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George Simion, declarații după întâlnirea cu Veștea. De ce depinde votul AUR din Parlament?

Malina Maria Fulga
George Simion, declarații după întâlnirea cu Veștea. De ce depinde votul AUR din Parlament?
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Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a analizat o recentă declarație a președintelui partidului AUR, George Simion, privind poziția partidului referitor la formarea unui guvern Veștea. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Într-o declarație de seara trecută, George Simion a reiterat câteva aspecte privind poziția AUR referitoare la formarea unui nou guvern în frunte cu Adrian Veștea. Acesta a ținut să sublinieze statutul AUR ca a doua forță politică din Parlament, raportat la numărul de voturi. Susține acesta că președintele Nicușor Dan ar trebui să-și schimbe niște declarații anterioare referitoare la AUR. Doar așa partidul ar putea reconsidera poziția față de guvernul Veștea.

Într-un ton sarcastic, Simion adaugă faptul că învestirea unui guvern Veștea cu voturile AUR ar fi una ilegitimă. El susține acest lucru având în vedere modul în care AUR a fost catalogat anterior. Spune președintelui AUR că ar fi la fel de ilegitim ca și mandatul președintelui Nicușor Dan.

„Eu am spus de la început, AUR nu are mandat prin conducerea sa legal constituită prin BNC. Ieșim din sală dacă până la ora 21 nu se întâmplă lucrurile cerute de noi. Vine responsabilitatea. Eu v-am spus de la început, am ieșit să vă dau aceste declarații și v-am spus că AUR a inițiat o moțiune de cenzură pe 5 mai. Și pe 6 mai președintele Republicii ne-a spus că nu putem lua parte la guvernare și nu putem vota o guvernare. A fost o chestiune eronată și cred că emițătorul acelei opinii eronate trebuie să revină asupra ei. În mod normal trebuie să existe consultări. Într-un cadru normal, într-o țară normală, AUR, ca a doua forță politică din Parlament și prima în preferințele românilor, trebuie respectată. Noi nu am cerut funcții, nu ne-am dorit beneficii personale. Noi am cerut respect pentru AUR, pentru mișcarea suveranistă și pentru o parte importantă, aproape jumătate din țară… Nu știu ce avea Nicușor Dan. Cred că domnul cu care stătea la masă la Bruxelles știe mai bine ce știe și ce nu știe, ce a fost informat și n-a văzut niciodată. Am spus că AUR nu are mandat ca parlamentarii săi să voteze guvernul Veștea. Nu vreau să fiu căutat, în niciun caz, înțelegem ierarhia instituțională, dar în spațiul public sunt niște lucruri care trebuie lămurite. Pentru că nu pot niște oameni care până acum au fost paria să instaleze un guvern legitim. Va fi la fel de ilegitim ca și Nicușor Dan”, a declarat George Simion.

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