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De ce a acceptat Crin Antonescu să candideze în 2024? Explicația fostului președinte PNL

Serdaru Mihaela
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În emisiunea „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu vorbește despre politica din România. Tema principală este dependența liderilor români de autoritățile de la Bruxelles. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Dependența de Bruxelles

Crin Antonescu afirmă că o parte dintre liderii români sunt prea legați de Occident și urmează frecvent indicațiile externe. El susține că acest lucru le reduce autonomia decizională, unii comportându-se ca „funcționari ai Bruxelles-ului”.

„Problema fundamentală este cea evocată puțin mai înainte de maestru: dependența conducătorilor României de deciziile externe. Fie că vorbim de Nicușor Dan, de Ilie Bolojan, de Ion Veștea sau de Eugen Tomac, este vorba despre același tip de relație cu autoritățile de la Bruxelles” , spune Crin Antonescu

Antonescu vorbește și despre ideea de curaj în politică. El spune că, în opinia sa, un lider adevărat își ia puterea de la oameni, nu din exterior.

„România avea nevoie măcar de un conducător, chiar dacă era primul președinte sau prim-ministru care să încerce acest lucru, și eu am crezut, de aceea m-am băgat, că aș putea să fac asta. Nu știu, nu am dovadă dacă aș fi putut sau nu, dar știam că ceilalți nu vor încerca nici măcar să fie altceva decât niște funcționari ai Bruxelles-ului. Pentru asta nu îți trebuie foarte mult, dar îți trebuie un lucru esențial: curajul și înțelegerea faptului că puterea ta provine de la amărâții aceștia de compatrioți ai tăi, nu de la cei care îți dau viza din trei în trei luni, în funcție de cum ai făcut sau nu ce trebuia să faci” , conchide Antonescu.

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