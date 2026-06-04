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Generalul Virgil Bălăceanu spune ce ar trebui să facă România în urma incidentului de la Galați: „Scutul danubian trebuie să fie inițiativa noastră. România trebuie să invoce Articolul 3 NATO pentru a convinge aliații să vină cu sisteme antidronă în țară”

Alexandra Anton Marinescu
Generalul Virgil Bălăceanu spune ce ar trebui să facă România în urma incidentului de la Galați: „Scutul danubian trebuie să fie inițiativa noastră. România trebuie să invoce Articolul 3 NATO pentru a convinge aliații să vină cu sisteme antidronă în țară”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul Virgil Bălăceanu a explicat de ce România nu dispune încă de un sistem integrat de apărare antidronă, în ciuda numeroaselor incidente produse în ultimii ani la granița cu Ucraina. Invitatul a susținut că problema nu ține doar de achiziția unor echipamente, ci de construirea unui sistem complex care să includă detectare, monitorizare și neutralizare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la întrebarea lui Marius Tucă despre motivele pentru care România nu a reușit să dezvolte o protecție eficientă împotriva dronelor, după numeroase incidente produse în ultimii ani.

Nu este suficient să cumperi un sistem antidronă

Generalul a explicat că lupta împotriva dronelor presupune mult mai mult decât achiziționarea unei baterii de interceptare.

„Partea de a avea sisteme, sisteme de sisteme aș spune eu, privind lupta antidronă, pentru că le incluzi și pe cele care înseamnă detecție, monitorizare, bruiaj.”, afirmă acesta.

Virgil Bălăceanu a oferit exemplul unor sisteme utilizate în Europa. A explicat că acestea funcționează împreună cu radare și alte capabilități de supraveghere.

„Skynex-ul este produs de către germani. Are și el radarul său, pentru că o baterie are propriul său radar.”, spune el.

Invitatul a remarcat că România nu este singura țară care s-a confruntat cu dificultăți în acest domeniu.

„Putem să constatăm o serioasă rămânere în urmă a României, dar nu numai a României.”, afirmă generalul.

Acesta a amintit și de incidentele produse în Polonia, unde drone rusești au reușit să pătrundă adânc în spațiul aerian.

„Rușii au reușit în septembrie să pătrundă în spațiul aerian al Poloniei pe adâncimi de peste 300 de kilometri cu dronele Gerbera.”, spune Virgil Bălăceanu.

Generalul Virgil Bălăceanu: „Trebuie să avem noi această inițiativă. Să aplicăm noi Articolul 3 până la un eventual Articol 4”

Generalul a explicat că după incidentele din Polonia și statele baltice, NATO a decis să consolideze apărarea în acele zone.

„După incidentul din septembrie apare inițiativa NATO Eastern Sentry.”, afirmă acesta.

Totuși, potrivit invitatului, cele mai multe capabilități suplimentare au fost direcționate către nord-estul Alianței.

„În realitate, ea a devenit un Northeastern Sentry pentru că toate capabilitățile suplimentare au fost aduse în Polonia și în țările baltice.”, spune generalul.

Virgil Bălăceanu consideră că România trebuie să își promoveze propriile interese de securitate și să solicite măsuri similare pentru zona Dunării.

„În România, atunci, nu s-a considerat că este necesar. De asta am insistat de atâtea ori și am folosit formula scutul danubian.”, afirmă acesta.

Invitatul spune că Bucureștiul ar trebui să inițieze un proiect regional care să atragă și sprijinul aliaților.

„Trebuie să avem noi această inițiativă. Să aplicăm noi Articolul 3 până la un eventual Articol 4. Dacă noi aplicăm un asemenea lucru, aliații vor fi mai conștienți că trebuie să își suplimenteze prezența cu capabilități antidronă în România.”, spune Virgil Bălăceanu.

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