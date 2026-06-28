Cum a schimbat pandemia publicul românesc? Damian Drăghici: „Oamenii au nevoie de muzica noastră. Oriunde am cântat, am ridicat publicul în picioare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, la emisiunea „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici a vorbit despre modul în care pandemia a impactat publicul din România, care pare că a devenit mult mai pasional și mai conectat în timpul spectacolelor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Damian Drăghici povestește cum, de-a lungul carierei sale de peste 20 de ani, a avut nenumărate concerte la Sala Palatului, dar și în restul țării. Acesta susține că, deși oriunde cântă publicul se bucură și are o energie bună, a remarcat unele diferențe. Conceptele noi sunt primite cu o oarecare reticență în orașele mai mici. Pe de altă parte, în capitală publicul pare să fie mai deschis la nou.

Artistul susține că a remarcat o schimbare în rândul publicului în ultimii ani. După pandemie oamenii au devenit și mai deschiși, și mai plini de viață, și mai energici în timpul spectacolelor. Acest lucru denotă faptul că în timpul pandemiei oamenilor le-au lipsit spectacolele artistice care să-i încarce cu energie.