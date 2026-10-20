Cristela Georgescu „dezvăluie implicația Rusiei” în campania electorală a lui Călin Georgescu: „Eu am fost rușii și boții”

Cristela Georgescu susține că ea a fost cea care a gestionat conturile de social media ale lui Călin Georgescu. Aceasta povestește cât de mare a fost valul de susținere pe care l-a avut fostul candidat la președinție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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Cristela Georgescu: „Eu m-am ocupat de conturile lui de social media. Eu am fost rușii și boții”

Invitată la Marius Tucă Show, Cristela Georgescu detaliază cum au luat naștere „rușii și boții” din spatele contului de TikTok al lui Călin Georgescu. Aceasta spune că atunci când a văzut cât de agresivă era campania celorlalți candidați, a luat decizia să gestioneze conturile de social media ale lui Georgescu. Cristela menționează că și-a oprit toată activitatea și a început să construiască o comunitate în jurul lui Călin Georgescu.

„Când am văzut că ne luptăm cu niște mașini din astea care postau non-stop, m-am gândit domnule, noi nu suntem vizibili nicăieri. Și am pus pe hold activitatea mea, adică am oprit temporar activitatea mea, chiar am făcut un mesaj oficial, mi-am anunțat și eu comunitatea și i-am zis lui Călin că o să îl ajut. Eu m-am ocupat de conturile lui de social media. Eu am fost rușii și boții.”, explică soția lui Călin Georgescu.

„Stăteam până pe la 4:00 sau 5:00 dimineața să răspund oamenilor care ne scriau”

Soția fostului candidat la președinție povestește momentele de la începutul campaniei lui Călin Georgescu. Ea spune că stătea în fiecare noapte până în zorii dimineții pentru a răspunde oamenilor de pe conturile lui Georgescu. Aceasta menționează că după zeci de mii de mesaje primite, i-a venit ideea să le ceară susținătorilor să distribuie videoclipurile lui Călin Georgescu. Așa, adaugă Cristela, a luat naștere fenomenul care a umplut TikTok-ul. Aceasta crede că și acum ar fi aceeași situație, dacă oamenii nu ar fi cenzurați.

„Stăteam până pe la 4:00 sau 5:00 dimineața că oamenii ne scriau. Eram copleșită, veneau mii de mesaje. Eu nu mai făceam nimic decât asta. Oamenii mă întrebau cum pot să ajute. Și atunci mi-a venit ideea să pun un răspuns automat în care să le spun: dacă doriți să ajutați, puteți să distribuiți filmele lui de pe conturile lui. Nici nu știam cine sunt acești oameni. Acest răspuns venea automat și s-a propagat. Mi-am dat seama că într-adevăr a luat amploare fenomenul când mă uitam pe Tiktok și nu apăreau decât videoclipuri cu el. Așa ar fi și acum, dacă nu ar fi cenzura care este.”, detaliază Cristela Georgescu.

Georgescu și boții

În decembrie 2024, documentele serviciilor românești desecretizate au menționat existența unei rețele de aproximativ 25.000 de conturi TikTok asociate campaniei lui Călin Georgescu. Subiectul a revenit în atenție în februarie 2026, când un raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA a citat o comunicare a TikTok potrivit căreia platforma nu identificase și nu primise dovezi privind existența unei rețele coordonate de 25.000 de conturi legate de campania candidatului. Astfel, documentele desecretizate și poziția atribuită platformei au prezentat perspective diferite asupra acestei acuzații.