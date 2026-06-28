Cum a schimbat pandemia publicul românesc? Damian Drăghici: „Oamenii au nevoie de muzica noastră. Oriunde am cântat, am ridicat publicul în picioare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, la emisiunea „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici a vorbit despre modul în care pandemia a impactat publicul din România, care pare că a devenit mult mai pasional și mai conectat în timpul spectacolelor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Damian Drăghici povestește cum, de-a lungul carierei sale de peste 20 de ani, a avut nenumărate concerte la Sala Palatului, dar și în restul țării. Acesta susține că, deși oriunde cântă publicul se bucură și are o energie bună, a remarcat unele diferențe. Conceptele noi sunt primite cu o oarecare reticență în orașele mai mici. Pe de altă parte, în capitală publicul pare să fie mai deschis la nou.
„De multe ori s-a întâmplat ca la Sala Palatului, de 20 de ani și sute de concepte, să vină un public, iar după aceea, când mergi în țară și vrei să prezinți același gen de concept, să existe o oarecare reticență. Simți că nu este același răspuns, mai ales la noi, unde te ridică din morți. Și atunci trebuie de fiecare dată să readaptăm puțin lucrurile după Sala Palatului, ca să putem să generăm același gen de energie publicului.”
Artistul susține că a remarcat o schimbare în rândul publicului în ultimii ani. După pandemie oamenii au devenit și mai deschiși, și mai plini de viață, și mai energici în timpul spectacolelor. Acest lucru denotă faptul că în timpul pandemiei oamenilor le-au lipsit spectacolele artistice care să-i încarce cu energie.
„Oriunde cântăm, ridicăm publicul și toți oamenii simt energia asta a noastră, nebună. Dar ce pot să spun este că în ultimii 5-6 ani, mai ales după pandemie, ceva s-a întâmplat și oamenii au nevoie de muzica noastră ca de o supapă. Imediat, din prima secundă dinainte să începem să cântăm, sunt pe pereți. Deci conexiunea din ultimii ani este mult mai mare decât la orice alt concert în orice altă țară. Am avut public foarte mișto pe vremea când cântam jazz și alte muzici în Germania, Elveția și Austria.”