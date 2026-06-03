Generalul (r) Virgil Bălăceanu intervine în cazul contractului cu Rheinmetall semnat în 2023 și nerespectat. Explicația specialistului

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre contractul semnat cu Rheinmetall în 2023 de către statul român, acuzând grave întârzieri privind calendarul de predare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Eram în cunoștință pentru că am citit, cred că în urmă cu un an de zile. Am mai prezentat o asemenea situație. În urmă cu un an de zile am aflat despre acest contract și m-am bucurat pentru că urma ca două sisteme să fie modernizate la modelul Skynex în 2025, două sisteme, deci două baterii în 2026, celelalte două. Deci anul acesta, la sfârșitul anului, trebuia să avem cele patru baterii. Două la sfârșitul anului trecut, 2025, pe care trebuia să le avem și care trebuiau deja integrate Scutului Danubian, dacă s-ar fi luat o decizie cu privire la Scutul Danubian. Noi vorbim de Scutul Danubian, dar el nu există. Deci pe mine mă bucurase faptul că modernizam 2×35. La vremea respectivă mă uitam și pe capabilitățile antidronă, dar urmăream când în Armata României vor ajunge și capabilități C-RAM. Capabilitățile C-RAM înseamnă capacitatea de a combate toate tipurile de proiectile. Deci e vorba de modul în care israelienii au inovat și au dezvoltat aceste capabilități. Nu ni se spune și ar trebui să ni se spună dacă nu s-au respectat termenele de livrare, dacă firma a fost penalizată și așa mai departe, sau au fost alte condiționări de care noi nu știm. Dacă intrăm în a compara cele două momente, sigur că l-am dat, îți spun cum sunt, aceleași companii.”
Generalul Bălăceanu critică autoritățile care nu au adresat în mod public subiectul privind contractul Rheinmetall și întârzierile înregistrate. El susține că oferirea contractelor unui singur furnizor reprezintă un risc pentru statul român.
„Plecăm și de la celălalt adevăr. Dincolo de importanța Germaniei în economia UE și în general în mecanismele UE, avem un element care ține de mult mai multe capabilități care se creează prin Rheinmetall. Există și un risc pentru că te duci către un singur furnizor, există însă și partea plină a paharului pentru că te duci către un furnizor care are experiență dintr-un asemenea punct de vedere și cele mai bune sisteme produse pe plan european. Pe locul doi, aceste sisteme sunt produse într-o anumită măsură de israelieni, nu am cunoștință că produc americanii asemenea sisteme, aparțin lor. Fie că vorbim de Skynex, fie că vorbim de Skyranger.”