spune că sclipirea artistică pentru scrierea pieselor a fost mai degrabă în tinerețe. El spune că a avut și acum de curând câteva momente de creație artistică. Artistul spune că îi este foarte greu să se analizeze. De asemenea, mai subliniază că albumul său Cântece de șemineu lansat în 2010 este unul dintre cele mai de succes albume. Cântece de șemineu este al 17-lea album scos de solist și conține 18 piese. Albumul a ajuns să fie de succes pentru că se poate asculta și pe vinil care este la modă acuma. Alifantis menționează că cei care sunt interesați pot cumpăra de pe alifantis.ro toate producțiile sale.

„Sunt compuse de mine. Asta e, ghinion. Aici cum să zic am avut sclipiri și în tinerețe, mi s-a mai întâmplat și acum în mai, de curând. Nu știu ce să zic asta… Îmi este greu să mă analizez. Cântece de șemineu este unul dintre albumele mele bune. Acuma e de succes. Cântece de șemineu devenit între timp de succes pentru că e vinilul acuma care e foarte la modă. El există și în format de vinil. Pe site-ul meu există coșulețul, alifantis.ro. Pot să cumpere toate producțiile maestrului.”, a declarat artistul.

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