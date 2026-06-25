George Simion nu renunță la Călin Georgescu: „Trebuie să aibă un rol important în statul român!”

„Am fost alături de domnul Călin Georgescu în toate încercările sale. Trebuie să ocupe un rol de conducere în statul român. Și sper că această vânătoare de vrăjitoare împotriva sa să se oprească și să revenim la normalitate.”

George Simion: „Călin Georgescu, ca premier, ar fi cu 100 de clase peste ce propuneri am văzut până acum”

Întrebat fiind dacă Georgescu ar fi o propunere potrivită pentru funcția de premier, George Simion a oferit un răspuns clar. Acesta a spus că funcția pe care trebuie să o ocupe este cea de președinte. Cu toate acestea, el ar fi o propunere de premier mult mai adecvată decât cele două nominalizări ale președintelui.