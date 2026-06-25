George Simion, plan pentru România: „Trebuie să repornim economia și încrederea în statul român”

George Simion spune că, la momentul întâlnirii cu Adrian Veștea, acesta nu ar fi știut despre planul AUR de redresare economică. Deși, spune liderul partidului, propunerile AUR includ impozitul pe dividende, dar și planul pentru TVA pentru anul viitor. Acestea au fost anterior discutate și cu ministrul de finanțe Alexandru Nazare. Simion adaugă faptul că măsuri precum scăderea taxelor sau amnistia fiscală au avut efecte pozitive în alte țări europene care s-au confruntat în trecut cu crize economice.

„A fost o întâlnire în care am văzut că nu se știa despre propunerile noastre, pentru că am vorbit despre impozitul pe dividende, despre planul pentru TVA pentru anul viitor. Și tocmai ne zisese în Comisia de Buget-Finanțe, Alexandru Nazare, că nu s-au umblat la aceste cote care, în opinia noastră, ar permite României să respire. Alte țări din Uniunea Europeană s-au confruntat cu crize similare și s-au luat niște măsuri care au adus efecte: scăderea taxelor, amnistie fiscală. Trebuie să repornim de undeva economia și încrederea în statul român.”

George Simion: „Pachetul nostru economic nu ajunsese la Adrian Veștea”

De asemenea, liderul AUR susține că ar fi existat o altă întâlnire, chiar în ziua de după nominalizarea lui Veștea. Deputatul AUR Mohammad Murad a lăsat pachetul economic AUR, dar acesta încă nu ajunsese la premierul nominalizat Adrian Veștea.