În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul Virgil Bălăceanu a vorbit despre momentul retragerii sale din armată și despre schimbările care au avut loc în sistemul militar la începutul anilor 2010. Invitatul a explicat că ieșirea sa din activitate nu a fost una planificată și că anumite modificări legislative au grăbit pensionarea unui număr mare de generali și amirali. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la întrebarea lui Marius Tucă despre modul în care un militar de carieră se adaptează la viața de după uniformă.

Generalul Virgil Bălăceanu: „Ieșirea din armată a fost una forțată”

Invitatul a explicat că și-ar fi dorit să își încheie cariera în alte condiții și într-un alt moment.

„Ieșirea din armată a fost destul de forțată pentru că niște reglementări schimbate privind momentul în care generalii ar fi putut să treacă în rezervă nu au mai creat condiții favorabile continuării activității.”, spune acesta.

Generalul a povestit că în acea perioadă a avut loc o amplă reorganizare. Aceasta a dus la retragerea simultană a unui număr mare de lideri militari.

„S-a realizat operațiunea Autocarul. În două-trei luni de zile au trecut în rezervă 43 de generali și amirali.”, afirmă Virgil Bălăceanu.

În opinia sa, efectele unei asemenea decizii nu au fost suficient discutate la momentul respectiv.

„Nimeni n-a subliniat acest deficit de securitate care s-a realizat prin decizia ministrului de atunci.”, spune el.

Armata nu trebuie să piardă brusc generații întregi de lideri

Fostul comandant consideră că experiența acumulată de ofițerii superiori reprezintă o resursă strategică importantă pentru orice armată.

„A fost o lecție pe care am învățat-o și pe care sper să nu o mai repete Armata României, chiar și în conjunctura actuală.”, afirmă acesta.

Generalul spune că astfel de schimbări trebuie făcute gradual, pentru a evita pierderea simultană a unor oameni cu experiență.

„Nu se fac asemenea rupturi, mai ales la nivelul liderilor.”, spune Virgil Bălăceanu.

Invitatul a recunoscut că apropiații săi se temeau că despărțirea de cariera militară îi va afecta moralul, având în vedere implicarea sa profundă în profesie.