În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul Virgil Bălăceanu a comentat incidentele produse în apropierea graniței României și a explicat riscurile generate de atacurile desfășurate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Invitatul a vorbit și despre cazul dronei care a ajuns la Galați, precum și despre explicațiile oferite de autoritățile române. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul consideră că operațiunile militare desfășurate în apropierea granițelor NATO necesită o planificare extrem de atentă pentru a evita incidente care pot avea consecințe grave.

Loviturile asupra porturilor dunărene creează riscuri majore

Invitatul a afirmat că atacurile Rusiei asupra infrastructurii din zona Dunării generează pericole care depășesc spațiul conflictului.

„Agresiunea Rusiei este evidentă. Lovește porturile dunărene, invocând motive militare. Nu le găsesc substanța.”, afirmă acesta.

Generalul spune că apropierea de teritoriul NATO obligă la o planificare mult mai riguroasă a operațiunilor.

„Când planifici aceste lovituri într-o zonă de graniță cu NATO, trebuie să faci un anumit tip de planificare. Altcumva poți să ajungi la incidente majore.”, spune el.

Virgil Bălăceanu consideră că Rusia poate fi criticată pentru faptul că astfel de atacuri generează efecte care pot depăși zona țintită.

„Aici Rusia poate să fie acuzată.”, afirmă generalul.

El a explicat că într-un conflict există numeroase situații în care apar deviații ale traiectoriilor sau efecte neprevăzute.

„Dacă apărarea înseamnă și drone în derivă, pot să fie și rachete în derivă, pot să fie rachete bruiate și așa mai departe, riscurile sunt majore.”, spune acesta.

Generalul Virgil Bălăceanu: „Lucrul acesta l-am apreciat pentru că este vorba de transparență”

Discuția s-a mutat apoi asupra declarațiilor făcute de președintele României în cazul dronei care a ajuns la Galați.

Întrebat de Marius Tucă despre reacțiile apărute după ce s-a afirmat că drona ar fi fost deviată de apărarea ucraineană, generalul a apreciat comunicarea autorităților.

„Lucrul acesta l-am apreciat pentru că este vorba de transparență.”, afirmă acesta.

Virgil Bălăceanu a precizat că nu știe dacă toate informațiile au fost disponibile încă din primele momente ale incidentului.

„Nu știu dacă a avut informațiile de la bun început.”, spune el.

Generalul a explicat că nu toate dronele lansate de Rusia au rol de atac direct. Unele sunt utilizate pentru recunoaștere sau pentru testarea reacției sistemelor de apărare.