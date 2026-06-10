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De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”

Andrei Rosz
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, muzician și percuționist, a vorbit despre cum membrii Phoenix s-au îndepărtat de Nicu Covaci. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nicu, săracul, se chinuia că el numai muzica lui o cânta. Mai avea vreo câteva piese pe care le mai stâlcia. Cânta doar muzica lui, muzica Phoenix. Repetam de fiecare dată cu echipă nouă, cu basist nou. Noi am venit de multe ori în România cu alți membri în echipă. Am venit în diferite formule. Și vreau să-ți mai subliniez că eu am fost ultimul care a rămas cu el, până în 2014. Nu știu, ceilalți nu mai veneau la concerte.

Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre cum membrii Phoenix s-au îndepărtat de Nicu Covaci. Acesta a început prin a povesti experiența sa de angajare din Germania. Artistul povestește că a trebuit să dea examen de încadrare în forța de muncă germană. Pentru că nimeni nu l-a angajat, acesta a primit un spor de muncă de 1900 de mărci. Muzicianul afirmă că a renunțat la acel spor și a încercat prin alte mijloace să se afirme în Germania. Cel mai greu, susține acesta, a fost pentru Nicu Covaci care a refuzat să cânte altceva decât propriile sale melodii.

„Și aveam 6000 de mărci, ăsta e la salariul meu, ca să mă angajez. 6000 de mărci să mă angajeze. Nu m-au angajat și mi-au dat un examen ca să știe ce sunt, să-mi dea un ajutor de angajare. Bani sociali… Nu știau ce sunt, putem să spun că-s pilot. Am luat muzica și am dat un examen. Mi-au pus niște partituri de percuție, de clasic. Le știam cu ochii închiși, adică, chiar dacă se stingea lumina, eu știam din toate. M-au încadrat și aveam 1900 de mărci. Și stăteam și mă uitam la soare, că nu mă angajau niciunde. Adică sunt mulți care au trăit până au murit cu ajutorul ăla. Nu vreau să spun cine și cum, că au dat și concerte în România. Eu mai aveam și împrimări, câștigam banii. Și după un an și ceva m-am mutat de acolo de la echipă. Și am spus, domnule, trebuie să învăț limba germană și nu mă duc la școală. O învăț în pat și am avut tot confortul. Nicu, săracul, se chinuia că el numai muzica lui o cânta. Mai avea vreo câteva piese pe care le mai stâlcia. Cânta doar muzica lui, muzica Phoenix. Repetam de fiecare dată cu echipă nouă, cu basist nou. Noi am venit de multe ori în România cu alți membri în echipă. Am venit în diferite formule. Și vreau să-ți mai subliniez că eu am fost ultimul care a rămas cu el, până în 2014. Nu știu, ceilalți nu mai veneau la concerte.”, a explicat muzicianul. 

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