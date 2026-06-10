De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, muzician și percuționist, a vorbit despre cum membrii Phoenix s-au îndepărtat de Nicu Covaci. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nicu, săracul, se chinuia că el numai muzica lui o cânta. Mai avea vreo câteva piese pe care le mai stâlcia. Cânta doar muzica lui, muzica Phoenix. Repetam de fiecare dată cu echipă nouă, cu basist nou. Noi am venit de multe ori în România cu alți membri în echipă. Am venit în diferite formule. Și vreau să-ți mai subliniez că eu am fost ultimul care a rămas cu el, până în 2014. Nu știu, ceilalți nu mai veneau la concerte.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre cum membrii Phoenix s-au îndepărtat de Nicu Covaci. Acesta a început prin a povesti experiența sa de angajare din Germania. Artistul povestește că a trebuit să dea examen de încadrare în forța de muncă germană. Pentru că nimeni nu l-a angajat, acesta a primit un spor de muncă de 1900 de mărci. Muzicianul afirmă că a renunțat la acel spor și a încercat prin alte mijloace să se afirme în Germania. Cel mai greu, susține acesta, a fost pentru Nicu Covaci care a refuzat să cânte altceva decât propriile sale melodii.