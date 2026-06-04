În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre sprijinul oferit de România Ucrainei. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
România și apărarea anti-dronă
Virgil Bălăceanu a afirmat că Ucraina are o experiență foarte mare în combaterea dronelor. Din acest motiv, România ar trebui să dezvolte o colaborare mai strânsă în acest domeniu.
Marius Tucă: „Ei sunt atât de avansați în acest domeniu, încât nu există nimeni în lume, în momentul de față, care să se compare cu ucrainenii în ceea ce privește doborârea dronelor”
Virgil Bălăceanu: „De acord”
Drepturile românilor din Ucraina
Generalul a vorbit și despre comunitatea românească din Ucraina. El consideră că România trebuie să fie mai activă atunci când vine vorba despre drepturile românilor din afara granițelor.
„România trebuie să fie proactivă în privința drepturilor comunității române din Ungaria, așa cum a fost Viktor Orbán și cum continuă să fie linia politică maghiară”