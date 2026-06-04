România și apărarea anti-dronă

Virgil Bălăceanu a afirmat că Ucraina are o experiență foarte mare în combaterea dronelor. Din acest motiv, România ar trebui să dezvolte o colaborare mai strânsă în acest domeniu.

Marius Tucă: „Ei sunt atât de avansați în acest domeniu, încât nu există nimeni în lume, în momentul de față, care să se compare cu ucrainenii în ceea ce privește doborârea dronelor”

Virgil Bălăceanu: „De acord”

Drepturile românilor din Ucraina