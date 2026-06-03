Generalul (r) Virgil Bălăceanu intervine în cazul contractului cu Rheinmetall semnat în 2023 și nerespectat. Explicația specialistului

Generalul (r) Virgil Bălăceanu afirmă că România trebuia să aibă deja integrate două baterii antidronă și modernizate la standardul Skynex până la finalul lui 2025, iar în 2026, conform calendarului, urmând să fie livrate și celelalte două. De asemenea, generalul demontează discursul public intens privind un sistem de apărare la Dunăre. El afirmă că „Scutul Danubian” nu ar exista de fapt din punct de vedere militar.

Generalul Bălăceanu critică autoritățile care nu au adresat în mod public subiectul privind contractul Rheinmetall și întârzierile înregistrate. El susține că oferirea contractelor unui singur furnizor reprezintă un risc pentru statul român.