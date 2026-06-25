George Simion, plan pentru România: „Trebuie să repornim economia și încrederea în statul român”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a vorbit despre planul partidului AUR pentru redresarea economică a României, discutat în timpul întâlnirii de la sediul partidului cu Adrian Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
George Simion spune că, la momentul întâlnirii cu Adrian Veștea, acesta nu ar fi știut despre planul AUR de redresare economică. Deși, spune liderul partidului, propunerile AUR includ impozitul pe dividende, dar și planul pentru TVA pentru anul viitor. Acestea au fost anterior discutate și cu ministrul de finanțe Alexandru Nazare. Simion adaugă faptul că măsuri precum scăderea taxelor sau amnistia fiscală au avut efecte pozitive în alte țări europene care s-au confruntat în trecut cu crize economice.
„A fost o întâlnire în care am văzut că nu se știa despre propunerile noastre, pentru că am vorbit despre impozitul pe dividende, despre planul pentru TVA pentru anul viitor. Și tocmai ne zisese în Comisia de Buget-Finanțe, Alexandru Nazare, că nu s-au umblat la aceste cote care, în opinia noastră, ar permite României să respire. Alte țări din Uniunea Europeană s-au confruntat cu crize similare și s-au luat niște măsuri care au adus efecte: scăderea taxelor, amnistie fiscală. Trebuie să repornim de undeva economia și încrederea în statul român.”
De asemenea, liderul AUR susține că ar fi existat o altă întâlnire, chiar în ziua de după nominalizarea lui Veștea. Deputatul AUR Mohammad Murad a lăsat pachetul economic AUR, dar acesta încă nu ajunsese la premierul nominalizat Adrian Veștea.
„Nu știa, deși ei s-au grăbit gândindu-se că în primele zile de când a fost anunțat Adrian Veștea ar fi putut să tranzacționeze cumva cu parlamentarii AUR. Și au avut o întâlnire cu domnul Murad în acest sens. Domnul Murad le-a lăsat pachetul nostru economic, însă nu ajunsese la Adrian Veștea. Duminică a fost nominalizarea, luni a avut loc întâlnirea. Ne-a spus ce a discutat după ce a avut loc întâlnirea.”