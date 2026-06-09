Cum poate Nicușor să anuleze votul românilor? Palada: „Până și Băsescu sau Iohannis au mimat ceva mai bine democrația”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, afirmă că Băsescu și Iohannis au mimat mai bine democrația decât Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada: „Noi ne uităm hipnotizați, noi suntem precum iepurele care se uită sau căprioara care se uită în faruri sau se uită în ochii mangustei. Da, până și ăia au mimat cumva ceva mai puțin patetic democrația. Au mai ținut cât de cât cont. Poporul român a dat semnale repetate că nu protestează, că nu are niciun fel de mecanism de a opri abuzul și nesimțirea.”

Invitat la Marius Tucă Show, Mirel Palada afirmă că Băsescu și Iohannis au mimat mai bine democrația decât Nicușor Dan. El spune că, totuși, au respectat democrația într-o anumită măsură. Acesta spune că cetățenii români nu au dat semnale pentru oprirea abuzului de putere. Cetățenii români nu au un mecanism prin care să poată opri această formă de abuz. Sociologul subliniază că cei aflați acum la putere au dus abuzurile la cote maxime. Știau că nu vor păți nimic. Palada susține că în această situație suntem precum căprioara care se uită la faruri. Prin această comparație, el descrie o societate care privește pasiv, fără reacție, în fața abuzurilor.