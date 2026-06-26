George Simion critică improvizațiile lui Nicușor Dan: „A pornit această criză dintr-un război cu Ilie Bolojan pentru alegerile din 2030″

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, liderul AUR a spus că deciziile luate de Nicușor Dan au fost făcute fără un plan clar. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit lui Simion, desemnările făcute de președinte au fost o „improvizație” și o „cârpeală”. El consideră că aceste decizii pot adânci problemele actuale ale României.

Marius Tucă: „În primul rând, tu ai înțeles de ce Nicușor Dan a făcut cele două desemnări? Pe ce s-a bazat? A fost totul la plesneală? Adică ai vreun răspuns la întrebarea asta?”

George Simion: „Da, a fost totul la plesneală, o improvizație, o cârpeală care nu face decât să ne afunde și mai mult în groapa în care suntem”

George Simion: „Criza are la bază calcule politice pentru 2030, pe seama cetățenilor”

George Simion susține că actuala criză are la bază calcule politice pentru alegerile din 2030. Liderul AUR afirmă că Nicușor Dan și Ilie Bolojan pun interesele electorale înaintea problemelor cetățenilor.

„Nicușor Dan a pornit această criză într-un conflict pentru alegerile din 2030. El și Ilie Bolojan. Acesta a fost motivul. Dar este 2026, în luna iunie. Adevărat, până în 2030 mai este mult. Mai este mult, iar ei se gândesc deja la viitoarele confruntări electorale, pe seama cetățenilor români” , conchide Simion