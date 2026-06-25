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George Simion nu renunță la Călin Georgescu: „Trebuie să aibă un rol important în statul român!”

Malina Maria Fulga
George Simion, relația cu Călin Georgescu: „Am fost alături de el. Trebuie să aibă un rol important în statul român”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a vorbit despre relația sa cu Călin Georgescu, adăugând că acesta ar trebui să ocupe o funcție de conducere în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liderul AUR a afirmat că a fost alături de Călin Georgescu în încercările apărute de la anularea alegerilor prezidențiale până acum. De asemenea, susține că acesta este legitim pentru o funcție de conducere în statul român. Spune că împotriva lui Georgescu a avut loc o „vânătoare de vrăjitoare”, solicitând oprirea atacurilor și o trecere la normalitate.

„Am fost alături de domnul Călin Georgescu în toate încercările sale. Trebuie să ocupe un rol de conducere în statul român. Și sper că această vânătoare de vrăjitoare împotriva sa să se oprească și să revenim la normalitate.”

George Simion: „Călin Georgescu, ca premier, ar fi cu 100 de clase peste ce propuneri am văzut până acum”

Întrebat fiind dacă Georgescu ar fi o propunere potrivită pentru funcția de premier, George Simion a oferit un răspuns clar. Acesta a spus că funcția pe care trebuie să o ocupe este cea de președinte. Cu toate acestea, el ar fi o propunere de premier mult mai adecvată decât cele două nominalizări ale președintelui.

„Domnia sa trebuie să fie președinte. Clar, cine zice altceva greșește. Dar, cu siguranță, și ca premier ar fi mult, mult mai bun, nu 10 clase, 100 de clase peste ce propuneri am văzut până acum, dacă tot s-a venit cu minciuna asta a premierului tehnocrat, specialist, de fapt, a premierului rejectat de către populație.”

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