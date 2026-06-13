Dan Dungaciu: „Dacă Tomac ajunge premier, AUR câștigă alegerile din 2028 fără probleme”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat situația politică de după căderea Guvernului Bolojan și dificultățile întâmpinate în găsirea unei formule de guvernare. Invitatul a susținut că partidele aflate la putere se confruntă cu o criză politică neașteptată și că opoziția, în special AUR, ar putea beneficia electoral de actualul context. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul a afirmat că formațiunea din care face parte a devenit deja un actor important pe scena politică. Influența sa va continua să crească în următorii ani.

Dan Dungaciu: „AUR este o realitate în România”

Invitatul consideră că evoluțiile din ultimii ani au consolidat poziția partidului în rândul electoratului.

„AUR este o realitate în România care nu va pleca de aici. AUR va crește.”, afirmă acesta.

Dungaciu a susținut că anumite decizii politice luate de actuala putere ar putea avea efecte favorabile pentru opoziție la următoarele alegeri.

„Dacă îl numesc pe Eugen Tomac premier, câștigăm sigur 2028. Deci nu avem nicio emoție.”, spune profesorul.

Dificultățile actualei majorități sunt mai mari decât se anticipa în urmă cu doar câteva săptămâni.

„Ei n-au crezut, ei n-au vrut să se întâmple așa. Ei au crezut că o rezolvă ușor, cu PSD-ul care îl schimbă pe Bolojan și se reinstalează la putere.”, afirmă acesta.

Se caută soluții de avarie după eșecul planului inițial

Profesorul consideră că partidele aflate la putere încearcă acum să găsească formule alternative pentru depășirea blocajului politic.

„Vorba lui Mike Tyson: toată lumea are o strategie până la primul pumn. Ei l-au luat.”, spune Dan Dungaciu.

Variantea analizată este promovarea unor figuri tehnocrate.

„Acum încep să caute tehnocrați și bagă pe unul într-un malaxor, în care evident că el nu o să facă nimic.”, afirmă profesorul.

Invitatul susține că orice nou guvern se va confrunta cu dificultăți majore în perioada următoare, inclusiv din cauza apropierii viitoarelor cicluri electorale.