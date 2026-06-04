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Generalul Virgil Bălăceanu analizează relația România – Ucraina: „România trebuie să fie proactivă în privința drepturilor românilor din Ucraina. Ar trebui să urmeze modelul lui Viktor Orbán”

Serdaru Mihaela
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre sprijinul oferit de România Ucrainei. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

În cadrul discuției, generalul Virgil Bălăceanu și Marius Tucă au analizat sprijinul oferit de România Ucrainei. România a contribuit semnificativ, inclusiv prin furnizarea unui sistem de apărare Patriot.

Marius Tucă: „Bulgaria n-a dat o baterie Patriot de un miliard de dolari. Noi am dat-o. Și atunci puteam să primim și noi un sistem antidrone, măcar atât”

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