„România avea nevoie măcar de un conducător, chiar dacă era primul președinte sau prim-ministru care să încerce acest lucru, și eu am crezut, de aceea m-am băgat, că aș putea să fac asta. Nu știu, nu am dovadă dacă aș fi putut sau nu, dar știam că ceilalți nu vor încerca nici măcar să fie altceva decât niște funcționari ai Bruxelles-ului. Pentru asta nu îți trebuie foarte mult, dar îți trebuie un lucru esențial: curajul și înțelegerea faptului că puterea ta provine de la amărâții aceștia de compatrioți ai tăi, nu de la cei care îți dau viza din trei în trei luni, în funcție de cum ai făcut sau nu ce trebuia să faci” , conchide Antonescu.