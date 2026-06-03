Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Generalul (r) Virgil Bălăceanu intervine în cazul contractului cu Rheinmetall semnat în 2023 și nerespectat. Explicația specialistului

Generalul (r) Virgil Bălăceanu intervine în cazul contractului cu Rheinmetall semnat în 2023 și nerespectat. Explicația specialistului

Malina Maria Fulga
Generalul (r) Virgil Bălăceanu intervine în cazul contractului cu Rheinmetall semnat în 2023 și nerespectat. Explicația specialistului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre contractul semnat cu Rheinmetall în 2023 de către statul român, acuzând grave întârzieri privind calendarul de predare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu afirmă că România trebuia să aibă deja integrate două baterii antidronă și modernizate la standardul Skynex până la finalul lui 2025, iar în 2026, conform calendarului, urmând să fie livrate și celelalte două. De asemenea, generalul demontează discursul public intens privind un sistem de apărare la Dunăre. El afirmă că „Scutul Danubian” nu ar exista de fapt din punct de vedere militar.

„Eram în cunoștință pentru că am citit, cred că în urmă cu un an de zile. Am mai prezentat o asemenea situație. În urmă cu un an de zile am aflat despre acest contract și m-am bucurat pentru că urma ca două sisteme să fie modernizate la modelul Skynex în 2025, două sisteme, deci două baterii în 2026, celelalte două. Deci anul acesta, la sfârșitul anului, trebuia să avem cele patru baterii. Două la sfârșitul anului trecut, 2025, pe care trebuia să le avem și care trebuiau deja integrate Scutului Danubian, dacă s-ar fi luat o decizie cu privire la Scutul Danubian. Noi vorbim de Scutul Danubian, dar el nu există. Deci pe mine mă bucurase faptul că modernizam 2×35. La vremea respectivă mă uitam și pe capabilitățile antidronă, dar urmăream când în Armata României vor ajunge și capabilități C-RAM. Capabilitățile C-RAM înseamnă capacitatea de a combate toate tipurile de proiectile. Deci e vorba de modul în care israelienii au inovat și au dezvoltat aceste capabilități. Nu ni se spune și ar trebui să ni se spună dacă nu s-au respectat termenele de livrare, dacă firma a fost penalizată și așa mai departe, sau au fost alte condiționări de care noi nu știm. Dacă intrăm în a compara cele două momente, sigur că l-am dat, îți spun cum sunt, aceleași companii.”

Generalul Bălăceanu critică autoritățile care nu au adresat în mod public subiectul privind contractul Rheinmetall și întârzierile înregistrate. El susține că oferirea contractelor unui singur furnizor reprezintă un risc pentru statul român.

„Plecăm și de la celălalt adevăr. Dincolo de importanța Germaniei în economia UE și în general în mecanismele UE, avem un element care ține de mult mai multe capabilități care se creează prin Rheinmetall. Există și un risc pentru că te duci către un singur furnizor, există însă și partea plină a paharului pentru că te duci către un furnizor care are experiență dintr-un asemenea punct de vedere și cele mai bune sisteme produse pe plan european. Pe locul doi, aceste sisteme sunt produse într-o anumită măsură de israelieni, nu am cunoștință că produc americanii asemenea sisteme, aparțin lor. Fie că vorbim de Skynex, fie că vorbim de Skyranger.”

 

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW „Dronele care au pătruns în spațiul aerian al României au fost în derivă”. Generalul Virgil Bălăceanu susține că dronele „fuseseră atinse de gloanțele ucrainene sau bruiate și deviate de la traiectoria inițială”
23:00
„Dronele care au pătruns în spațiul aerian al României au fost în derivă”. Generalul Virgil Bălăceanu susține că dronele „fuseseră atinse de gloanțele ucrainene sau bruiate și deviate de la traiectoria inițială”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MARIUS TUCĂ SHOW Neacșu atrage atenția asupra contractului de consultanță cu americanii: „Suma din contractul de lobby cu firma americană depășește cu mult bugetul pentru consultanță al Administrației Prezidențiale”
22:00
Neacșu atrage atenția asupra contractului de consultanță cu americanii: „Suma din contractul de lobby cu firma americană depășește cu mult bugetul pentru consultanță al Administrației Prezidențiale”
ACTUALITATE Toni Neacșu spune că Șeful Armatei, suspect la DNA, ar trebui să demisioneze
21:30
Toni Neacșu spune că Șeful Armatei, suspect la DNA, ar trebui să demisioneze
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu răspunde celei mai importante întrebări – ce atribuții mai are Guvernul Bolojan
21:00
Toni Neacșu răspunde celei mai importante întrebări – ce atribuții mai are Guvernul Bolojan
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele
Cancan.ro
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Mediafax
Imagini AI cu bătrâni în lacrimi și polițiști care le confiscă fructele, distribuite masiv pe Facebook
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Cancan.ro
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Ce alimente recomandă oamenii de știință pentru a reduce riscul de hipertensiune arterială?

Cele mai noi

Trimite acest link pe